Ставка — кресло председателя Верховного суда

Петр Офицеров, известный фигурант дела «Кировлеса», не чужой нам человек: например, в «Руси Сидящей» он в попечительском совете. Заботится, чтобы у нас были чай-кофе-консервы в промышленных количествах, особенно к праздникам, когда много посылок собираем и осужденным, и семьям. Петр примерный предприниматель, муж и отец шестерых детей.

Но сейчас не об этом.

Собственно, сейчас о том, кому и зачем это нужно: дело «Кировлеса», часть 2-я.

Когда такие вещи происходят — это же кому-то нужно? Кому-то нужно окончательно посадить Навального (и его подельника Офицерова) или, наоборот, окончательно Навального выпустить (и Офицерова), чтобы он, Навальный, пошел на выборы? Петр, понятное дело, исполняет в этом деле роль «группы по предварительном сговору», ибо из одного подсудимого группу не слепишь, хотя и бывали примеры. Но вообще странно. Им нужно посадить Навального? Для этого имелись все возможности: достаточно было дать ход любому из судебных ходатайств ФСИН, что Навальный что-то там нарушил и не так дорогу перешел, и условный срок стал бы безусловным. Оправдать хотят? Да ладно. Там еще дело по «Ив Роше» есть на всякий случай. Хотят честно исполнить предписания ЕСПЧ, поэтому Верховный суд отменил приговор 2013 года и начал все заново, чтобы европейское сообщество было удовлетворено? С чего бы вдруг!

Но вот Верховный суд мне видится в деле ключевым игроком. Я еще как-то сомневалась до съезда судей, который с большой помпой и Путиным прошел на прошлой неделе. Давайте я вам изложу важное про съезд, а потом вернусь к Навальному и Офицерову. Что-то мне подсказывает, что Верховный суд решил разыграть карту в своей собственной игре.

Итак. Открывается съезд: то да сё, авторитет повышается, справедливость и законность торжествуют, суды других стран у нас учатся и берут пример (и такое было), а также мы идем по пути дальнейшей гуманизации и декриминализации. И перешли к заявлению о появлении института уголовных проступков, который давно лоббирует Верховный суд. Тут выходит Зорькин (глава Конституционного суда) и выражается в том духе, что это все не факт. Уязвимая, говорит, это идея — связать уголовные проступки с административной преюдицией, когда деяние становится преступным, только если до этого лицо уже административно наказывали за то же самое.

Не будем здесь разбирать: кто прав, а кто нет. Разворачивается совсем другая интрига. На пафосном историческом съезде, что только Вячеслав Лебедев (глава Верховного суда) не скажет, — тут же глава Конституционного суда Валерий Зорькин оборачивается «бабой-ягой», которая всегда против. И все это не только прилюдно, но и при Путине.

Только Лебедев похвалит иностранные суды за то, что они отдельно уважают суды наши, — как Зорькин моментально выдвигает предложение выплачивать компенсации по выигранным делам в ЕСПЧ только тем заявителям, которые исчерпали национальные средства судебной защиты. Это странная и циничная идея, которая противоречит всем нормам права. Но что ж вы хотите от человека, который недавно публично хвалил преимущества крепостного права. С другой стороны, на стороне Зорькина Минюст. И еще одно соображение: если он своего добьется, то не надо ничего выплачивать по решениям по делу ЮКОСа. А это для Путина штука важная.

Но самое главное, конечно, — это сенсация с объединениями судов. Известно, что глава ВС Лебедев в свое время пролоббировал слияние Арбитражного суда с ВС (заодно устранив Антона Иванова — ставленника Дмитрия Медведева). И Зорькин намекнул, что идет грандиозная кулуарная борьба за объединение Конституционного суда и ВС. «Время от времени все еще звучат предложения о передаче функции высшего конституционного контроля в структуру ВС, например, в формате одной из его коллегий», — сказал Зорькин, раскрыв интригу. Надо же, как интересно. Не хочет Зорькин подчиняться Лебедеву и терять КС. С другой стороны, при такой конфигурации и Лебедев может претерпеть — в конце концов, не век же Медведеву в премьерах куковать, а тут такая солидная юридическая организация может образоваться.

В общем, наружу вылезла явно давняя конфликтная ситуация, к которой Вячеслав Лебедев (глава Верховного суда с 1989 года, его еще Горбачев назначал) был, похоже, готов.

И при чем, скажете вы, тут Петр Офицеров? Действительно, Петр Офицеров здесь совершенно ни при чем. Дело не в нем, а в его подельнике. Нет сейчас в России более интересного и значимого подсудимого — не случилось. Мы все привыкли, что Навального все время судят, и он сам, кажется, привык. Ему закрыт путь на любые выборы — судом. Вот именно, что судом. А изменить это все могут несколько человек, буквально один-два, точнее два. И один из них — как раз Лебедев.

Я не знаю, кто и как будет эту интересную комбинацию разыгрывать, сколько в ней будет еще поворотов и ходов. И уж тем более это не дано предугадать районному суду в городе Кирове и тамошней прокуратуре. Оба этих заведения с предыдущего суда 2013 года по тому же «Кировлесу» не изменились ни на йоту. Независимость судов, говорите? Ну посмотрим. Посмотрим, как уладят свои дела разругавшиеся Иван Иванович и Иван Никифорович, какое место в этой драке будет отведено Алексею Навальному и как эти драматичные отношения скажутся, например, на отце шестерых детей Петре Офицерове.