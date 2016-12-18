Кремлевский ЖЭК

Сегодня 2,6 млн российских семей состоят на учете в качестве нуждающихся в жилье (по данным Росстата). И за последние 7 лет российские власти не слишком преуспели в улучшении этого показателя: в процентном отношении количество нуждающихся не меняется с 2009 года по сегодняшний день и составляет 5% от общего числа семей в России.

Законодательные привилегии

Обычному гражданину России, чтобы получить бесплатно от государства квартиру, нужно быть либо малоимущим, либо ребенком-сиротой, либо опасно больным (например, туберкулезом или эпилепсией), либо проживать в аварийном доме.

Но даже если вы докажете, что име­ете право встать на учет как нуждающийся в жилье, вам, как правило, придется простоять в очереди десятки лет.

Официальный заработок высокопоставленных госслужащих в десятки (а порой и в сотни) раз выше, чем у рядовых граждан, и они легко могли бы себе позволить ипотеку даже на самое дорогостоящее жилье. Но государство создало для чиновников привилегированные условия, и, пока миллионы малоимущих россиян десятки лет ждут своих квартир в очередях, госслужащие приватизировали по одной или несколько элитных квартир в самых дорогих районах Москвы.

Практику заботы о быте чиновников в современной России ввел первый президент Борис Ельцин. В 1997 году он издал распоряжение № 276-рп, в котором установил правила предоставления служебных квартир и улучшения жилищных условий.

В декабре 2008 года Дмитрий Медведев издал президентский указ № 1867, где были прописаны новые правила передачи квартир чиновникам. Фрагменты из этого указа и утвержденного им положения о предоставлении жилых помещений активно цитируются во многих судебсных спорах, однако целиком этот указ в открытом доступе не опубликован. Поэтому понять, насколько с 2008 года изменились условия передачи жилья госслужащим, — ​трудно.

Однако большая часть современной политической элиты получила бесплатно квартиры от государства по «ельцинской системе».

Согласно распоряжению Ельцина, квартиры для чиновников делятся на два типа — ​для служебного найма и для социального найма. Первый тип подразумевает, что госслужащий живет в квартире, пока работает, а по истечении контракта или после увольнения он должен освободить жилплощадь. Главное же отличие социального найма заключается в том, что жилье возвращать не нужно — ​его можно приватизировать.

Именно через соцнайм большинство обнаруженных нами чиновников и получили элитные квартиры от государства.

«Нуждающиеся»

Чтобы получить квартиру в соцнайм, чиновникам, в отличие от простых граждан, не нужно быть малоимущими, сиротами или больными. Распоряжением Ельцина нуждающимися признавались госслужащие, постоянно проживающие в Москве или Московской области, имеющие стаж госслужбы, «как правило, не менее двух лет» и обеспеченные общей площадью на одного члена семьи 15 кв. м.

(Получить бесплатно квартиру от государства могли также чиновники, проживающие в аварийных домах, общежитиях или коммуналках, но среди российской элиты «Новой газете» в своем исследовании таких обнаружить не удалось.)

Финальные решения о выделении квартир принимают жилищные комиссии при каждом органе власти. Если чиновнику удастся доказать свою «нужду», его ставят в очередь. Решения этих комиссий непубличны, и поэтому понять, каким образом нуждающимися признавались обнаруженные нами руководители администрации президента или правительства, — ​трудно. Единственное, что очевидно: в очереди госслужащие «стоят» гораздо меньше обычных граждан (это прослеживается хотя бы по времени их массового переезда из Санкт-Петербурга и получения квартир в Москве).

Пожалуй, единственное и главное условие, которое ставит закон перед чиновниками, претендующими на получение квартиры, — ​это обязанность сдать государству всю жилплощадь, ранее принадлежавшую семье, или продать ее и внести деньги в бюджет.

Однако, как показало исследование «Новой газеты», это требование многие представители властной элиты не соблюдали.

«Двойные» траты

Квартиры, которые «дарят» высокопоставленным госслужащим, находятся в оперативном управлении у специального учреждения Управделами президента России (УДП) — ​ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда».

