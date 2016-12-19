100 дней Володина

Новая Дума начала работать практически незаметно: скандальных законов, несмотря на наличие таких фигур, как Милонов и Поклонская, депутаты не выдвигали. Дисциплина налажена бывшим первым замруководителя администрации президента, а ныне спикером Думы Вячеславом Володиным.

Дисциплина не без греха

Больше всего новостей, которые до сих пор генерировала Дума, были связаны с ее собственной работой и регламентом. Поскольку депутаты предыдущего созыва прославились слабым рабочим энтузиазмом, полупустым залом заседаний и голосованием за себя и за коллегу, новый спикер Вячеслав Володин ввел новые правила: если депутат не регистрируется хотя бы на одном пленарном заседании, то его лишают одной шестой части зарплаты. Депутаты поправки поддержали почти единогласно: только Сергей Иванов от ЛДПР воздержался, да еще 26 депутатов голосование пропустили.

Не удалось уклониться и от обязанности сидеть на пленарных заседаниях до восьми часов вечера — неловкая попытка депутатов от КПРФ Веры Ганзя и Тамары Плетневой сократить рабочее время с мотивацией «нам надо прийти домой и еще мужей покормить» произвела разве что комический эффект.

Впрочем, даже в строгих правилах всегда есть возможности для того, чтобы немножко их нарушить: фактически новый регламент предписывает депутатам обязательно отмечаться в зале заседаний хотя бы один раз в контрольное время: в 10.00, 12.30 или 16.00. Если, прочитав это, вы сделали вывод, что после 16.00, отметившись, можно расслабиться, то ваш образ мыслей совпадает с депутатским. Если посмотреть результаты голосований за эту сессию, то можно увидеть, что на шести пленарных заседаниях из двадцати после пяти часов вечера все законопроекты сплошняком отклонялись за отсутствием кворума. Кворум — это 226 депутатов из 450.

Бюджет и беды автомобилистов

Конституционное большинство партии власти дало предсказуемый эффект: голосование по основной массе законопроектов стало практически единогласным, и число голосов «против» редко бывает больше 20. Исключения есть: например, закон, позволяющий региональным и муниципальным властям вводить плату за въезд в города, — внесло правительство. Все фракции, кроме «Единой России», проголосовали против, справоросс Олег Нилов обвинил авторов документа в алчности. В итоге 100 депутатов проголосовали против, но в первом чтении документ приняли.

Законопроектов, против которых голосует больше 80 депутатов, очень мало. Например, оппозиционные фракции не поддержали закон о приостановлении надбавок к пенсии россиян, которые 30 лет отработали в сельском хозяйстве: сейчас эта надбавка составляет 25% пенсии и полагается, по расчетам правительства, 1,2 миллиона человек. Тем не менее закон был принят, и правительству, которое внесло документ, удастся сэкономить. То же самое происходило с законопроектами, которые касались сокращений государственных расходов на пенсии и другие социальные расходы, которые вносило правительство: документы принимались при 50—100 голосах против.

Сравнительно много депутатов (74) выступили против законопроекта о замене выплат по ОСАГО ремонтом: депутат от «Справедливой России» Михаил Емельянов внес его еще в июне, первое чтение прошло 14 декабря. Законопроект предлагает перейти от денежных выплат к натуральному возмещению ущерба, чтобы избежать ситуаций, когда автовладельцы при помощи юристов взыскивают со страховых компаний больше, чем предусматривает договор ОСАГО. Страховщиков особенно волнует этот вопрос, поскольку с 1 января 2017 года они будут обязаны оформлять полисы ОСАГО в электронном виде, доступность страхования увеличится на всей территории страны, и убытки могут вырасти.

Принятие бюджета прошло при достаточно вялых возражениях парламентской оппозиции. Часть поправок, которые предлагали коммунисты и ЛДПР ко второму чтению и которые в итоге были отклонены, предполагали увеличение финансирования сельского хозяйства, некоторых социальных расходов, региональных бюджетов и местных авиаперевозок. Деньги предполагалось взять из статей бюджета, связанных с обороной и безопасностью, освоением космоса, строительством моста в Крым, а также из 10 миллиардов рублей для РЖД, которые пойдут на строительство идущей в обход Украины железнодорожной линии Прохоровка—Батайск. Глава бюджетного комитета единоросс Андрей Макаров в ответ на такие предложения укоризненно напоминал депутатам, что они предлагают забрать средства из приоритетных направлений, указанных президентом, что безответственно и недопустимо.

«Зачастую предложения наших коллег из оппозиционных фракций носили характер предложений «за все хорошее», — сказал «Новой» замглавы Комитета по законодательству и государственному строительству Дмитрий Вяткин. — Есть четкое понимание того, что указы президента должны быть исполнены».

