Белорусский военный округ

Государственное предприятие «Брестгортранс» принесло извинения жительнице Бреста Ирине Лавровой, написавшей жалобу на георгиевскую ленточку в автобусе. Год-другой назад ей бы ответили что-то вроде: «Женщина, не мешайте пассажиров возить», а теперь — «Брестгортранс» извинился, пообещал никаких георгиевских ленточек в автобусах и маршрутках не допускать и отчитался перед горожанкой, что провел по этому поводу инструктаж водителей, категорически им ленточки запретив. А ведь еще 2 года назад перед Днем Победы эти ленточки раздавали в супермаркетах.

На прошлой неделе в Беларуси арестовали сразу трех авторов российских ресурсов «Регнум», Lenta.ru и Eurasia Daily. Сергей Шиптенко, Дмитрий Алимкин и Юрий Павловец годами писали омерзительные тексты на тему белорусского «недогосударства», «недоязыка», «недонарода» и рассуждали о безоблачном будущем Беларуси исключительно в составе России. При этом сами были вполне счастливы и даже обласканы. И вдруг — аресты по статье 130 (разжигание национальной розни), заключение в СИЗО. Да еще, как выяснилось, распечатки их текстов отправились в следственный комитет аккурат из министерства информации. Министр Лилия Ананич заявила: «В таких публикациях ставится под сомнение суверенитет Беларуси, содержатся оскорбительные высказывания в адрес белорусского народа, его истории, языка, культуры». Несколько лет плевать было властям на высказывания этих граждан о суверенитете, а вот, поди ж ты, — спохватились.

Та же Ананич еще в ноябре обратилась в российские Министерство связи и Роскомнадзор, а еще к спецпредставителю президента России по международному культурному сотрудничеству Михаилу Швыдкому. Она называла деструктивными статьи «Регнума» и аналогичных ресурсов и упоминала некорректный сюжет НТВ в программе «Международная пилорама».

Кстати, по поводу НТВ и других телеканалов. В последний раз информационные залпы из России в сторону Беларуси гремели аж в 2010 году, когда то же НТВ выдало документальный сериал «Крестный батька». Потом больше 5 лет палили по другим мишеням, и вот Беларусь снова под прицелом. Ведущий «Пилорамы» Тигран Кеосаян неуклюже пытался шутить насчет амплитуды движения белорусской власти от России к Европе и наоборот и напомнил с положенным «смехом в зале», что Россия все-таки находится сзади, и нужно быть осторожным, поворачиваясь к Европе передом.

А Первый канал в ноябре целое ток-шоу «Время покажет» посвятил вопросу: не пойдет ли Беларусь вслед за Украиной? Кадры митингов под бело-красно-белыми флагами перемежались хроникой Майдана, а гости студии рассказывали, что Беларусь вообще-то у России на содержании и ест с ее руки, так что не надо тут изображать из себя независимое государство, будучи, по сути, провинцией империи.

Можно вспомнить и недавний арест «батюшки со свастикой», российского гражданина Константина Бурыкина. В прошлом активист движения «Русское национальное единство» (РНЕ), в последние годы он был настоятелем храма Святого Духа в Гатово под Минском. Бурыкин сколотил при церкви идейное сообщество под лозунгами «русского мира», а еще любил блистать татуированными свастиками на страницах в социальных сетях. Два года ни РПЦ, ни белорусская власть не реагировали на обращения верующих и неверующих, а в ноябре Бурыкина внезапно арестовали. Правда, не за разжигание национальной розни, а за незаконный оборот боеприпасов. Но для человека со свастикой это, может, и лучше: срок будет поменьше.

