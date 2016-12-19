Куда летят щепки

В последние годы Дальний Восток стал одним из реальных приоритетов политики федерального центра. По крайней мере, нельзя сказать, что Москва не прилагает на этом направлении постоянных усилий. Реализуются программы развития малого и среднего бизнеса на территориях опережающего развития (ТОР). Владивосток (а заодно и Петропавловск-Камчатский) получили режим свободного порта. Существует целое созвездие специально созданных правительственных органов и институтов: Министерство Дальнего Востока, Фонд развития Дальнего Востока, АО «Корпорация по развитию Дальнего Востока». Государственные банки щедро финансируют проекты на территории региона.

Вот только местный бизнес далеко не всегда стремится использовать внимание центра в интересах развития, иногда ограничиваясь собственным корыстным интересом. В подобных ситуациях Дальний Восток должен стать зоной повышенного внимания и для правоохранительных органов.

Одна из визитных карточек региона — промышленно-логистический кластер в районе Советская Гавань—Ванино. Летом его инспектировал хабаровский губернатор Вячеслав Шпорт. Но самое громкое заявление сделал тогда владелец лесоперерабатывающего ООО «СП «Аркаим» Александр Лепихов.

По его словам, совместное предприятие готовится привлечь огромные деньги китайских инвесторов — 400 миллионов долларов только на первом этапе, а всего — за миллиард. Лепихов особо подчеркнул, что и 400 миллионов хватит для того, чтобы заместить все кредиты российских банков, на которые в последние годы жил «Аркаим». Правда, до сих пор неизвестно, что это за инвесторы и когда они могут залить деньгами дальневосточное предприятие. А вот сложные взаимоотношения Лепихова с российскими банками и деловыми партнерами хорошо известны в регионе.

Дело было в тайге

В 2013 году «Аркаим» прозвучал на всю страну, когда главный редактор ванинской газеты «Мое побережье» Татьяна Седых на большой пресс-конференции Владимира Путина рассказала о том, что предприятие находится в очень тяжелом положении и без работы могут остаться 3 тысячи человек. Президент тогда вопрос услышал и дал поручение правительству «разобраться». Лепихов, в свою очередь, написал на имя главы государства письмо, в котором фактически обвинил в бедственном положении своего предприятия госкорпорацию «Внешэкономбанк», которая якобы отказывается предоставлять «Аркаиму» оборотные средства (хотя именно ВЭБ совместно с четырьмя крупными госбанками профинансировал строительство заводов в Хабаровском крае, вложив 60% от общего объема инвестиций — 276 млн евро). Завершает свое письмо Лепихов и вовсе нестандартным предложением: продать «Аркаиму» (находящемуся на грани банкротства) дочернюю компанию ВЭБа — ЗАО «Краслесинвест».

Это уже очень похоже на попытку использовать внимание главы государства в своих коммерческих интересах, то есть манипулировать президентом.

История взаимоотношений «Аркаима» и «Краслесинвеста» началась не в 2013-м, а в 2011 году. Компания Лепихова заключила договор генподряда, по которому обязалась поставить спецтехнику (тягачи и самосвалы «Сканиа»). «Краслесинвест» заплатил 104 млн рублей.

Однако указанная техника не являлась собственностью «Аркаима», а была при­обретена им в лизинг, соответственно, не могла быть продана. По этому факту в 2014 году управлением СК по Красноярскому краю было возбуждено уголовное дело № 24057473. В настоящий момент расследование приостановлено.

Липа в суде

Еще одно уголовное дело, вполне возможно, будет возбуждено уже по факту фальсификации документов, представленных в суд. Разбирательство по делу № А73-17312/2014 в Арбитражном суде Хабаровского края началось по иску «Аркаима», который требовал оплатить ему выполненные работы и поставленные материалы по договору подряда. Представители ЗАО «Краслесинвест», где к тому времени сменился генеральный директор (г-н Васильченко, по мнению акционеров, зачастую действовал в интересах Лепихова), этому немало удивились. Потому что они уверены: никаких работ и никаких поставленных материалов и в помине не было. Однако же представитель «Аркаима» представил суду все необходимые документы, подписанные с одной стороны — Васильченко, а с другой — Лепиховым. Более того, Васильченко в судебном заседании свидетельствовал о том, что бумаги — подлинные. Однако судебная экспертиза, назначенная по ходатайству ЗАО «Краслесинвест», пришла к иным выводам. В соответствии с заключением эксперта Минюста В.В. Зибенгар № 1055/05-3 (15) «документы были изготовлены не ранее декабря 2014 года» (т.е. накануне подачи искового заявления в суд и в тот период, когда Васильченко уже был уволен с должности гендиректора), и, кроме того, они «подвергались агрессивному воздействию». Сложно понять, на что рассчитывали Васильченко и представители «Аркаима». Зато хорошо известно, что за фальсификацию доказательств и дачу ложных показаний в суде предусмотрена уголовная ответственность.

Лепихов, впрочем, не очень-то опасается возбуждения в отношении него уголовного дела. Прецеденты-то были. После того самого выступления Татьяны Седых на большой пресс-конференции Владимира Путина и по результатам проверок на «Аркаиме» были выявлены многочисленные факты невыплаты заработной платы. Однако уголовное дело так и не дошло до суда. Интересно, какая судьба ждет новое уголовное дело, возбужденное уже по факту уклонения от уплаты налогов на сумму свыше 100 млн рублей.

На сегодняшний день Лепихов остается собственником ООО СП «Аркаим», однако оперативный контроль над предприятием он утратил. Весной 2014 года была введена процедура наблюдения, а в феврале 2016-го — внешнее управление.

Правда, до того Лепихов успел передать все имущество в аренду другой своей фирме — ООО «ЛАН» и продолжает спокойно получать прибыль, пока суды идут своим чередом. Понимая это, пул кредиторов, ведущую роль в котором играют госбанки — ВТБ, Сбербанк, ВЭБ, в июне 2016 года принял решение через суд добиваться процедуры конкурсного производства, что в перспективе позволит ввести на предприятие команду квалифицированных менеджеров и вывести производство на полную мощность (в настоящее мощности предприятия задействованы лишь на 50%).

Лепихов, естественно, называет подобные действия рейдерским захватом и пытается найти любую возможность, чтобы сохранить контроль над бизнесом. Очевидно, трогательная история о китайских инвесторах, которые готовы вложить сотни миллионов долларов в банкротящееся предприятие с весьма неоднозначным владельцем, — из этой серии. Но, в отличие от этих мифических денег, долги перед банками, налоговыми органами и собственными сотрудниками — реальные. «Аркаим» действительно важен для региона, поэтому ему нужен эффективный собственник.

Виктор Широков