Из-за регулярной приватизации квартир чиновниками УДП приходится постоянно пополнять жилой фонд и тратить миллиарды рублей на покупку нового жилья для будущих поколений госслужащих.

По данным сайта госзакупок, только в 2014–2015 годах УДП купило более 260 квартир за 2 млрд рублей. Однако это были квартиры экономкласса в районе Бирюлева, не предназначенные для проживания высокопоставленных госслужащих.

А для руководителей УДП предпочитает не покупать готовые квартиры, а строить элитные жилые комплексы по индивидуальным проектам в престижных районах Москвы. В Управделами президента «Новой газете» отказались сообщить, во сколько бюджету обходится строительство таких жилых комплексов.

Чиновничьи гнезда

В список «нуждающихся» в получении квартир от государства попала почти вся верхушка современного «политбюро».

Проведем небольшую экскурсию по домам, в которые поселили некогда «нуждавшихся».

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Шведский тупик, 3. Дом располагается недалеко от Тверского бульвара, рядом с МХАТ им. Горького и Манежной площадью. Из просторных террас дома открывается вид на храм Христа Спасителя и Кремль. Дом был построен по индивидуальному заказу УДП. По данным Росреестра, большинство его жителей действительно давние коллеги президента. Видимо, поэтому в этом доме самый дорогой квадратный метр в Москве. В 2013 году здесь продавалась квартира площадью 1000 кв. м за 50 млн долларов. Это значит, что, с учетом старого курса доллара, стоимость 1 кв. м составляет примерно 1,6 млн рублей. Кто получил здесь квартиры от государства?

Сергей Приходько вице-премьер правительства

Кто: семья Сергея Приходько, вице-премьера правительства

Количество квартир: 2

Площадь квартир: 226,9 кв. м и 126,9 кв. м

Ориентировочная стоимость обеих квартир: 494,3 млн рублей.

Проработав долгое время в администрации президента, Сергей Приходько обеспечил казенной квартирой и своих родителей. В конце 90-х годов Приходько получил в социальный найм скромную 58-метровую «двушку» в Москве на Нижней Первомайской улице. Помимо Сергея Приходько нанимателями квартиры были его родители, которые ее позже приватизировали (взамен они отдали государству свое бывшее жилье).

Сам же Сергей Приходько не стал тратить бесплатную приватизацию на 58-метровую «двушку».

Судя по телефонному справочнику Москвы, семья Приходько впоследствии долгое время жила в 3-комнатной квартире в доме № 33 на проспекте Мира.

А когда был построен элитный дом в Шведском тупике, Сергей Приходько получил в нем от государства в социальный найм 2-комнатную квартиру площадью 226,9 кв. м. Позже эта квартира была им приватизирована совместно с женой и двумя дочерьми.

При этом на момент приватизации, по данным Росреестра, семья Приходько уже была обеспечена жильем: в 2004 году супруга вице-премьера приобрела квартиру площадью 126,9 кв. м в том же доме в Шведском тупике. Позже эта квартира была объединена с приватизированной.

В аппарате правительства «Новой газете» сообщили: «Квартира, находящаяся по адресу: Шведский тупик, дом, 3, в 2005 году в соответствии с законом «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» была передана в общедолевую собственность (по 1/4 доли каждому) Приходько С.Э., его супруге Приходько Н.С., дочерям Приходько Н.С., Приходько С.С.».

Алексей Кудрин бывший министр финансов

Кто: Ирина Тинтякова, супруга Алексея Кудрина, бывшего министра финансов

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 327,9 кв. м

Ориентировочная стоимость квартиры: 458,2 млн рублей.

Квартиру в Шведском тупике семья Алексея Кудрина получила в 2009 году, когда он еще работал министром финансов. Как пояснил Кудрин «Новой газете», квартира была предоставлена «по договору социального найма в обмен на ранее принадлежащую нам другую квартиру, а затем приватизирована моей супругой Тинтяковой Ириной Игоревной в соответствии с действующим законодательством».

По данным Росреестра, на момент получения квартиры в Шведском тупике у семьи Кудриных было в собственности другое, менее престижное жилье.

