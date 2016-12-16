Иннамыслящая
Ушла замечательный журналист «Комсомольской правды» Инна Руденко
Фото: «Новая газета»
Зоя Ерошокобозреватель
Инна Павловна Руденко была очень талантливой, гениальной журналисткой.
И сегодня я хочу говорить только об этом. А не о том, как с ней хорошо было смеяться и классно выпивать.
Талант, гениальность в журналистике — нужны ли они и где их взять?
Это очень серьезный вопрос.
«Гении в журналистике не нужны. Нужны крепкие профессионалы», — сказал как-то один журналист. Боюсь, что не один он так думает.
Гении в журналистике, как и в любой другой профессии, позарез необходимы.
Хорошо, когда, к примеру, врач — крепкий профессионал, но спасти пациента в абсолютно безвыходной ситуации может только гений. Или талант.
И в журналистике так.
Нельзя потребовать от каждого журналиста неповторимой личной гениальности. Неизбежно и непоправимо начнутся потуги — и пошлость.
Но ценить талант (или гениальность) в другом, беречь, восхищаться — это очень важно для всех, кто серьезно и ответственно существует в профессии.
Смешно сказать: хорошая книга, но плохо написана.
Почему же в журналистике сегодня это даже похвала? Хорошая заметка, хотя плохо написана…
Сами таланты (или гении) к крепким профессионалам относятся спокойно. А крепкие профессионалы — которым, кроме своего профессионализма, предъявить больше нечего — любят за глаза или в глаза говорить в диком раздражении: да пусть эти таланты романы пишут, журналистика — это про другое.
Нет — не про другое.
Никто в журналистике талант не отменял. Как и работу со словом. Как и стиль.
Григорий Померанц писал: «В старые годы не было телефона, телевизора, даже керосиновой лампы, но был стиль. Потом появилось много необходимых вещей, а стиль пропал».
У Инны Павловны Руденко был стиль. Руденковский. Не спутаешь ни с кем.
Флобер тратил целый день, чтобы продраться сквозь пошлость повседневной жизни — и написать одну страницу просто и выразительно. Всего одну страницу. Просто и выразительно.
Инна Павловна Руденко могла не то что день, неделю потратить на одну строчку. И какая это была строчка…
Просто и выразительно — это и есть, наверное, стиль.
А еще стиль — это чувство собеседника. Когда ты думаешь не о себе, а о читателе.
Самовыражение — хорошо, если есть что собой выражать. А когда в тебе нет абсолютно ничего — на фиг кому (ну, кроме самого тебя) такое самовыражение?
Наум Коржавин, когда злится на нас, журналистов, говорит: «В Пастернаки все метите? Самовыражением занимаетесь? А с ЛЮДЯМИ кто будет разговаривать?»
Разговаривать с ЛЮДЯМИ — вот что важно. И разговаривать — как писать — просто и выразительно. Так, чтобы в этом разговоре был стиль. И талант, и ум, и ответственность.
Руденко именно так разговаривала со своими героями. Так о них писала. А потом дружила с ними всю жизнь.
И в советской, и в постсоветской журналистике делала все, чтобы высвечивать, а не затемнять индивидуальность.
Такие журналисты, как Инна Павловна Руденко, помогают читателю «укрепиться внутренне».
И тогда отпадает вот это: «а-а, всё равно всё впустую!»
Руденко очень любила повторять слова Бродского: «Жить просто. Надо только помнить, что есть люди, которые лучше тебя».
Она была лучшей из лучших.
Но держалась за то, что есть люди, которые лучше нее.
Находила таких людей, писала о них, абсолютно бескорыстно и безоглядно помогала им, любила их.
Спасибо ей за это.