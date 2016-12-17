Согласно данным «измерителя»
Первый канал поздравил страну с 70-летием отечественного хоккея, на полпути отказавшись от трансляций Кубка имени себя
Фото: РИА Новости
Владимир Мозговойобозреватель «Новой»
Не повезло болельщикам с Кубком Первого канала. Дело не в том, что сборная России, как и в прошлом году, его проиграла, показав далеко не лучший хоккей. Дело в том, что главный канал страны, отменив трансляцию матча Россия—Чехия из-за предполагаемого низкого рейтинга в священное время прайм-тайма, фактически отказался от своего детища прямо посреди турнира. Посвященного, между прочим, 70-летию отечественного хоккея, которое как раз в эти дни с большой помпой на государственном уровне и отмечается.
Заявление Первого канала об отмене прямой трансляции, вышедшее в день матча, было исполнено глубокой печали, щедро сдобренной крокодиловыми слезами: «Мы всегда считали необходимым, чтобы у всех российских зрителей, а не только у подписчиков узкопрофильных каналов, был доступ к хоккею. Но данные измерителя не дают нам возможность продолжить эту традицию. В интересах телезрителей-болельщиков мы передаем каналу «Матч ТВ» бесплатно наши права на прямые трансляции». Имелись в виду все оставшиеся трансляции знакового для России турнира, которым больше десяти лет явно через силу занимался именно Первый канал.
В пятницу обалдевший от неожиданного утреннего подарка «Матч» не решился заменить запланированную трансляцию женского биатлонного спринта из Нове-Место на дармовой хоккей, включив картинку из Ледового дворца в «Парке легенд» лишь с третьего периода победного матча с чехами.
В адрес хозяев Кубка проклятиями разразилось не только интернет-сообщество, но и авторитетные в мире хоккея люди. Пригрозив гневом первого лица: «Вот приедет Путин…»
Президент Континентальной хоккейной лиги и глава холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко, однако, поспешил остудить страсти. Пояснив, что главный канал страны «принял, может, непопулярное решение, но абсолютно правильное и честное с точки зрения телевидения как бизнеса».
Ну, с точки зрения бизнеса практически весь спорт высших достижений, за исключением событий планетарного значения и отдельных явлений отечественного уровня, можно снимать с телеэкранов. Заменяя его чем-нибудь рейтинговым — как в данном конкретном случае хоккей на Первом заменили «Полем чудес» и совсем уж низкопробной «Давай поженимся». Если же спорт еще позиционируется как дело государственной важности, то основанный только на данных «измерителя» прокол налицо.
Первый канал всегда отнимал у конкурентов трансляции, претендующие на более или менее высокий рейтинг. И в девяти из десяти случаях, в основном связанных с футболом, садился в лужу. Это продолжалось из года в год. С Кубком имени себя он тоже мог расстаться цивилизованно: после завершения турнира кошелек бы не сильно опустел. Но Первый канал предпочел поменять правила посреди игры, как честные бизнесмены не поступают. Тут двух мнений быть не может.
Что касается собственно хоккея и его проблем, то желание сделать из него бизнес-проект российского образца уже привело не только к потерям аудитории. Сам хоккей давно пора спасать от горе-бизнесменов, засевших в его руководстве, и проваливающих кампанию за кампанией. Болельщиков не сказками про новую «Красную машину» надо кормить, а самим хоккеем заниматься, как подобает. Иначе так и будем проигрывать под фанфары.
…Нынешний Кубок Первого канала начался с того, что гимн Швеции прозвучал в сильно обрезанном виде. Через сутки Хибла Герзмава, исполнявшая гимн России перед матчем со сборной Чехии, перепутала слова. В телеэфир оба казуса не попали, что можно отнести к известной прозорливости руководства Первого канала. По одной из версий, Константин Эрнст вообще проявил дальновидность, сворачивая спортивную программу канала с учетом ожидающих российский спорт будущих катаклизмов и превращения его в резервацию.
Хоккей как самое чистое и славное явление среди российских командных видов спорта если и падет, то — как последняя жертва в неравной борьбе. Но об него уже вытерли ноги, плюнув и в историю, и в тех, кто ее делал и делает. С 70-летием как смогли, так и «поздравили».