С 1999 года Кудрин жил в доме № 6 на улице Академика Зелинского в 3-комнатной квартире площадью 127,6 кв. м. По тем временам дом № 6 считался одним из самых элитных. В этом доме какое-то время жил и президент Владимир Путин после переезда в Москву.

После того как УДП построило жилые комплексы в центре Москвы, высокопоставленные госслужащие разъ­ехались, и дом на Академика Зелинского утратил былую статусность.

А по поводу квартиры на ул. Академика Зелинского Алексей Кудрин сообщил: «Ни я, ни моя супруга на момент вышеуказанного обмена не имели каких-либо прав на квартиру, находящуюся в Москве на улице Академика Зелинского. При получении квартиры на улице Шведский тупик в Москве учитывались все необходимые сведения о жилищных условиях нашей семьи»

Помимо семей Кудриных и При­ходько квартиры в Шведском тупике от государства также получили семьи Игоря Сечина (в то время замруководителя администрации президента) и Леонида Реймана (бывшего министра связи и советника президента) — подробнее о жильцах дома вы узнаете из досье в конце материала.

Родчельская, 11. Google Maps

Улица Рочдельская, 12 Наряду с домом в Шведском тупике одним из самых престижных жилых комплексов среди российских чиновников считается дом на Рочдельской, 12. В народе его прозвали «домом правительства» — ​из-за близости к Белому дому и профессиональной принадлежности жильцов: здесь живут вице-премьеры и министры. Из окон правительственного дома открывается панорамный вид на небоскребы Москва-Сити и гостиницу «Украина». Кто здесь получал квартиры?

Михаил Фрадков бывший руководитель СВР

Кто: семья Михаила Фрадкова, бывшего руководителя Службы внешней разведки (СВР)

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 139,9 кв. м

Ориентировочная стоимость квартиры: 70 млн рублей.

Семье Михаила Фрадкова удалось приватизировать три дорогостоящие квартиры. В 2004 году сын бывшего директора СВР Петр Фрадков приватизировал 5-комнатную квартиру на проспекте Мира, 33, площадью 216,8 кв. м. В том же году, спустя месяц, второй сын Фрадкова, Павел, приватизи­ровал «трешку» в «правительствен­ном доме» на Рочдельской, 12, площадью 139,9 кв. м. На момент приватизации Павел Фрадков был студентом дипломатической Академии МИД России.

Наконец, сам Михаил Фрадков использовал свое право приватизации, уже будучи главой СВР. Ему принадлежит, пожалуй, самая большая квартира среди российских чиновников. В 2009 году он стал собственником 6-комнатной квартиры в Малом Новопесковском переулке площадью 587,6 кв. м. Примерная стоимость этой квартиры составляет 660 млн рублей.

Если предположить, что Фрадков включил в социальный найм свою супругу и двух сыновей, им положена максимум 3-комнатная квартира. Но в силу того, что решения жилищных комиссий непубличны, «Новой газете» не удалось выяснить, каким образом семья Фрадкова была признана нуждающейся в 6-комнатной квартире.

Стоит подчеркнуть, что одну из трех квартир (как раз в «правительственном доме») Фрадковы государству вернули.

Михаил Фрадков на запрос «Новой газеты» не ответил.

Дмитрий Козак вице-премьер правительства

Кто: семья Дмитрия Козака, вице-премьера правительства

Количество квартир: 2

Площадь квартир: 140,8 кв. м и 152,9 кв. м

Ориентировочная стоимость квартир: 147 млн рублей.

Представитель Дмитрия Козака пояснил «Новой газете», что семья вице-премьера из 6 человек переехала в «правительственный дом», где им было предоставлено две квартиры на условиях социального найма взамен занимаемой на тех же условиях квартиры на Остоженке. Но на момент переезда свободные квартиры на ул. Рочдельской были недостаточной площади для равноценного обмена. «В связи с этим было принято решение о предоставлении двух соседних квартир с последующей перепланировкой в единое жилое помещение за счет нанимателя. При этом превышение общей площади помещений на ул. Рочдельской по отношению к площади квартиры на ул. Остоженка было компенсировано путем денежной оплаты со стороны Дмитрия Козака», — ​говорится в ответе.

