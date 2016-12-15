«Ничего никому не должны»

Минюст, представители президента и правительства просят Конституционный суд не исполнять решение Страсбурга по делу акционеров ЮКОСа. КС огласит решение в январе

Конституционный суд России в лице его главы Валерия Зорькина сегодня заслушивал запрос Министерства юстиции России «о невозможности исполнения» постановления Европейского суда по правам человека о выплате бывшим акционерам ЮКОС 1,8 миллиарда евро компенсации за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство в России.

По мнению Минюста, решение Страсбурга «противоречит Конституции РФ».

Заседание проходило в открытом режиме в Санкт-Петербурге. И даже транслировалось в интернете. Председательствовал в процессе лично глава КС Валерий Зорькин. В начале заседания Зорькин озвучил просьбу адвоката Пирса Гарднера, представляющего интересы заявителей по делу «ЮКОС» против России» в ЕСПЧ, прочитать его письменный отзыв на запрос Минюста в его, Гарднера, отсутствие. «Господин Гарднер извинился и сообщил, что не может присутствовать на заседании. Но мне кажется, ничто не мешало ему приехать и выступить, задать вопросы участникам, — заявил Зорькин.— Обращаюсь к нему через Интернет, надеюсь, он смотрит трансляцию: господин Гарднер всегда может приехать к нам и изложить свою позицию, пока не поздно».

Однако после этого отзыв Гарднера читать не стали. Слово сразу перешло уполномоченному России при ЕСПЧ, заместителю министра юстиции Георгию Матюшкину. Он стал излагать суть запроса Минюста в КС. Так, согласно материалам дела, 31 июля 2014 года в рамках дела «ОАО Нефтяная компания «ЮКОС» против России» (жалоба № 14902/04) ЕСПЧ обязал Россию выплатить компенсацию в возмещение материального ущерба в 1,8 млрд евро акционерам компании по состоянию на момент ее ликвидации в ноябре 2007 года и, в зависимости от ситуации, их преемникам и наследникам.

ЕСПЧ на основании своего постановления еще от 20 сентября 2011 года пришел к выводу, что компания-заявитель понесла материальный ущерб в результате нарушений статьи 1 Протокола № 1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод — вследствие ретроспективного взыскания штрафов за налоговые правонарушения за 2000 и 2001 годы (1,3 млрд евро), 7% исполнительского сбора на эти штрафы (0,5 млрд евро), непропорционального характера исполнительных производств, — который должен быть компенсирован согласно статье 41 Конвенции.

Минюст России в свою очередь как государственный орган, на который возложена обязанность по исполнению постановления ЕСПЧ, пришел к выводу «о невозможности» реализации данного конкретного решения, «поскольку оно основано на положениях Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к ней в истолковании ЕСПЧ, приводящем к их расхождению с Конституцией РФ».

По мнению Минюста, постановление ЕСПЧ от 31 июля 2014 года о выплате компенсации акционерам ЮКОСа «приводит к нарушению» положений статей 6 (часть 2), 17 (часть 3), 19 (часть 1), 35 (части 1 и 3), 46 (часть 3), 55 и 57 Конституции РФ в свете правовых позиций Конституционного Суда, конституционного принципа справедливости и равенства.

— Исполнение постановления ЕСПЧ невозможно, — говорил Матюшкин. — Законность штрафов, взысканных с компании ЮКОС, и законность исполнительского сбора подтверждена постановлениями КС РФ, где сбор определён, как штрафная санкция за противодействие налоговым органам. Кроме того, в данном случае компенсация присуждена неопределенному кругу лиц, в отношении которых не было установлено каких-либо нарушений Конвенции и которые не являлись стороной судебного процесса в ЕСПЧ. К тому же после завершения процедуры банкротства компания ЮКОС осталась должна кредиторам более 220 миллиардов рублей, из них 70 миллиардов — государству в лице его налоговой службы, остальное — частным кредиторам. Эти суммы не были взысканы с акционеров. ЕСПЧ посчитал: нет компании — нет и долгов. Но надо быть последовательными: нет компании — нет прав и обязанностей.

Представитель президента России Михаил Кротов поддержал Матюшкина, заявил, что, во-первых, ЮКОС «занимался мошеннической деятельностью», во-вторых, выплата компенсации акционерам «может отразиться на доходах россиян» — с учётом того, что «беспрецедентная» сумма, взыскивается из федерального бюджета, «усматривается нарушение положений конституции о социальном государстве». «Необоснованное увеличение размера компенсации, которая присуждается ЕСПЧ, в том числе с учетом роста инфляции, со всей очевидностью отразится на финансовой нагрузке российских налогоплательщиков. И, как следствие, на уровне их итогового дохода», — сказал Кротов.

