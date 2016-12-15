Что скрывает пена

Дети в России верят в Деда Мороза, а взрослые — в то, что под бой курантов нужно пить шампанское. Единственный общенациональный праздник делает неизбежным рост спроса на игристые вина, что, в свою очередь, приводит к обострению конкурентной борьбы между их производителями. И речь не всегда идет о борьбе за качество. Если с экрана говорят, что шампанское производителя «А» лучшее, а шампанское производителя «Б» не соответствует стандартам, то потребитель часто будет доверять «экспертам», а не собственному вкусу.

Наша история не про «А» и «Б», а про конкретных производителей игристых вин. Масштабную проверку рынка провела накануне новогодних праздников «Российская система качества» — независимая, но созданная правительством организация. Результаты получились алармистскими: «почти треть шампанского в России провалила проверку на качество». С такими или подобными заголовками вышел ряд крупных изданий, «новогоднюю» новость с энтузиазмом подхватили агрегаторы, а ударным элементом оказался сюжет в «Вестях». При этом там были не только перечислены торговые марки, которые были отнесены Роскачеством в категорию «Товары с нарушениями», но и отмечено игристое вино, которое соответствует самым высоким стандартам, — «Абрау-Дюрсо». А чтобы у телезрителя и покупателя окончательно выработался условный рефлекс, в сюжете фигурирует стендап из продуктового магазина, на котором, кстати, отчетливо видны как бутылки, так и этикетки, хотя закон строго-настрого запрещает демонстрировать подобное в прайм-тайм.

«Новая газета» изучила выводы Роскачества, поговорила с представителями этой организации и компаний, продукция которых получила нелестную оценку, а также получила комментарии сомелье, которые изучают продукт не только с точки зрения соответствия нормативным документам.

Для начала — немного о самом Роскачестве. Эта организация учреждена российским правительством 30 апреля 2015 года в целях поддержки отечественных производителей высококачественной продукции.

Еще одно направление — это как раз масштабные исследования рынка, каждое из которых заканчивается громкими медийными историями, примерно как ресторанные рейды Лены Летучей. Так, в декабре прошлого года Роскачество сообщило, что 80% майонеза на рынке не соответствует ГОСТ, в феврале выяснило, что треть подушек в магазинах поддельные, в апреле забраковало половину исследованной красной икры, в октябре заявило, что каждая вторая пачка сливочного масла представляет опасность для потребителя. Теперь пришел черед игристых вин.

Любопытно, что легендарный бренд (единственный, кстати, из представленных в рейтинге, который с полным правом называется именно шампанским, а не просто игристым вином) «Моет Шандон» вообще не попал в категорию «Товаров повышенного качества». Поскольку к качеству этой продукции придраться оказалось невозможно, представители Роскачества сделали акцент на том, что на контрэтикетке вино указано как полусладкое, хотя в действительности оно сухое. Но французский производитель и не обязан соответствовать российскому ГОСТ. Или это сигнал потребителю: зачем платить больше, если есть российские производители, которые делают игристое вино круче, чем «Моет Шандон»? Например, «Абрау-Дюрсо», как говорится в прайм-таймовом сюжете в «Вестях».

Еще больше досталось отечественным производителям, в частности «Фанагории» и «Золотой Балке». Их продукция попала в категорию «Товары с нарушениями». Почему?

В игристом вине производства «Фанагории» эксперты, проводившие исследования по заказу Роскачества, обнаружили превышающее ГОСТ содержание диоксида серы (Е-220). Компания по этому поводу выпустила специальный релиз, в котором информацию, опубликованную Роскачеством, назвала недостоверной.

«Золотая Балка» производит вино только из сырья с собственных виноградников в Крыму, но Роскачество поместило продукцию компании в раздел «Товары с нарушениями» именно в силу претензий к качеству виноматериалов. Показательно, что на сайте Роскачества опубликованы протоколы исследований продукции «Золотой Балки» сразу в трех различных лабораториях. Большинство из них, включая самый авторитетный экспертный институт в России — ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой продукции, никаких нарушений не выявили. Наоборот, вкус вина признан «чистым и гармоничным, игристые и пенистые свойства — выраженными, а прозрачность — без осадка и посторонних включений». И только филиал ФИЦ питания и биотехнологии по результатам исследования обнаружил несоответствие ГОСТ по единственному показателю: массовая концентрация приведенного экстракта. По словам генерального директора «Золотой Балки» Елены Костенко, «Роскачеством для проведения испытаний было приобретено 8 бутылок-соседей по линии розлива, укупоренных в пределах двух-трех минут. Как может быть в одном протоколе вкус вина указан как «тонкий аромат, полный и гармоничный», а в другом — «грубый, разлаженный, негармоничный. Это технологический абсурд!». При этом значение экстракта, приведенное в протоколе испытаний (9,3 г/дм3), как пояснили «Новой» специалисты, вообще не может относиться к вину, а только к некоей спиртосодержащей жидкости, которая ни при каких обстоятельствах не получила бы высоких оценок по всем другим показателям.