Представитель Козака также подчеркнул, что у семьи вице-премьера на момент обмена не было в собственности или пользовании других жилых помещений. А занимаемая на условиях социального найма до переезда в Москву квартира в Санкт-Петербурге была освобождена и оставлена в собственности города.

В 2007 году Дмитрий Козак развелся со своей супругой, и квартиры на Рочдельской перешли в ее собственность, а уже через месяц были проданы бизнесмену Владимиру Потанину.

Судя по Росреестру, квартирой в доме на Рочдельской также владеет бывший премьер-министр России Михаил Касьянов, получивший ее от государства за 10 месяцев до своей отставки. Среди соседей оппозиционного политика — ​Ольга Собянина, дочь мэра Москвы; Елена и Игорь Чайки, супруга и сын генерального прокурора России; Алексей Полтавченко, сын губернатора Санкт-Петербурга; Наталья Сердюкова, дочь бывшего министра обороны Анатолия Сердюкова.

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Несвижский переулок, дом 12. По этому адресу расположен ЖК «Дом Управления делами президента». Дом был построен в 1998 году и на тот момент считался одним из самых элитных в Москве. С тех пор появились новые жилые комплексы, и дом в Несвижском переулке стал менее престижным. Однако в нем до сих пор живут многие высокопоставленные люди.

Владимир Кожин помощник президента

Кто: Игорь Кожин, сын Владимира Кожина, помощника президента

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 302,5 кв. м

Ориентировочная стоимость квартиры: 363 млн рублей.

Игорь Кожин приватизировал государственную квартиру в 2007 году, когда его отец руководил УДП. В квартире сына помощника президента — ​7 комнат. «Новой газете» не удалось выяснить, каким образом Игорь Кожин или его высокопоставленный отец могли быть признаны нуждающимися в жилье такого метража. Сам Владимир Кожин на запрос «Новой газеты» не ответил.

Сергей Кириенко первый замглавы администрации президента

Кто: Надежда Кириенко, дочь Сергея Кириенко, первого замглавы администрации президента

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 253,3 кв. м

Ориентировочная стоимость квартиры: 303,9 млн рублей.

Надежда Кириенко приватизировала квартиру в марте 2006 года, когда ее отец Сергей Кириенко ушел с госслужбы и возглавил госкорпорацию «Росатом».

Мичуринский проспект, дом 6, корпус 3. По этому адресу расположен ЖК «Белый лебедь», элитный жилой комплекс рядом с главным зданием МГУ. Кто здесь получил квартиры от государства?

Александр Горовой замминистра внутренних дел

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 162,9 кв. м

Ориентировочная стоимость квартиры: 73 млн рублей

В 2012 году Александр Горовой обратился в Никулинский районный суд Москвы о признании права собственности на квартиру в ЖК «Белый лебедь», которой его семья пользовалась на условиях соцнайма. Причина, по которой замминистра обратился в суд, заключается, видимо, в том, что его семья к тому моменту уже воспользовалась своим правом приватизации, а закон позволяет приватизировать государственную квартиру лишь один раз.

Дело в том, что в 2008 году семья Горовых получила квартиру от государства в Красноярске, где Александр Горовой ранее возглавлял региональное управление МВД.

Эту квартиру они вернули государству и получили в соцнайм жилье на Мичуринском проспекте. Суд встал на сторону семьи замминистра, хотя представитель УДП в своем отзыве посчитал, что оснований для повторной приватизации у истцов не имеется.

В пресс-центре МВД «Новой газете» сообщили: «На основании договора дарения квартира в Красноярске, право собственности на которую к семье государственного служащего Горового А.В. и его супруги перешло в порядке приватизации, в связи с новым назначением и переездом к новому месту службы подарена ими Управлению делами президента. Решение о повторной приватизации квартиры в жилом доме по адресу Мичуринский проспект, дом 6, корпус 4 в Москве не принималось. Право собственности на данную квартиру признано за Горовым А.В. и его супругой вступившим в законную силу решением Никулинского районного суда Москвы от 17.07.2012».

