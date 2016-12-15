«Воюем за Родину, но могут посадить»

14 декабря Госдума сразу в двух чтениях проголосовала за внесение поправок в закон «О воинской обязанности и военной службе». Судя по скорости прохождения законопроекта, можно предположить, что уже до конца года его одобрит Совет Федерации и подпишет президент. И сразу же, по всей видимости, начнется легализация бойцов неофициальных вооруженных формирований, участвующих в сирийской операции.

Закон позволит заключать контракты «для участия в деятельности по поддержанию или восстановлению международного мира и безопасности» либо «пресечению международной террористической деятельности» за границей на срок до одного года. (К слову, солдаты-срочники смогут подписать такие контракты лишь за месяц до окончания службы, то есть через одиннадцать месяцев после призыва, закон однозначно исключает участие новобранцев в боевых действиях за пределами России).

Минимальная продолжительность контракта в законе не указана. Его можно будет заключить хоть на месяц, хоть на три. Именно на такой срок, как правило, заключает контракты «личный состав» так называемых «частных военных компаний», которые в российской и западной прессе принято назвать «ЧВК Вагнера».

Необходимость принятия этого законопроекта назрела давно. И даже не потому, что все труднее отрекаться от участия в боевых действиях в той же Сирии подразделений ЧВК, сформированных из россиян. Только в марте этого года при освобождении Пальмиры, по имеющимся у меня сведениям, полученным из разных источников, погибло около двадцати россиян, и около двухсот человек получили ранения.

В марте я писал о россиянах, погибших под Пальмирой. Их фотографии, якобы, скаченные из мобильных телефонов, выложили в интернете боевики запрещенного в России ИГИЛа. Агентство Amaq Agency утверждало, что погибшие — бойцы российского спецназа. (Подробности в «Новой» от 25 марта 2016). Сегодня мне достоверно известно, что погибшие не числились в штатном расписании ни одного подразделения Министерства обороны. Они были бойцами разведвзвода «ЧВК Вагнера».

Мне удалось найти и встретиться с одним из участников освобождения Пальмиры. Парень отслужил срочную в ВДВ, в ЧВК попал «по рекомендации» своего однополчанина, в Сирии «работал» снайпером в десантно-штурмовой роте ЧВК. По его словам, разведгруппа ушла в ночной рейд и нарвалась на засаду. А потом была работа артиллерии ЧВК и развертывание в боевой порядок двух танковых рот и трех разведывательно-штурмовых рот ЧВК. И именно эта частная военная армада при поддержке самолетов ВКС России и выбила из Пальмиры террористический интернационал. Свое участие в боевых действиях в Сирии мой собеседник подтвердил, показав на мобильнике фотографии и сэлфи, сделанные в окрестностях Пальмиры и уже в самом городе.

— В ЧВК же запрещены мобильники, а тем более фотографии? — удивился я.

— Главное в социальные сети не выкладывать… Все фотографируют и фотографируются,— парировал мой собеседник. — Потому что мы же, как призраки, мы вроде бы и есть, но нас как бы и нет. Детям и внукам нечего будет рассказывать… Лет через 10-15

— А сейчас не рассказываешь?

— Сейчас даже односельчане не знают, что я был в Сирии. Думают, что ездил на шабашку. А если узнают, то меня могут и в тюрьму отправить. Нас всех об этом предупредили.

И это правда. Чвкашники, получившие реальный боевой опыт и вернувшиеся в Россию, вынуждены скрывать свои «командировки на войну» под угрозой уголовного преследования по ст. 359 УК РФ («наемничество»), предусматривающей до 15 лет лишения свободы.

Вообще-то, в период подготовки на полигоне 10-й бригады спецназа ГУ ГШ МО, расположенном в Горячеключевском районе Краснодарского края, перед отправкой в район выполнения «контрактных обязательств», а тем более во время контртеррористических операций, ЧВКшникам говорят, что их участие в боевых действиях согласовано на самом высоком уровне, но вот после возвращения в Россию все подписывают обязательство о неразглашении, а всем «дембелям» рассказывают историю Вадима Гусева и Евгения Сидорова — бывших руководителей ЧВК «Славянский корпус», в 2014 году приговоренных к трем годам лишения свободы по ст. 359 УК РФ. Руководителям «Славянского корпуса» инкриминировалась отправка в 2013 году в Сирию более двухсот «добровольцев».

Не признаваемые Родиной, которая формально на войну их не посылала, быстро растратив заработанное на войне, не пройдя реабилитацию и адаптацию к мирной жизни, ветераны ЧВК вполне могут попасть в орбиту интересов преступных группировок, и серьезно осложнить криминальную обстановку в стране. Тем более что ветеранов ЧВК, участвовавших в боевых действиях в Сирии уже не десятки, и даже не сотни… И выбор «государственной политики» в отношении ветеранов ЧВК сегодня в общем-то не богатый: или криминализация, или легализация….

Судя по последним событиям, можно предположить, что принято решение о легализации бойцов ЧВК. На это, к примеру, указывает приглашение в Кремль на торжественный прием в честь Дня Героев Дмитрия Уткина, которого агентство «Фонтанка» идентифицировала как командира ЧВК под позывным «Вагнер». Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил этот факт.

Легализация бойцов ЧВК не равносильна легализации самих частных военных компаний. В планах работы Госдумы пока не предусмотрены законопроекты, регламентирующих деятельность ЧВК. И это при том, что еще в апреле 2012 года во время правительственного часа в Госдуме Владимир Путин, в то время еще премьер-министр, поддержал идею создания в России системы частных военных компаний, которые могли бы стать «инструментом реализации национальных интересов без прямого участия государства».