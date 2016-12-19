Новая газета
Мнение

Журнальный зал Диссернета

Антирейтинг российских научных изданий

Общество

Андрей ЗаякинСооснователь «Диссернета»

На прошедшей неделе Диссернет презентовал публике «Диссеропедию журналов». Мы работали весь прошедший год над составлением «антирейтинга» российских научных журналов в связи с разнообразными признаками того, что вежливые люди называют «некорректной редакционной политикой», а люди бестактные вроде меня — ​«лажей».

Зачем существуют российские научные журналы, некоторые из которых, судя по практически нулевому импакт-фактору, вообще никто не читает? Публикация в журнале нужна не только для защиты диссертации. В зависимости от количества публикаций и их цитируемости рассчитываются показатели результативности научной деятельности, что может давать неплохую прибавку к зарплате. Дальше логика становится чисто коммерческой: если можно, уплатив один раз 20 000 рублей, купить публикацию, которая даст тебе прибавку 10 000 рублей в месяц, — ​это рентабельно.

При изучении некорректной редакционной политики мы выделили несколько типов ее признаков. Во-первых, это непосредственный плагиат и квазиплагиат в статьях. Во-вторых, наличие героев расследований Диссернета среди членов редсовета, редколлегии и авторов журнала. В-третьих, это неправильные практики по принятию статей к печати. (Под неправильными редакционными практиками здесь мы имеем в виду плату за публикацию и требование присылки рецензии со статьей.)

Для выявления плагиата и квазиплагиата эксперты Диссернета провели самый массовый поиск прямых текстуальных совпадений, о котором мне известно во всей мировой практике. Этим летом было напрямую проверено около 30 000 журнальных статей из 500 журналов. Всего в списке ВАК более 2000 журналов. Для сравнения: прямому анализу до сих пор нами было подвергнуто не более 20 000 диссертаций, и это за три с половиной года, за все время существования проекта. В итоге было найдено около 1400 статей с заимствованиями.

Кроме того, было найдено существенное количество статей-двойников: работа отсылается одним и тем же автором одновременно во множество журналов. Это нельзя назвать плагиатом, так как автор тот же. Но это существенное нарушение академической этики.

Далее, анализ статей показал, что в России распространено такое интересное явление, как «статьи с таинственным авторством»: сначала в одном издании статья выходит под именами Иванова и Петрова, а через полгода полностью идентичная статья — ​под именами Иванова и Сидорова. Сразу возникают вопросы: если Иванов автор — ​почему его нет в первой статье, и наоборот: если Сидоров автор — ​почему его нет во второй? По этим трем параметрам худшим журналом признаны «Экономические науки» с 75 кейсами плагиата в статьях и квазиплагиата (то есть дупликации статей и статей с сомнительным авторством).

Пациенты Диссернета встречаются в журналах в двух качествах: как члены редколлегий и как авторы. Причем и те, и другие могут быть как диссероделами, т.е. профессорами, раздающими ученые степени странным гражданам, так и плагиаторами, т.е. покупателями диссертаций. Худшим журналом по количеству опубликовавшихся пациентов Диссернета (134 штуки) признан Вестник ГУУ. А худшим журналом по инфильтрованности редакции диссеродельческой мафией признан «Закон и право» с 16 диссероделами в редакции.

Итого нами выявлено 165 журналов с существенными признаками некорректной редакционной политики. Большинство из них учреждено государственными университетами, то есть проедают казенные деньги. Что делать с этим всем добром? Ответ очевиден: убрать из списка ВАК, закрывать и не разрешать этим же людям в течение ближайших 5–10 лет открывать новые научные журналы.

Теги:
диссернет, наука

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