Ориентировочная стоимость квартиры на Мичуринском — ​73 млн рублей, а в Красноярске — ​7 млн рублей. Но суд «решения о взыскании какой-либо стоимостной разницы объектов недвижимости не принимал», говорится в письме пресс-центра МВД.

Максим Соколов министр транспорта

Количество квартир: 1

Площадь квартиры: 127,7 кв. м

Ориентировочная стоимость квартиры: 57,2 млн

Максим Соколов начал свою госслужбу в администрации Санкт-Петербурга, где возглавлял комитет по инвестициям и стратегическим проектам. Это позволило ему войти в кадровый резерв президента и в 2009 году переехать в Москву на должность директора департамента промышленности и инфраструктуры правительства. Государственную квартиру на Мичуринском проспекте Соколов приватизировал через два месяца после назначения министром транспорта России. При этом, судя по Росреестру, за полтора года до приватизации, в январе 2011 года, Соколов продал свою питерскую квартиру (площадью 336,2 кв. м) в доме № 1 на набережной реки Фонтанки Анжелике Рысковой. Судя по социальным сетям, она может приходиться министру Соколову родной сестрой. Таким образом Соколову не пришлось возвращать свою питерскую квартиру государству.

Опрошенные «Новой газетой» эксперты полагают, что

в некоторых из описанных нами случаев есть признаки нарушения законов. Наиболее распространенный из них — ​это получение нескольких квартир от государства чиновниками, чьи семьи и без того были обеспечены жильем.

«Законодательство и судебная практика знают такой термин, как «злоупотребление правом» — ​совершение с виду законных действий, но во вред другому лицу. В данном случае я усматриваю как раз вред государственному органу или учреждению, которое владело до приватизации такими квартирами. Более того, если у государственного служащего или работника учреждения уже есть квартира, то ему попросту законно не может быть повторно предоставлена еще одна, так как он уже обеспечен жильем», — ​считает юрист Станислав Солнцев, специализирующийся на жилищном праве.

Другое распространенное нарушение — ​это превышение положенного законом метража квартиры. В ельцинском указе об улучшении жилищных условий чиновниками было прописано, сколько комнат может получить семья из разного количества человек. Например, семья из одного-двух человек могла рассчитывать только на однокомнатную квартиру. В некоторых же из описанных нами случаев один член семьи мог получить многокомнатную квартиру стоимостью сотни миллионов рублей.

...И другие обитатели элитных чиновничьих гнезд. Досье

ЖК «Дом на Тишинке» (Большой Тишинский пер., 10)

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Антон Вайно глава Администрации президента

Кто: Александр Вайно и Елена Шуленкова — сын и супруга главы Администрации президента Антона Вайно

155,5 кв.м./3 комнаты

Приватизировали: 10 февраля 2010 года, когда Антон Вайно занимал должность руководителя протокола премьер-министра

Примерная стоимость: 169,7 млн руб.

Антон Кобяков советник президента

153,6 кв.м./3 комнаты

Приватизировал: 5 августа 2009 года, когда работал сотрудником Администрации президента

Примерная стоимость: 167,6 млн руб.

Александр Манжосин начальник управления президента по внешней политике

Кто: Рита Манжосина, родственница начальника управления президента по внешней политике Александра Манжосина

100 кв.м./2 комнаты

Приватизировала: 11 декабря 2009 года, когда Манжосин был сотрудником Администрации президента. 24 февраля 2010 года квартира перешла самому Александру Манжосину, а затем – Марине Манжосиной.

Примерная стоимость: 109,1 млн руб.

Виктор Басаргин губернатор Пермского края

Кто: сын губернатора Пермского края Виктора Басаргина

146,8 кв.м./3 комнаты

Приватизировал: 23 марта 2011 года, когда отец занимал должность министра регионального развития

Примерная стоимость: 160,2 млн руб.

