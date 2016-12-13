Инна мыслящая

Умерла Инна Павловна Руденко. Блистательный мыслитель и журналист.

Всю жизнь в «Комсомольской правде». Но воспитала и тех, кто вышел из нее. Щекочихина, Роста, Кушнерева, Ерошок, Лепского, Фронина, Куприянова, Никитинского, Гутионтова, Соколова, меня — да и пол нашей редакции.

Только она могла открыть тему Афгана в СССР и написать: «В нашей стране прявились воевавшие дети невоевавших отцов...»

Как мне жаль, что эта фраза теперь не про 80-е, а про нас. И неизвестно, насколько.

И нет Инны Павловны — предотвратить бесконечную войну.

Ваша «Новая газета».