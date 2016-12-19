Журнальный зал Диссернета

На прошедшей неделе Диссернет презентовал публике «Диссеропедию журналов». Мы работали весь прошедший год над составлением «антирейтинга» российских научных журналов в связи с разнообразными признаками того, что вежливые люди называют «некорректной редакционной политикой», а люди бестактные вроде меня — ​«лажей».

Зачем существуют российские научные журналы, некоторые из которых, судя по практически нулевому импакт-фактору, вообще никто не читает? Публикация в журнале нужна не только для защиты диссертации. В зависимости от количества публикаций и их цитируемости рассчитываются показатели результативности научной деятельности, что может давать неплохую прибавку к зарплате. Дальше логика становится чисто коммерческой: если можно, уплатив один раз 20 000 рублей, купить публикацию, которая даст тебе прибавку 10 000 рублей в месяц, — ​это рентабельно.

При изучении некорректной редакционной политики мы выделили несколько типов ее признаков. Во-первых, это непосредственный плагиат и квазиплагиат в статьях. Во-вторых, наличие героев расследований Диссернета среди членов редсовета, редколлегии и авторов журнала. В-третьих, это неправильные практики по принятию статей к печати. (Под неправильными редакционными практиками здесь мы имеем в виду плату за публикацию и требование присылки рецензии со статьей.)

Для выявления плагиата и квазиплагиата эксперты Диссернета провели самый массовый поиск прямых текстуальных совпадений, о котором мне известно во всей мировой практике. Этим летом было напрямую проверено около 30 000 журнальных статей из 500 журналов. Всего в списке ВАК более 2000 журналов. Для сравнения: прямому анализу до сих пор нами было подвергнуто не более 20 000 диссертаций, и это за три с половиной года, за все время существования проекта. В итоге было найдено около 1400 статей с заимствованиями.

Кроме того, было найдено существенное количество статей-двойников: работа отсылается одним и тем же автором одновременно во множество журналов. Это нельзя назвать плагиатом, так как автор тот же. Но это существенное нарушение академической этики.

Далее, анализ статей показал, что в России распространено такое интересное явление, как «статьи с таинственным авторством»: сначала в одном издании статья выходит под именами Иванова и Петрова, а через полгода полностью идентичная статья — ​под именами Иванова и Сидорова. Сразу возникают вопросы: если Иванов автор — ​почему его нет в первой статье, и наоборот: если Сидоров автор — ​почему его нет во второй? По этим трем параметрам худшим журналом признаны «Экономические науки» с 75 кейсами плагиата в статьях и квазиплагиата (то есть дупликации статей и статей с сомнительным авторством).

Пациенты Диссернета встречаются в журналах в двух качествах: как члены редколлегий и как авторы. Причем и те, и другие могут быть как диссероделами, т.е. профессорами, раздающими ученые степени странным гражданам, так и плагиаторами, т.е. покупателями диссертаций. Худшим журналом по количеству опубликовавшихся пациентов Диссернета (134 штуки) признан Вестник ГУУ. А худшим журналом по инфильтрованности редакции диссеродельческой мафией признан «Закон и право» с 16 диссероделами в редакции.

Итого нами выявлено 165 журналов с существенными признаками некорректной редакционной политики. Большинство из них учреждено государственными университетами, то есть проедают казенные деньги. Что делать с этим всем добром? Ответ очевиден: убрать из списка ВАК, закрывать и не разрешать этим же людям в течение ближайших 5–10 лет открывать новые научные журналы.