Николай Винниченко заместитель Генпрокурора РФ

224,5 кв.м./4 комнаты

Приватизировал: 1 марта 2013 года в момент перехода с должности полпреда президента в СЗФО на заместителя Генпрокурора

Примерная стоимость: 245 млн руб.

Алексей Кузьмицкий аудитор Счетной палаты и экс-губернатор Камчатского края

Кто: Полина Кузьмицкая, дочь аудитора Счетной палаты и экс-губернатора Камчатского края Алексея Кузьмицкого

179,1 кв.м./4 комнаты

Приватизировала: 15 марта 2012 года, когда отец работал аудитором Счетной палаты

Примерная стоимость: 195,4 млн руб.

Вениамин Кондратьев губернатор Краснодарского края

226,2 кв.м./4 комнаты

Приватизировал: 10 августа 2015 года, будучи губернатором Краснодарского края (до этого работал заместителем главы Администрации президента)

Примерная стоимость: 246,9 млн руб.

Магомедсалам Магомедов замглавы Администрации президента и экс-глава Республики Дагестан

Кто: Аминат Магомедова, дочь замглавы Администрации президента и экс-главы Республики Дагестан Магомедсалама Магомедова

222,8 кв.м.

Приватизировала: 11 февраля 2016 года, когда отец был заместителем Администрации президента

Примерная стоимость: 243,1 млн руб.

Сергей Дубик бывший советник президента

Кто: Тимофей и Ярослав Дубик, сыновья бывшего советника президента Сергея Дубика

178,5 кв.м./4 комнаты

Приватизировали: 18 августа 2010 года, когда отец курировал вопросы антикоррупционной политики в Администрации президента

Примерная стоимость: 194,8 млн руб.

Сергей Нарышкин экс-спикер Госдумы

Кто: Вероника Нарышкина, дочь экс-спикера Госдумы Сергея Нарышкина

224,1 кв.м./4 комнаты

Приватизировала: 16 апреля 2009 года, когда отец занимал должность руководителя Администрации президента. Через три года, 10 февраля 2012 года, квартира перешла к Сергею Нарышкину. Нарышкин сообщил, что указанная квартира была предоставлена ему и членам его семьи по договору соцнайма, а впоследствии приватизирована его дочерью в соответствии с законами РФ.

Примерная стоимость: 244,9 млн руб.

Валерий Солуянов экс-начальник управления социального и бытового обслуживания АП

Кто: Елена Солуянова, дочь экс-начальника управления социального и бытового обслуживания Администрации президента Валерия Солуянова

176 кв.м./3 комнаты

Приватизировала: 15 апреля 2009 года

Примерная стоимость: 192,1 млн руб.

Владимир Островенко замглавы Администрации президента

176,4 кв.м./3 комнаты

Приватизировал: 10 марта 2015 года, когда был руководителем протокола президента

Примерная стоимость: 192,5 млн руб.

Михаил Бабич полпред президента в Приволжском федеральном округе

177,9 кв.м./4 комнаты

Приватизировал: 18 июля 2013 года

Примерная стоимость: 194,1 млн руб.

Дмитрий Жуйков начальник управления президента по обеспечению конституционных прав

Кто: Галина, Анна и Мария Жуйковы, супруга и дочери начальника управления президента по обеспечению конституционных прав Дмитрия Жуйкова

178,7 кв.м.

Приватизировали: 16 марта 2015 года

Примерная стоимость: 195 млн руб.

«Правительственный дом» (ул. Рочдельская, 12)



Александр Вешняков посол РФ в Латвии

138,7 кв.м./3 комнаты

Приватизировал: 1 июля 2003 года, когда занимал должность председателя ЦИК.

Примерная стоимость: 69,4 млн руб.

Александр Жуков зампред Госдумы

Кто: Петр Жуков, сын зампреда Госдумы Александра Жукова.

145,3 кв.м./3 комнаты

Приватизировал: 9 июня 2008 года, когда отец был зампредом правительства

Примерная стоимость: 72,7 млн руб.

