Учителям — всё

Декабрь для миллионов людей в нашей стране становится кульминацией в их томительном ожидании роста зарплаты. С особым замиранием сердца следят за принятием бюджета на следующий год врачи и учителя.

Вероятно, это единственные в России граждане, которым за последние три года доходы неизменно повышают. Даже у полицейских и пенсионеров рост довольствия застопорился.

В наших головах существует априорное мнение, будто врачи и учителя должны зарабатывать больше среднего человека. А почему? Они более других достойны хорошей жизни? Или дело — в задаче повысить привлекательность этих профессий? Но она и без того привлекательна: врачей с дипломами у нас больше, чем мест в бюджетных клиниках. А в школах на одного учителя приходится 13 учеников. Это ниже среднемирового показателя. Да еще миллиона полтора выпускников педфакультетов работают вне школы. То есть резерв есть.

Безусловно, плохо, если человек, которому доверили чужих детей или чужое здоровье, смотрит в лес голодным волком. Однако в постоянном разговоре о зарплатах бюджетников есть что-то нехорошее. Ведь и правда, в последние годы на слуху у нас только врачи и учителя. Никто не обсуждает по телевизору, когда же поднимут зарплаты, например, налоговикам, дорожным инженерам или работникам торговых сетей.

Учителя и врачи сегодня не голодают. В 2016 году зарплата врача составляет 150% от средней по региону, а в будущем году должна вырасти до 180%. Зарплата санитарок без образования сегодня — 50% от средней. При этом в России множество людей с образованием зарабатывают существенно меньше: младшие научные сотрудники, воспитатели, музейные смотрители в ряде регионов не зарабатывают в месяц и 10 тысяч рублей. А меньше учителя во многих регионах получают, к примеру, спасатели, наркополицейские. И не надо говорить, будто учителям с врачами зарплаты поднимают только на бумаге, — у остальных на бумаге дела тоже обстоят куда лучше, чем в жизни.

В какой-то момент разговоры о том, что учителя и врачи должны жить достойно, вдруг приобрели оттенок популистского лицемерия. Потому что они ведутся на фоне падения доходов десятков миллионов граждан. Более того, с принятием этого бюджета окончательно оформилась тенденция оплачивать прибавки к зарплатам учителей и врачей… за счет остальных граждан. А родилась она еще 4 года назад, когда заботу об «указных» бюджетниках частично переложили на местные власти. В итоге те сэкономили на других нуждах: не построили детский сад, не отремонтировали школу, не расселили аварийный дом.

В утвержденном бюджете федеральные расходы на здравоохранение урезали на 33% за счет сокращения финансирования амбулаторной и стационарной помощи, профилактики болезней. Но рост зарплат медикам сохранить обещают. Просто часть нагрузки по содержанию здравоохранения переводят на региональные бюджеты и ФОМС, который на 98,5% финансируется из страховых взносов граждан и который в будущем году ожидает дефицит 70 млрд рублей. То же происходит со школами: по программе софинансирования строительства школ федеральный бюджет будет покрывать лишь 30% расходов. Остальное ляжет на плечи регионов.

Если говорить совсем упрощенно, то прибавку к зарплате врачам и учителям оплачивать будем мы, а не федеральный бюджет. Я не уверена, что граждане, которые считают правилом неизменный рост доходов учителей и врачей, согласятся платить за этот рост отсутствием школы в их конкретном районе и необходимостью проходить срочные обследования платно: фонд ОМС не безразмерен, если переложить на него расходы непосредственно на организацию медпомощи, на высокотехнологичную помощь, то бесплатных направлений на анализы или УЗИ будут выписывать еще меньше.

И потому неэтичным в эти дни смотрится решение поднимать учителям с врачами зарплаты за счет других граждан, чьи доходы, надо сказать, давным-давно не только не растут, но и падают.

Это не что иное, как бюджетный способ купить доверчивый электорат. Главный бенефициар — федеральная власть — не платит почти ничего, за всё расплачиваются на местах. Цена лояльности копеечная.

Анастасия Миронова,

журналист

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.