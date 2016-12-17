«Партия продолжает функционировать»

В «Партии народной свободы», которую когда-то втроем возглавляли Немцов, Касьянов и Рыжков, — новый раскол. ПАРНАС покинули сторонники Немцова, несогласные с политикой Касьянова

Накануне съезда ПАРНАС из ее состава вышли 20 человек, включая зампредседателя партии Илью Яшина и нескольких членов политсовета: адвоката Вадима Прохорова, главу костромского отделения партии Николая Сорокина и других. Причиной массового ухода стали разногласия группы партийцев с лидером ПАРНАС Михаилом Касьяновым. Бывшие соратники Бориса Немцова, занимавшего должность сопредседателя партии, обвиняют Касьянова в некомпетентном управлении и в стремлении во что бы то ни стало сохранить контроль над партией. Конфликт развивался на протяжении нескольких месяцев.

Фото: РИА Новости

Раскол в ПАРНАС стал очевиден после победы на праймериз блогера-националиста Вячеслава Мальцева, в результате которой он был включен предвыборный список партии в качестве второго номера. Часть членов партии выступила категорически против сотрудничества с националистом, заявив, что его повестка не соответствует либерально-демократическим принципам ПАРНАС, но Касьянов принял решение сохранить кандидатуру Мальцева. Перед этим внутрипартийный конфликт спровоцировало нежелание самого Касьянова конкурировать с другими кандидатами за первое место в списке партии.

После сентябрьских выборов в Госдуму, на которых ПАРНАС набрала 0,73% голосов, группа соратников Немцова объявила о намерении переизбрать руководство партии. Михаил Касьянов, в свою очередь, поставил вопрос об исключении нескольких членов из рядов ПАРНАС. Члена политсовета Тамару Лежнину Касьянов и вовсе обвинил в подкупе глав региональных отделений с целью сместить его с поста лидера партии. Ожидается, что вслед за двадцатью своими соратниками о выходе из ПАРНАС могут объявить ещё несколько человек, в том числе зампред партии Владимир Кара-Мурза и глава питерского отделения партии Андрей Пивоваров.

Съезд ПАРНАСа 17 декабря. Фото: РИА Новости

На официальном сайте ПАРНАС представлена реакция Михаила Касьянова на выход однопартийцев. Политик считает, что «никаких глобальных изменений не произошло» и «партия продолжает фунционировать».

Вадим Прохоров адвокат и бывший член ПАРНАС

— Истоки конфликта находятся в моменте убийства Бориса Немцова — после этого Касьянов, очевидно, не справился с единоличным правлением в партии. Возвращать институт единого председателя было большой ошибкой, сейчас это совершенно понятно. Но тогда в партии не было людей, сопоставимых с Касьяновым по известности и возможностям. Он был человеком, который смог обеспечить функционирование партии хотя бы в минимальном объеме.

Авантюры, в которые после этого была втянута ПАРНАС (а главная из них — это участие националиста Мальцева в первой тройке партийного списка), растолкали наш либеральный электорат. Пусть он и был не сильно большой, но несколько процентов все же набиралось. После того как ряд медийных фигур в партии высказали свое неприятие присутствию Мальцева в списке, началась травля против так называемой «внутрипартийной оппозиции». Руководство создавало совершенно нетерпимую обстановку, при этом было видно, что благодаря такому стилю управления партия идет под откос. Результат на выборах был провальный, даже если сделать скидку на фальсификации. Касьянов и окружающие его соратники решили не рефлексировать на эту тему, не проводить работу над ошибками и по-прежнему настаивают на том, что все произошло по плану.

Теперь мы намерены развивать движение «Солидарность», основанное Борисом Немцовым, и, возможно, участвовать в каких-то других проектах. У ПАРНАС осталась зарегистрированная структура, партия с лицензией, что по нынешним меркам не так уж мало. Но как она теперь будет развиваться, мне абсолютно не ясно.

Александр Кынев политолог

— У конфликта в ПАРНАС есть две причины. Первая — институциональная. Она заключается в том, что в российском законодательстве в принципе отсутствует такое понятие, как «защита прав рядовых членов партии». Руководство партии, по сути, является ее собственником, оно может всех исключить и набрать новых членов. Поэтому во всех партиях регулярно проводят чистки, а добиться демократической смены руководства практически невозможно. В Германии, например, провести чистку вы не сможете: там предусмотрена длинная сложная процедура, много различных этапов. Каждый партиец имеет совершенно другую ценность, в то время как у нас ее по факту нет вообще.

Вторая причина носит субъективный характер. Помимо отсутствия традиции политического компромисса мы видим неадекватность конкретных людей. Кампания 2016 года показала, что Михаил Касьянов и его окружение просто не являются политиками. Можно быть успешным чиновником, но политика предполагает совершенно другие качества: умение чувствовать общественное мнение и работать с ним, понимать, как устроены общественные кампании, и так далее. Технологическая безграмотность и непонимание общественных настроений, которые продемонстрировало руководство ПАРНАС, — просто неописуемые.

Большинство отделений ПАРНАС лояльны Касьянову, но, по большому счету, фиктивны. На местах найти следы реальной деятельность практически невозможно, избирательная кампания в регионах была никакой. Партия существует сугубо формально. Льгота на участие в парламентских выборах без сбора подписей — последний ресурс партии, но и он будет утрачен, потому что на следующих выборах в Ярославле у ПАРНАС нет никаких шансов. А зарегистрировать партийный список без этой льготы в России катастрофически тяжело.