Из Кировлеса в президенты

13 декабря Алексей Навальный объявил о своем выдвижении в президенты России — за полтора года до президентских выборов, если их не проведут досрочно. Таким образом, оппозиционер не только «оседлал» тему, заговорив об участии в гонке раньше действующего президента, но и обеспечил себе дополнительную защиту на повторном суде по «делу Кировлеса».

Теперь приговор будут выносить потенциальному кандидату в президенты страны, и Навальный может рассчитывать на большее внимание общества к его делу и внутри страны, и за рубежом. «Заявление Навального ставит суд и тех, кто может влиять на суд, в коридор возможностей: либо они разрешают его участие в президентских выборах, либо запрещают. Это и есть проактивная деятельность — когда ты, обладая меньшими ресурсами, чем твои контрагенты, действуешь так, что они отвечают на твои действия, а не ты — на их, — замечает политолог Екатерина Шульман. — Приговор сразу задаст повестку предстоящей выборной кампании в том направлении, в каком Навальному это нужно». Еще более высоко оценивает расчет Навального Глеб Павловский: «Он провел черту, сказал: «Все, закончилась предыдущая эпоха, мы вступаем в эпоху, когда Путин уходит». Навальный занял то место, куда вынуждены будут выйти другие. Это поле реальных проблем страны, потому что Путин действительно, так или иначе, будет уходить».

Прошлый процесс по делу — в 2013 году — шел около трех месяцев. При всем желании подсудимому не удастся затянуть суд так, чтобы приговор не состоялся и через два года, а судимость по тяжкой статье отнимает право избираться. Так что кампания станет возможной, только если Навального оправдают или прекратят уголовное дело.

Кандидатский минимум

И это не единственное «если». Хотя бы дойти до бюллетеня кандидату-самовыдвиженцу непросто. Для регистрации нужно собрать 300 тысяч подписей, причем не более 7500 из одного региона. То есть собрать половину подписей в Москве, где протестный электорат силен, не получится, придется окучивать как минимум 40 регионов. Подписной барьер прописан в законе так, чтобы быть непреодолимым. Зарегистрировать или забраковать кандидата по подписям — дело желания, — считает политолог Александр Кынев. — На думских выборах на всю Россию, на 225 мажоритарных округов в бюллетене, было всего 19 человек, которые смогли зарегистрироваться по подписям. Шанс попасть в бюллетень у кандидата, собирающего подписи, — меньше 10%».

Кроме того, кандидату-самовыдвиженцу требуется инициативная группа не менее 500 человек, которая и выдвигает его на общем собрании. «ЦИК должен быть уведомлен не менее чем за 5 дней до проведения собрания, что дает прекрасную возможность в эти пять дней помещение закрыть, в нем же что угодно может случиться, может трубу прорвет… В свое время так было сорвано выдвижение Каспарова: перед собранием ему отказали в помещении, а новое найти они не успели», — рассказывает Кынев.

«Навальному нужно четыре типа ресурсов, — считает политолог Дмитрий Орешкин. — Первый — административный — вряд ли в его ситуации будет; второй — денежный — тоже трудная ситуация, потому что втемную он финансироваться не может, а в открытую ему мало кто согласится дать; третий — организационный — здесь тоже слабовато, потому что пока в регионах у него нет серьезной сети; а последний — медийный — и я сильно сомневаюсь, что его пустят на телевидение, а значит, ему придется работать в интернете». Впрочем, за первые сутки после своего заявления Навальный собрал на кампанию больше 3 миллионов рублей. «За 24 часа мы поняли, что точно сможем вести и финансировать настоящую низовую кампанию, основанную на небольшом вкладе каждого», — написал политик в своем блоге.

