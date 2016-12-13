Инна мыслящая

Дмитрий Муратовглавный редактор
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Умерла Инна Павловна Руденко. Блистательный мыслитель и журналист.
Всю жизнь в «Комсомольской правде». Но воспитала и тех, кто вышел из нее. Щекочихина, Роста, Кушнерева, Ерошок, Лепского, Фронина, Куприянова, Никитинского, Гутионтова, Соколова, меня — да и пол нашей редакции.
Только она могла открыть тему Афгана в СССР и написать: «В нашей стране прявились воевавшие дети невоевавших отцов...»
Как мне жаль, что эта фраза теперь не про 80-е, а про нас. И неизвестно, насколько.
И нет Инны Павловны — предотвратить бесконечную войну.
Ваша «Новая газета».