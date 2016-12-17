Токио острова не получил

​​​​​​​Неожиданно горькое разочарование итогами визита президента Владимира Путина прорвалось в Японии сразу же после отлета Ил-96 российского руководителя из токийского аэропорта Ханэда. «Большая половина нашего народа не удовлетворена случившимся, и мы должны это откровенно понимать», — без обиняков заявил журналистам генеральный секретарь правящей в стране Либерально-демократической партии Тосихиро Никаи.

Он дал понять, что не слишком доволен дипломатическими успехами своего босса — лидера партии и премьер-министра Синдзо Абэ, который практически весь уходящий год положил на подготовку нынешних переговоров с президентом России, обещая серьезные сдвиги по застарелой проблеме Южных Курил. «Нужно было закрыться от всего мира на три-четыре дня, запереться в комнате и все же выдать убедительный результат», — сказал расстроенный генсек правящей партии, в сердцах нарушив правила субординации.

Действительно, в последние месяцы часть японской элиты явно одурманила себя надеждами на то, что визит российского лидера приведет к тому, что перед Токио замаячит возможность получить хотя бы малую часть Южных Курил. Игнорировались все крайне жесткие заявления со стороны Москвы: а она прямым текстом непрерывно сигналила, что вопрос о передаче островов не стоит, никто результаты Второй мировой войны пересматривать не собирается. Однако многие в Токио предпочитали воспринимать это как тактическую попытку усилить позиции перед серьезными переговорами о разрешении территориального вопроса. Особое значение придавалось тому, что президент Путин согласился первую часть визита 15 декабря провести в уединенной гостинице на горячих источниках в городке Нагато, на малой родине японского премьера Абэ. Вот там-то в ходе откровенной беседы один на один все и решится — надеялись романтики из окружения главы японского правительства.

Однако разговоры под сакэ элитной марки «Восточная красавица» и свежайшие морепродукты приятного для Японии результата не дали. И теперь премьер-министр Абэ преподносит как крупный успех договоренность начать переговоры о совместной экономической деятельности на Южных Курилах в рамках какой-то особой системы. Ее детали официально не раскрываются, однако в телевизионном интервью сразу после завершения визита глава японского правительства объявил, что речь идет о чем-то «беспрецедентном». По его словам, совместная экономическая деятельность на островах будет вестись вне рамок японского или российского законодательства, чтобы не ставить под сомнение позиции двух стран, которые считают свои права на Южные Курилы бесспорными.

Как такая идея будет реализовываться на практике — покажет время, поскольку из окружения президента России уже раздавались слова о том, что любые проекты на островах могут осуществляться только на основе законов РФ. Кстати, попытки договориться о совместной деятельности на Южных Курилах уже предпринимались в конце 90-х годов прошлого столетия: тогда для решения этого вопроса был даже создан совместный комитет. Однако преодолеть разногласия по поводу того, кто хозяин на островах, он так и не смог. Впрочем, это не мешает премьеру Абэ намекать сейчас на то, что совместные проекты на Южных Курилах откроют путь к подписанию мирного договора и в конце концов — к переходу островов в японские руки.

На это же, по его мнению, нацелено и другое предложение Токио, которое Москва согласилась рассмотреть: введение системы свободных поездок на острова для их бывших жителей, некогда депортированных оттуда советскими победителями. Сейчас эти престарелые люди тоже могут приезжать на Южные Курилы по системе безвизовых обменов, но впускают такие группы не слишком часто, а организация подобных туров требует немалых усилий. Кстати, в ходе визита президент Путин выдвинул и встречное предложение — создать систему свободных приграничных поездок для всех жителей Сахалинской области и самого северного японского острова Хоккайдо. Радостного отклика в Токио на такую идею пока как-то услышано не было.

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Весь второй день визита президента РФ 16 декабря был посвящен экономике. В Токио надеются, что оживление контактов по этой линии сделает Москву более сговорчивой. Было подписано почти 70 меморандумов и соглашений о всевозможных проектах на общую сумму 300 миллиардов иен (2,54 млрд долларов). Среди них имеются и настоящие, «живые» деньги, однако большая половина этих средств упоминается все же в неких общих меморандумах, не имеющих обязательной силы. «Пока не просматривается, приведет ли их подписание к реальному экономическому сотрудничеству», — констатирует информационное агентство Киодо Цусин. Японский бизнес настроен осторожно и по-прежнему усматривает в России существенные риски, хотя и признает, что ее большой рынок таит немалые возможности. Кстати, глава МИД страны Фумио Кисида в день завершения визита особо отметил, что все экономические проекты составлены так, чтобы не нарушать санкции, введенные против России в США и Евросоюзе.

В дипломатическом ведомстве Японии предупреждают, что развитие итогов нынешнего визита будет в значительной мере зависеть от позиции, которую займет в отношении Москвы будущая американская администрация президента Дональда Трампа. Она пока совершенно неясна и вызывает тревогу в Токио: если Вашингтон при новых властях пойдет на сближение с Россией, то русские могут совсем потерять интерес к дальневосточному островному соседу. Если же Трамп с Москвой сильно поругается, то, возможно, японцам придется тоже сворачивать свою нынешнюю активность на российском направлении.

Токио