Проблемы будут не у Кремля

Существует мнение, что власти может быть невыгодно «зарубать» кандидата по подписям или как-то иначе снимать с гонки: участие Навального может быть выгодно Кремлю. «Известно, что в администрации президента обсуждаются варианты того, как привлечь людей на выборы и придать им легитимности. Один из них — это реальная конкуренция с сильными кандидатами, а не с теми, кто по 20 лет подряд выдвигается», — считает Екатерина Шульман. Навального могут «назначить» врагом, которого и будет побеждать Путин, придавая кампании остроты. «После того как многие избиратели выработали отвращение к выборам, требуется интрига, нужно интерес к выборам возвращать. Нельзя провести президентские выборы с низкой явкой, это вопрос легитимности президента, его авторитета в обществе», — подтверждает Кынев: он уверен, что Навальный сможет обойти кандидатов от «СР» и ЛДПР и побороться за второе место с коммунистом. И все же, допуская новое лицо на выборы, власть рискует привлечь к нему избирателей. «Поляризация кампании может привлечь внимание к Путину как к борцу с врагом, но часть избирателей перейдет на сторону врага. И сколько их будет — это не совсем прогнозируемый момент», — замечает Ростислав Туровский. Похожая ситуация сложилась на выборах мэра Москвы в 2013-м. Кандидат от партии власти Сергей Собянин тогда помогал Навальному и другим кандидатам собрать подписи муниципальных депутатов, необходимые для выдвижения, ему дали по первому «делу Кировлеса» условный срок, позволив продолжать кампанию, и в итоге оппозиционер набрал неожиданные 27%, разгромив всех кандидатов от оппозиции и едва не дотянув до второго тура с Собяниным. «Это была Москва. А в масштабах страны Навальный на такие результаты и на такое превышение результата «Яблока» претендовать не сможет, — продолжает Туровский. — «Яблоко» лучше знают в регионах, и еще вопрос, у кого в регионах будет выше антирейтинг».

Но одновременно участие в выборах Навального выгодно и оппозиции — поскольку необходимо собирать подписи во множестве регионов, придется строить сеть оппозиционных активистов и организаций по стране, которая пригодится в дальнейшем. «Это могло бы оздоровить положение демократической оппозиции и заменить умершее чем-то живым, ведь демократическая оппозиция существует во многих регионах формально, — объясняет Александр Кынев. — А Навальный — неплохой технолог, он способен проводить яркие кампании и хорошо их организовывать». Таким образом, в проигрыше оказываются разве что представители «старой оппозиции», те, кто участвует в выборах многие годы с примерно одним результатом: новый персонаж может оттянуть их голоса себе, пусть это и не повлияет на победителя выборов. «За эти годы договорных матчей они отучились бороться, — говорит Кынев об оппозиции. — И яркая кампания человека, который делает что-то новое, может оттянуть к себе их голоса. Когда система много лет была замороженной и ей не давали обновляться, вырастает спрос на новые лица, на элемент политического стресса». Действительно, большинство коллег Навального по демократическому лагерю публично еще не отрегировали на его выдвижение — возможно, выжидают.

Громко говорить обычные вещи

На запущенном во вторник кандидатском сайте Навального выложены базовые пункты его программы, где предлагается, например, побороть коррупцию, дать больше полномочий местному самоуправлению, покончить с политической изоляцией России от мира и ввести визовый режим со Средней Азией. «Навальному нужно формировать свою собственную политическую идентичность. Он пытается это сделать с помощью своей программы, сыграть роль главного и единственного оппозиционера в президентской кампании. Сказав обычные вещи, дальше нужно громко утверждать, что только Навальный говорит об этом правильно, — считает Туровский. — Выступить с чем-то радикально новым он не может, потому что все давно сказано, и не только оппозицией — в правящих кругах эти вопросы тоже обсуждаются».

Руководитель экономической программы Московского центра Карнеги Андрей Мовчан на своей странице в Facebook заметил, что в программе Навального не объясняется, как реализовать его предложения. «Большой проблемой программы является вражда с математикой, — также пишет Мовчан. — Вот, например, бедность 145 млн человек противопоставляется яхтам сотни чиновников. Пусть даже 1000 чиновников. Нет — 10 000. Стоимость яхты (вместе с дворцом) пусть будет в среднем 10 млн долларов. 100 млрд долларов украли у простого народа. Это меньше чем по 1000 долларов на человека — от силы хватит, чтобы разок порадовать выплатой».