Константин Пуликовский экс-глава Ростехнадзора и бывший полпред президента в ДВФО

148,2 кв.м./4 комнаты

Приватизировал: 5 апреля 2007 года, когда был главой Ростехнадзора

Примерная стоимость: 74,2 млн руб.

Сергей Собянин мэр Москвы

Кто: Ольга Собянина, дочь мэра Москвы Сергея Собянина

308,1 кв.м.

Приватизировала: 26 мая 2009 года, когда отец занимал должность руководителя аппарата правительства

Примерная стоимость: 154,3 млн руб.

Юрий Чайка Генпрокурор РФ

Кто: Елена и Игорь Чайки, супруга и сын Генпрокурора РФ Юрия Чайки

199,8 кв.м./4 комнаты

Приватизировали: 1 декабря 2004 года, когда Юрий Чайка был министром юстиции

Примерная стоимость: 100 млн руб.

Владимир Яковлев экс-министр регионального развития РФ и бывший мэр Петербурга

157,9 кв.м. / 3 комнаты

Приватизировал: 17 ноября 2005 года, будучи министром регионального развития

Примерная стоимость: 79 млн руб.

Валерий Зорькин председатель Конституционного суда

153,1 кв.м. / 3 комнаты

Приватизировал: 17 февраля 2004 года

Примерная стоимость: 76,6 млн руб.

Джахан Поллыева бывший руководитель аппарата Госдумы

Кто: Азад Каррыев, сын бывшего руководителя аппарата Госдумы Джахан Поллыевой

145 кв.м. / 4 комнаты

Приватизировал: 29 июня 2006 года, когда мать работала помощницей президента

Примерная стоимость: 72,6 млн руб.

Георгий Полтавченко губернатор Санкт-Петербурга

Кто: Алексей Полтавченко, сын губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко

200,6 кв.м. / 4 комнаты

Приватизировал: 1 марта 2004 года, когда отец был полпредом президента в ЦФО

Примерная стоимость: 100,4 млн руб.

Анатолий Сердюков экс-министр обороны

Кто: Наталья Сердюкова, дочь экс-министра обороны Анатолия Сердюкова

293,6 кв.м.

Приватизировала: 21 ноября 2007 года, когда отец занимал должность министра обороны

Примерная стоимость: 147 млн руб.

Валерий Назаров экс-глава Росимущества

Кто: Светлана и Светлана Назаровы, супруга и дочь экс-главы Росимущества Валерия Назарова

158,2 / 4 комнаты

Приватизировали: 18 октября 2004 года, когда Валерий Назаров занимал должность главы Росимущества

Примерная стоимость: 79,2 млн руб.

Герман Греф глава Сбербанка

256,1 кв.м.

Приватизировал: 10 марта 2004 года сын Олег, когда Герман Греф был министром экономического развития. 8 декабря 2014 года квартира перешла самому Герману Грефу

Примерная стоимость: 128,2 млн руб.

Владимир Якунин экс-президент ПАО «РЖД»

Кто: Игорь Якунин, внук экс-президента ПАО «РЖД» Владимира Якунина

156,5 кв.м. / 4 комнаты

Приватизировал: 9 сентября 2005 года, когда дед занимал должность президента ПАО «РЖД»

Примерная стоимость: 78,1 млн руб.

Александр Абрамов бывший советник президента РФ

158,1 кв.м. / 3 комнаты

Приватизировал: 1 декабря 2005 года, когда работал советником президента

Примерная стоимость: 79,1 млн руб.

Юрий Балуевский советник главнокомандующего внутренними войсками МВД

155,5 / 3 комнаты

Приватизировал: 13 июля 2005 года, когда возглавлял Генштаб вооруженных сил

Примерная стоимость: 77,8 млн руб.

Сергей Иванов спецпредставитель президента, экс-глава АП

254,3 кв.м. / 5 комнат

Приватизировал: 25 августа 2003 года сын Александр Иванова, который погиб в 2014 году. Через два месяца после приватизации, 28 октября, квартира перешла в собственность Сергея Иванова и его супруги Ирины

Примерная стоимость: 127,3 млн руб.