Политолог Ростислав Туровский, руководитель департамента региональных исследований Центра политических технологий, считает, что парламентской оппозиции в нынешней ситуации следовало бы быть «не просто активной, а очень активной», чтобы продолжить существование в политическом поле, но этого не происходит. «Партии парламентской оппозиции ничем интересным не отличились и свою нишу думской деятельности пока не обрели. До выборов у них было больше активности и больше инициатив: та же «Справедливая Россия» фонтанировала различными идеями, но кампания закончилась, новая Дума избрана, и наступил некий спад активности, усталость от выборов и неготовность предложить что-то новое».

Где же Милонов?

Если эта Дума чем-то и удивляет, то необычайной тишиной со стороны людей, которые по определению должны были принести в нее дух воинственного консерватизма. Например, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская, прославившаяся еще до своего избрания, недолго радовала страну активными выступлениями. 2 ноября депутат выступила с осуждением еще не вышедшего фильма Алексея Учителя «Матильда».

После этого издание Znak.сom сообщило со ссылкой на анонимные источники, «близкие к руководству фракции «Единая Россия», что Поклонской настоятельно рекомендовано воздерживаться от любой медийной активности. И, похоже, внушение действует. Непривычно мало слышно и от другого хранителя традиционных ценностей, бывшего депутата петербургского ЗакСа, а ныне федерального парламентария Виталия Милонова. С одной стороны, сам депутат не затихает: 30 ноября он выступил в привычном амплуа, сообщив каналу Russia Today, что готовит закон о штрафах для врачей, которые проводят операции по смене пола без достаточных медицинских оснований, по желанию «человека с нетрадиционными и аморальными ценностями».

8 декабря Милонов предложил отлучить от церкви министра Абызова: экспертная группа под его руководством решила не принимать к сведению петицию за исключение абортов из системы ОМС, которую подписали 100 человек и которую поддержала РПЦ. «Абызову теперь порог любого храма нельзя переступать», — заявил Милонов на своей странице в «ВКонтакте», однако дальше этого не пошел. Но самое заметное, что пока сделал Милонов, — это жалоба в Генпрокуратуру на материал журналиста Ильи Азара в «Медузе» о чеченцах, бежавших в Европу.

Депутат потребовал проверить текст на экстремизм.

Комментируя свою активность и планы для «Новой», Милонов пообещал, что самое интересное впереди, в том числе законопроект о полном запрете абортов.

«Сейчас многие консолидируются, чтобы не дать выразить мнение большинства в Государственной думе. Трибуна Госдумы — это регламентированная трибуна, но мы это преодолеем, — сообщил Милонов, не ответив на вопрос, кто именно консолидируется и что конкретно мешает пробиться к трибуне. — Перебравшись на федеральный уровень, я вижу, как здесь работают механизмы, и мы будем бить дракона в самое сердце. Я вижу это лобби, всяких либерастов, которые здесь окопались. В Москве все по-другому. Есть очень большой клан либеральных журналистов — в Петербурге они все-таки более объективны. Я готовлю законопроект о полном запрете детоубийства».

Перенастройка

Депутаты, с которыми удалось поговорить «Новой», ожидают увеличения политического веса. «Положение Думы нового созыва двоякое, несмотря на дисциплинарные взыскания в адрес депутатов, снижающие их статус в глазах общества, попытку заставить их играть по правилам, которых раньше не было, сама Дума пытается занимать более сильное положение относительно правительства, требует согласовывать с ней подзаконные акты, повышает свое влияние», — говорит президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов.

В декабре было решено выделить 60 миллионов рублей на экспертную оценку законопроектов, плюс к этому по 10 миллионов на те же цели получит каждая фракция. Будут созданы дополнительные экспертные советы, анализировать инициативы депутатов будут сотрудники МГИМО, НИУ ВШЭ, МГУ, РАНХиГС, ФОМ и ВЦИОМ, ИСЭПИ и другие институты.

Политолог Дмитрий Орешкин не ждет существенных изменений в статусе Думы: «Роль Думы за последние годы свелась к чисто ритуальной, заседания стали больше похожи на торжественную смену караула на Красной площади или очередь к Мавзолею: кого-то они забавляют, кого-то раздражают, иностранцы приезжают фотографироваться, а абсолютное большинство просто не замечает».

«Делать выводы о новой Думе слишком рано, — считает Ростислав Туров­ский. — Идет процесс перенастройки отношений между депутатами, с АП, с правительством. Понятных правил игры в отношениях с внешними органами пока нет, внутри Думы они еще только формируются Володиным».