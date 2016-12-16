Сезон домино

Не прошло и недели с обнародования второй части доклада комиссии Ричарда Макларена, а Сочи уже лишен права проводить в феврале чемпионат мира по бобслею и скелетону. Одна из самых лояльных по отношению к России международных федераций до последнего тянула с непростым решением, но инициатива снизу оказалась сильнее. Сочувствия России практически никто из зарубежных спортсменов не выразил. И хуже всего то, что в приветствующих решение IBSF комментариях явственно сквозит чувство брезгливости по отношению к «Допинг-сити». Так, наверное, «враги» назовут фильм, в котором «Сочи — нет!» бобслеистов и скелетонистов будет лишь одним из эпизодов.

Был я тем вечером, 17 февраля 2014-го, на спорткомплексе «Санки», видел триумф Александра Зубкова и Алексея Воеводы, десяток снимков сделал, пусть и не все кадры оказались в фокусе. Счастливых победителей пошатывало после золотого финиша, болельщики заходились от восторга, и если бы кто-то в этот момент крикнул «нечестно!», его бы не поняли. Никто и не крикнул — за отсутствием поводов.

За полгода до этого Сочи получил право провести чемпионат мира-2016 по бобслею и скелетону — ожидаемо, но не без борьбы с немецким Альтербергом. Знаменосец сборной России Александр Зубков, ставший в Сочи двукратным олимпийским чемпионом, после завершения карьеры ожидаемо стал главой Федерации бобслея России. За два месяца до старта чемпионата мира ему ожидаемо пришлось согласиться с тем, что очередного спортивного праздника в России — не будет.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал решение о переносе чемпионата «чрезвычайно политизированным». Но даже политизированные решения «без достаточных обоснований» какие-то основания, безусловно, имеют. Боюсь, что к этому все и шло, с нынешнего лета — практически неуклонно. Именно летом Международный олимпийский комитет после первой части доклада комиссии Макларена рекомендовал международным федерациям воздержаться от проведения международных соревнований на территории России. Руководителям мирового бобслея и скелетона был послан внятный сигнал, но глава IBSF Иво Ферриани до поры до времени не реагировал на попытки отнять у Сочи чемпио­нат мира — машина давно уже была запущена.

Однако в декабре в течение двух-трех суток положение изменилось кардинально — вначале МОК подтвердил бессрочный характер своих рекомендаций по нежелательности проведения в России соревнований «зимников», а на следующий день грянул «Макларен-2».

После чего на весь мир прозвучало яростное «Сочи — нет!» олимпийской чемпионки Элизабет Ярнольд. А сборная Латвии по скелетону выступила уже с официальным заявлением: «Мы с радостью примем участие в чемпионате мира на любом треке, но мы не будем участвовать в чемпионате мира в Сочи, где в 2014 году был украден олимпийский дух».

В России первые известия о возможном массовом бойкоте вызвали вполне ожидаемую реакцию. Больше всего досталось, естественно, Латвии как зачинательнице «смуты»: праздник, мол, ничего не потеряет и без братьев Дукурсов, а еще одна попытка «дискредитировать российский спорт» непременно провалится. Но действующий чемпион мира Мартинс Дукурс уже достаточно внятно объяснил причины афронта, и его поддержали или готовы были поддержать коллеги из Южной Кореи, США, Австрии и Великобритании.

Утром во вторник позиции Сочи еще казались прочными, но к вечеру пришло известие о переносе, принятое руководством Международной федерации как единственно возможное. Собственно, IBSF спасала чемпионат, а не чемпионат именно в Сочи — и было бы глупо думать, что она могла в этой ситуации поступить по-другому. Федерация бобслея России обошлась без резких движений, свой бойкот объявлять не стала «ради сохранения единства», но судиться, видимо, придется.

Версия о нежелании проигрывать на сочинской трассе, даже если разговоры о ней как обеспечивающей преимущество хозяевам имеют под собой основания, вряд ли бы вызвала практически единодушное «нет». Любая санно-бобслейная трасса делается под хозяев, а не под гостей, внятных претензий к преференциям комплекса «Санки» не было. Дело, видимо, в другом.

«Врагам» тоже не составило труда вычислить, что во второй части доклада Макларена под кодовым шифром, скрывающим имена оказавшихся под подозрением олимпийских чемпионов, находятся вполне конкретные их коллеги. Если после перепроверки сочинских допинг-проб комиссией МОК манипуляции подтвердятся, то защитить доброе имя героям олимпийского Сочи будет невероятно трудно, если вообще возможно.

Чемпионат и без того грозил превратиться во внутрироссийский междусобойчик. IBSF, по сути, ничего не оставалось, кроме как упредить форс-мажор, пусть и достаточно дорогой ценой. Кстати, МОК приветствовал решение почти восторженно.

Можно смеяться над страхами зарубежных чемпионов подхватить в Сочи «допинговую заразу», можно упрекать их в русофобии и преувеличенно праведном гневе, можно иронизировать над желанием того же главного тренера сборной Латвии Дайниса Дукурса «никогда не возвращаться в Сочи».

Но иронии, скорее, достойно заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева: «Перенос чемпионата мира является для Сочи лишь поводом принять больше зимних туристов. Сезон будет отличный».

С учетом принципа домино, под который могут попасть в новом году российские этапы Кубка мира по биатлону, лыжам, сноуборду, конькам и фристайлу, — да, нас ждет отличный сезон. Просто отличный.