Михаил Касьянов председатель партии «ПАРНАС», бывший премьер-министр

427 кв.м. / 8 комнат

Приватизировал: 25 апреля 2003 года, будучи председателем правительства

Примерная стоимость: 213,8 млн руб.

Андрей Фурсенко советник президента, бывший министр образования

139,1 кв.м. / 3 комнаты

Приватизировал: 25 января 2007 года, будучи министром образования

Примерная стоимость: 69,6 млн руб.

Андрей Яцкин полпред правительства в Совете Федерации

137,3 кв.м. / 3 комнаты

Приватизировал: 3 июля 2003 года, будучи руководителем аппарата Дмитрия Козака

Примерная стоимость: 68,7 млн руб.

Шведский тупик, 3



Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Леонид Рейман бывший советник президента и экс-министр связи

223,8 кв.м.

Приватизировала: 17 июля 2006 года бывшая супруга Реймана, Юлия Поплавская, через двадцать дней она передала квартиру сыну и дочери тогдашнего министра связи. После перепланировки и увеличения площади квартиры до 461,1 кв.м., она перешла в собственность четырех детей Реймана от разных браков.

Примерная стоимость: 312,7 млн руб. (644,3 млн руб.)

Илья Клебанов бывший полпред президента в СЗФО

Кто: Евгения Клебанова, супруга бывшего полпреда президента в СЗФО Ильи Клебанова

319,6 кв.м.

Приватизирована: 26 января 2006 года сыном Клебановых Константином, а через 20 дней перешла в собственность тогдашнего полпреда.

Примерная стоимость: 446,6 млн руб.

Игорь Сечин глава «Роснефти»

Кто: Иван и Марина Сечины, сын и бывшая супруга главы «Роснефти» Игоря Сечина

236,9 кв.м.

Приватизирована: 14 сентября 2006 года, когда Сечин занимал должность замглавы Администрации президента. После развода квартира стала принадлежать жене и сыну Сечина. 22 ноября 2013 года Иван Сечин приобрел соседнюю квартиру площадью 126,8 кв.м.

Примерная стоимость: 331 млн руб. и 177,1 млн руб.

Сергей Лавров министр иностранных дел РФ

247,3 кв.м. / 2 комнаты

Дочь министра Екатерина Винокурова приватизировала государственную квартиру в Протопоповском переулке, 17, через два месяца поменяла ее на квартиру в Шведском тупике, а через год, в марте 2007, подарила ее отцу — Сергею Лаврову.

Примерная стоимость: 345,5 млн руб.

Соседи

(не приватизировали квартиры, а приобрели в частном порядке)

Геннадий Тимченко бизнесмен

Кто: Иван Тимченко, сын бизнесмена Геннадия Тимченко

С декабря 2015 года владеет четырьмя квартирами 204 кв.м., 248,1 кв.м., 219,2 кв.м. и 216,7 кв.м.

Примерная стоимость: 285 млн руб., 346,7 млн руб., 306,3 млн руб. и 302,8 млн руб.

Константин Эрнст гендиректор Первого канала

С 29 марта 2013 года владеет двумя квартирами - 225,6 кв.м. и 253,6 кв.м.

Примерная стоимость: 315,2 млн руб. и 354,3 млн руб.

Николай Токарев президент «Транснефти»

С супругой Галиной Токаревой владеет тремя квартирами:

175,4 кв.м. / 3 комнаты (с октября 2013 года)

205,9 кв.м. / 4 комнаты (с мая 2004 года)

178,4 кв.м. (купил в апреле 2014 года у Галины Наздратенко)

Примерная стоимость: 245,1 млн. руб., 287,7 млн руб. и 249,3 млн руб.

Дом в Несвижском переулке (Несвижский переулок, 12 кор. 1)

Фото: Влад Докшин / «Новая газета»

Николай Бордюжа секретарь ОДКБ

252,5 кв.м.

Приватизировал 22 июля 2005 года

Примерная стоимость: 303 млн руб.

Виктор Геращенко бывший председатель Центрального банка

170,6 кв.м.

Приватизировал 3 августа 2009 года

Примерная стоимость: 204,7 млн руб.