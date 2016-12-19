Жить одним годом

Мы будем вспоминать 2016 год как хорошее время — момент, когда история взяла паузу. Это год, в котором в России ничего не произошло, и уже, пожалуй, все согласятся, что это самый лучший из возможных итогов. Не было начато новых войн, хотя и старые не были закончены. Новые соседние державы не были объявлены врагами России. Конфликт в Донбассе был законсервирован и подвешен — ни развязки, ни эскалации не наступило. Не было, к счастью, новых политических убийств. Подводные лодки не тонули, а самолеты не взрывались. В стране не было крупных терактов. Обесценившийся рубль и стагнирующая экономика в течение всего года остались на своих местах. Интрига вроде бы намечалась в связи с выборами в Думу, но и здесь ничего исторического не произошло. Шестой созыв парламента перепродлил свои полномочия под новым руководством и при полном равнодушии общества.

Американский политический аналитик Иан Бреммер называет 2016 год самым успешным годом за все правление Путина — годом без потрясений. Большинство граждан России, скорее всего, согласятся с этой оценкой.

Кто-то назовет российскую стабильность столь желанным подтверждением нашей исключительности. Ведь остальной мир в 2016 году не мог похвастаться тем, что в нем ничего не меняется. Америку сотрясла победа Трампа, Евросоюз находится в глубочайшем кризисе с момента своего создания после «Брекзита», конфликт на Ближнем Востоке перерос статус регионального. Развитый мир готовится к радикальной смене экономического уклада вместе с новой волной роботизации.

Россия может показаться островком спокойствия в этой беспокойной компании: у нас есть президент, команда профессионалов, которая ведет страну от победы к победе, есть Крым. В этом списке нет будущего, но об этом мы, живущие в России, стараемся не думать — мы живем одним годом. Год закончился без большой беды — и хорошо. Закрепившись с тем, что у нас есть, проедая остатки тучных дней и резервных фондов, мы стоим на обочине истории и наблюдаем, куда движутся наши соседи.

Лучше не думать о том, что ждет нас за следующим поворотом истории, когда и мы не сможем больше игнорировать течение времени. Как не думать и о том, насколько хрупким оказывается наше нынешнее исключение из истории. В 2016 году Россия словно 365 раз бросала монету и каждый раз получала ответ: «Ничего не случится». И этот сериал вряд ли можно будет продлить на второй сезон. Потому что фундаментальных причин для стабильности не существует, в этот раз нам просто немного повезло. Скорее всего, в 2017-м Россия присоединиться к миру — и мы снова, как уже много раз бывало в отечественной истории, окажемся к этому не готовыми.

К тому же сами наши представления о хороших временах, кажется, являются подвижными. Мы протянули 2016-й и выдыхаем облегченно: год был не таким уж плохим. Но если бы десять лет назад нам сказали, к чему все идет, что мы будем воевать в Сирии, что будет конфликт с Украиной, западные санкции и нулевой рост экономики, мы бы ужаснулись. Это не та стабильность, ради которой мы жили и боролись. Но другой стабильности у нас для вас нет.

Хорошо было бы понять, как извлечь из всего случившегося за последнее десятилетие какие-то уроки. Чтобы хорошие времена больше не подразумевали войны и страха перед будущим.