Согласно данным «измерителя»

Не повезло болельщикам с Кубком Первого канала. Дело не в том, что сборная России, как и в прошлом году, его проиграла, показав далеко не лучший хоккей. Дело в том, что главный канал страны, отменив трансляцию матча Россия—Чехия из-за предполагаемого низкого рейтинга в священное время прайм-тайма, фактически отказался от своего детища прямо посреди турнира. Посвященного, между прочим, 70-летию отечественного хоккея, которое как раз в эти дни с большой помпой на государственном уровне и отмечается.

Заявление Первого канала об отмене прямой трансляции, вышедшее в день матча, было исполнено глубокой печали, щедро сдобренной крокодиловыми слезами: «Мы всегда считали необходимым, чтобы у всех российских зрителей, а не только у подписчиков узкопрофильных каналов, был доступ к хоккею. Но данные измерителя не дают нам возможность продолжить эту традицию. В интересах телезрителей-болельщиков мы передаем каналу «Матч ТВ» бесплатно наши права на прямые трансляции». Имелись в виду все оставшиеся трансляции знакового для России турнира, которым больше десяти лет явно через силу занимался именно Первый канал.

В пятницу обалдевший от неожиданного утреннего подарка «Матч» не решился заменить запланированную трансляцию женского биатлонного спринта из Нове-Место на дармовой хоккей, включив картинку из Ледового дворца в «Парке легенд» лишь с третьего периода победного матча с чехами.

Фото: РИА Новости

В адрес хозяев Кубка проклятиями разразилось не только интернет-сообщество, но и авторитетные в мире хоккея люди. Пригрозив гневом первого лица: «Вот приедет Путин…»

Президент Континентальной хоккейной лиги и глава холдинга «Газпром-Медиа» Дмитрий Чернышенко, однако, поспешил остудить страсти. Пояснив, что главный канал страны «принял, может, непопулярное решение, но абсолютно правильное и честное с точки зрения телевидения как бизнеса».

Ну, с точки зрения бизнеса практически весь спорт высших достижений, за исключением событий планетарного значения и отдельных явлений отечественного уровня, можно снимать с телеэкранов. Заменяя его чем-нибудь рейтинговым — как в данном конкретном случае хоккей на Первом заменили «Полем чудес» и совсем уж низкопробной «Давай поженимся». Если же спорт еще позиционируется как дело государственной важности, то основанный только на данных «измерителя» прокол налицо.

Первый канал всегда отнимал у конкурентов трансляции, претендующие на более или менее высокий рейтинг. И в девяти из десяти случаях, в основном связанных с футболом, садился в лужу. Это продолжалось из года в год. С Кубком имени себя он тоже мог расстаться цивилизованно: после завершения турнира кошелек бы не сильно опустел. Но Первый канал предпочел поменять правила посреди игры, как честные бизнесмены не поступают. Тут двух мнений быть не может.

Фото: РИА Новости

Что касается собственно хоккея и его проблем, то желание сделать из него бизнес-проект российского образца уже привело не только к потерям аудитории. Сам хоккей давно пора спасать от горе-бизнесменов, засевших в его руководстве, и проваливающих кампанию за кампанией. Болельщиков не сказками про новую «Красную машину» надо кормить, а самим хоккеем заниматься, как подобает. Иначе так и будем проигрывать под фанфары.

…Нынешний Кубок Первого канала начался с того, что гимн Швеции прозвучал в сильно обрезанном виде. Через сутки Хибла Герзмава, исполнявшая гимн России перед матчем со сборной Чехии, перепутала слова. В телеэфир оба казуса не попали, что можно отнести к известной прозорливости руководства Первого канала. По одной из версий, Константин Эрнст вообще проявил дальновидность, сворачивая спортивную программу канала с учетом ожидающих российский спорт будущих катаклизмов и превращения его в резервацию.

Хоккей как самое чистое и славное явление среди российских командных видов спорта если и падет, то — как последняя жертва в неравной борьбе. Но об него уже вытерли ноги, плюнув и в историю, и в тех, кто ее делал и делает. С 70-летием как смогли, так и «поздравили».