Значение 9,3 г/л приведенного экстракта, утверждают эксперты, вызвано или грубой ошибкой, или подменой образца.

«То, что было сделано Рос­качеством, безграмотно и непрофессионально. Объявлять перед Новым годом людям о том, что определенные игристые вина не соответствуют качеству.… На мой взгляд, люди, которые работают в Роскачестве, не совсем понимают, чем они занимаются. Я могу каждому из них показать те вина, что стоят на полках и о которых стоит говорить. Если эти вина есть, то почему они обращают негативное внимание на такие бренды, которые используют собственный виноград? Не привозной, а именно российский, — говорит Артур Саркисян, руководитель Союза сомелье России. — Бренд «Золотая Балка» сам по себе очень качественный. И «Фанагория» делает интересные вина. Есть огромное количество вина, о котором необходимо кричать. Я имею в виду не только российских производителей, но и иностранные образцы».

«Рос-качество поспешило распространить негативную для нас информацию в СМИ, не предоставив нам даже возможности произвести проверку, — добавляет гендиректор «Золотой Балки» Елена Костенко. — Первая «разоблачительная» статья вышла уже 6 декабря, а на сайте Роскачества релиз по­явился только на следующий день. Причем сначала там был только один протокол, по которому к нам не было замечаний. И только когда мы начали требовать опровержения, они добавили тот самый странный протокол».

«Такие заявления вполне объяснимы, — оправдываются в Роскачестве. —

Однако большинство предприятий в нашей стране по итогам нахождения недочетов или нарушений в своих продуктах проводят корректирующие мероприятия, улучшают культуру производства и технологии и сообщают об этом общественности».

«Я считаю, все это фейк. И уверен, что за тем мнением, которое было отражено в СМИ, совершенно точно кто-то стоит, — сказал «Новой» Павел Швец, единственный в стране производитель биодинамических вин. — У производителей игристых вин это такой «елочный» бизнес. Они в декабре зарабатывают денег больше, чем в течение всего года. И между предприятиями существует постоянное противостояние. Здесь вопросы к Роскачеству. Все экспертное сообщество считает, что это сфабрикованная история одних против других — это выглядит таким образом».

Отметим, что на первых позициях мониторинга Роскачества в разделе «Качественные товары» стоит «Абрау-Дюрсо шампанское полусладкое белое». При этом в протоколе испытаний, проведенных по заказу Роскачества тем самым авторитетным в России органом —

ВНИИ пивоваренной, безалкогольной и винодельческой продукции, указано, что образец не соответствует ГОСТ по органолептическим показателям: «Вкус нечистый, с тонами окисленности». И дается заключение, что этот продукт «Абрау-Дюрсо» «не соответствует по органолептическим показателям наименованию, требованиям ГОСТ». Но тут Роскачество упорно не замечает проблемы и относит это вино к разделу «Качественные товары»…

В самом Роскачестве пока не смогли прокомментировать столь избирательный подход к продукции «Абрау-Дюрсо» и «Золотой Балки», а также «Фанагории», которые за одно неочевидное расхождение с ГОСТ были помещены в категорию «Товары с нарушениями». Мы также задали вопрос о конфликте интересов. Ведь одним из учредителей организации на сайте Роскачества названа «Деловая Россия», которая, как известно, ассоциируется с бизнес-омбудсменом Борисом Титовым. «Абрау-Дюрсо» — его семейный бизнес, находящийся под управлением сына Павла. И Борис, и Павел Титовы входят в генеральный совет «Деловой России».

В пресс-службе Роскачества заявили, что они работают не только с «Деловой Россией», но и с другими бизнес-ассоциациями.

Мы, конечно, не можем утверждать, что именно конфликт интересов повлиял на распределение итоговых мест в мониторинге Роскачества, но то, что он оказывает влияние на рынок, находящийся в состоянии острой конкурентной борьбы, — это факт. «Новая газета» продолжит следить за развитием событий, которое, с высокой долей вероятности, будет происходить уже в залах суда.