Можно еще в качестве мелких деталей, украшающих сегодняшний белорусский пейзаж, вспомнить, как на прошлой неделе в связи с обращениями граждан был отменен концерт российской группы «Бутырка», зато разрешены концерты белорусского рокера Сергея Михалка и его группы Brutto, шесть лет находившихся под запретом на родине. Именно «Воины света» Сергея Михалка стали неофициальным гимном Майдана, и в последние годы никто не рассчитывал на его возвращение на отечественную сцену (Михалок даже жить переехал в Киев, потому что работать в Минске он не мог). Но неожиданно — концерты разрешили, да на крупнейших площадках, со всеми «Воинами света» и прочими гимнами площадей.

Из всех этих фактов и тенденций — вроде моды на вышиванки, поддерживаемой государством, — и возникают вопросы коллег из других стран: «Что там у вас происходит, ребята? » Со стороны кажется, будто в Беларуси наконец наступило гражданское согласие перед лицом угрозы с Востока, а Лукашенко и оппозиция вместе роют окопы и чистят оружие по воскресеньям. Это иллюзия, никакого согласия нет. Есть общее состояние тревоги и даже страха, но для белорусов и для Александра Лукашенко это состояние имеет разную природу.

Лукашенко всерьез опасается за собственную власть. Всевозможные экономические войны союзников случались и раньше: и газовые, и нефтяные, и молочные, и сахарные. Бывали и отключения газа, и ультиматумы, и шантаж, но даже на этом фоне деньги от России продолжали исправно поступать в белорусскую казну. А теперь поток иссяк. Россия вдвое сократила поставки нефти в Беларусь в ответ на отказ союзника оплачивать газовый долг. Беларусь, в свою очередь, сначала вообще отрицала наличие долга, затем обещала его немедленно выплатить. В октябре министр энергетики Беларуси Владимир Потупчик и вовсе говорил, будто деньги уже уплачены, но потом оказалось, что никаких денег не было: ну соврал, с кем не бывает.

Россия продолжает требовать долг, противостояние продолжается уже полгода. И «скостить» долг не удается. Кроме того, очередной транш кредита ЕврАзЭС Беларусь тоже не получила. Раньше можно было выпросить в обмен на политические лозунги, объятия и обещания вечной дружбы, теперь — не получается. Российская кубышка оказалась вовсе не бездонной. Сейчас можно было бы поторговаться за серьезные дела вроде российской авиабазы на белорусской территории, но еще год назад Александр Лукашенко объявил, что этот вопрос закрыт. Хотя, возможно, он не в курсе, что Россия для себя этот вопрос не закрывала. И авиабазу можно разместить разными путями. Не обязательно с захватом территорий — может, достаточно сменить союзника?

Именно этого сейчас опасается Лукашенко. То, что сейчас не сажают за национальные бело-красно-белые флаги, — это всего лишь искусственная демонстрация. Вроде как народ и власть объединились, облачились в вышиванки и запели «Касіў Ясь канюшыну». Это картинка, причем удачная: все, кто в принципе интересуется Беларусью, поверили.

Что до белорусского народа, то он тоже опасается — агрессии, аннексии, войны, потери независимости. О толерантности белорусов не зря сочиняют анекдоты: крайне агрессивная риторика российских телеканалов в отношении Украины рано или поздно должна была вызвать отторжение даже у тех, кто привык всю жизнь смотреть российское телевидение. Так и случилось. Белорусам не нужно следить за перемещениями российских войск — достаточно включить телевизор, чтобы возникло ощущение опасности. Кроме того, за 20 лет белорусы привыкли жить в маленькой стране, которую за день можно проехать: что с востока на запад, что с севера на юг — 600 километров. У них нет амбиций «от моря до моря», им уютно в небольшой стране, которая к тому же рядом с Литвой и Польшей, куда так удобно ездить за покупками. И эти соседи проще, ближе и понятнее белорусу, чем сегодняшняя агрессивная, злая, воюющая в чужих странах Россия.

Кстати, белорусы — хорошие солдаты. Но служить в армии они хотят у себя и без войны, а вовсе не на Украине или в Сирии.

Словом, и белорусское общество, и белорусская власть сегодня боятся России. Страхи у общества и власти разные, но источник — общий.