Ну, и в-третьих, по словам Кротова, бывшими акционерами ЮКОСа в Нидерландах был создан фонд Yukos international, который теперь представляет их интересы. «Но это не ЮКОС, это другая компания, и она не может претендовать на наследие ЮКОСа, каким бы оно не было», — уверял собравшихся Кротов.

Кроме того, по его словам, акционеры ЮКОСа якобы «не представили» данные по ущербу, причиненному каждому из них. «Это и понятно, — говорил представитель президента, — потому что по закону расчёты с акционерами обанкротившейся компании производятся только после расчёта со всеми кредиторами, каких у ЮКОСа осталось не мало».

«Категорически» не исполнять решение Страсбурга по делу ЮКОСа призвал КС представитель правительства Михаил Барщевский. По его словам, Россия «никому ничего не должна»: »Если бы я писал отзыв на запрос Минюста, я использовал бы всего два слова, как в старом еврейском анекдоте: никому ничего. Принять решение ЕСПЧ, значит дать ЕСПЧ право толковать нашу Конституцию. Это невозможно».

Полпред генпрокурора в КС Татьяна Васильева была также единодушна с выступавшими коллегами: ЕСПЧ при вынесении этого решения «вмешался в национальный суверенитет России». Возмутилась Васильева и суммой присужденной акционерам компенсации: «Размер компенсации по этому делу значительно превышает размеры компенсаций, когда-либо присужденных по жалобам как против других стран, так и России. ЕСПЧ признал нарушенными права лиц, которые сами являются нарушителями закона. Компания ЮКОС умышленно нарушала российское законодательство об уплате налогов, намеренно уходила от уплаты налогов…», — возмущалась дама.

Под конец слушаний Валерий Зорькин попросил судью-докладчика все же процитировать отзыв Пирса Гарднера, заметив, что «заседание суда должно быть состязательным». В бумаге барристер оспаривал сам запрос Минюста в КС: «Чтобы решение ЕСПЧ было исполнено в Российской Федерации, оно не должно противоречить Конституции РФ. Постановление ЕСПЧ по делу ЮКОСа предусматривает выплату справедливой компенсации и разработку графика выплаты компенсаций. Эти требования ни в коей мере не противоречат Конституции РФ. Тем более, что в запросе Минюста не отражены позиции ЕСПЧ, напрямую противоречащие Конституции РФ. Таким образом, сам по себе запрос является недопустимым и ненадлежащим. Конституционный суд должен оставить его без рассмотрения».

Единственным, кто поддержал позицию ЮКОСа на этом заседании, стал представитель Совета по правам человека при президенте Илья Шаблинский. Он призвал выплатить компенсацию, так как власть должна исходить из приоритета прав человека. «Нет никаких оснований для выводов о том, что толкование Конвенции в решении Европейского суда как-либо расходится с положениями Конституции», — сказал Шаблинский, отметив, что «нужно выстраивать не глухую стену, а мосты между нашей судебной системой и Европейским судом».

В своем выступлении Шаблинский заметил, что акционеры обанкротившейся компании могут являться получателями компенсации. При этом ЕСПЧ, по сути, в своем постановлении никак не касается толкования российской Конституции, а нарушение, на которое указывает Страсбург, вытекает из актов российских арбитражных судов.

— В тех случаях, когда ликвидация компании в значительной мере стала результатом действий государства, подходы Европейского суда свидетельствуют в пользу признания акционеров надлежащими получателями компенсации, — говорил Шаблинский. — Европейский суд неоднократно указывал, что если жалоба подается на действия государства, на такие действия, которые уже в ходе рассмотрения дела ЕСПЧ привели к банкротству и ликвидации компании, прекращение рассмотрения дела подрывало бы само право на обращение в ЕСПЧ, потому что фактически оно бы поощряло государство к лишению таких организаций возможности участия в процессе.

Ожидается, что своё решение Конституционный Суд огласит после январских праздников.

Добавим, что за несколько дней до заседания КС в Петербурге «по делу ЮКОСа» Комитет министров Совета Европы (КМСЕ) по итогам декабрьской сессии опубликовал четыре резолюции, посвященные делам с участием России. КМСЕ, в частности, напомнил России о «безусловных обязательствах» по исполнению решений Европейского суда. Речь в том числе шла как раз о деле бывших акционеров ЮКОСа. В КМСЕ выразили озабоченность тем, что в октябре Минюст обратился в Конституционный суд с запросом о возможности не исполнять это решение ЕСПЧ.