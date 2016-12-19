Ну, за здоровье!

«От метанола на Руси много умерло. Вообще — что за спирт такой, прости господи? Откуда он взялся? Ну, есть же этиловый! Ладно, пусть гидролизный, пусть денатурат — все вытерпим. Нет, суки, метиловый давай во все подряд флаконы совать! Кто его выдумал вообще? Для чего? Молчат ребята. Которые выпили — молчат. А которые еще выпьют — тоже молчат. В память о тех, кто уже выпил. И которые пьют — тоже молчат. Рот занят потому что».

(Юрий Бригадир)

Парфюмерный концентрат «Боярышник», которым потравились в выходные в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска, оказался поддельным. В настойке вместо этилового спирта был спирт метиловый. Метанол. Яд. На тот час, когда передаю заметку в редакцию, от контрафактного «Боярышника» умерли 33 человека. Действие у метанола отложенное, порой и на третьи сутки (зависит не только от количества выпитого, но и от закуски, от того, употреблялся ли наряду с метанолом этиловый спирт — в этом случае он служит противоядием), так что под списком жертв черта не подведена. Еще 21 в больницах, большинство в тяжелом и крайне тяжелом состоянии, почти все без сознания. Бригады «Скорой» везли мужчин и женщин (почти поровну) от 35 до 50 лет разного социального статуса и с разных адресов, но из одного района и с одними симптомами — острого отравления, экзотоксического шока.

Полиция и СК шерстят два рынка в Ново-Ленино. «Установлено свыше 100 мест реализации спиртного, из незаконного оборота изъято более 2 тысяч литров спиртного, а также выявлены точки реализации косметического средства «Боярышник». Также изъято свыше 2 тысяч емкостей этого средства общим объёмом более 500 литров», — цитата от СК РФ. Два продавца задержаны. По нашим данным, продолжиться эта история может в Санкт-Петербурге. На веселенькой этикетке изъятого «концентрата для принятия ванн» (60 рублей за 250 мл) с экстрактом боярышника и лимонным маслом — парадный вид Питера. Предупреждение: «Опасно принимать вовнутрь!» Данные изготовителя не сообщаем. Во-первых, по открытым данным налоговиков, предприятие это уже ликвидировано, а во-вторых, страна большая, умельцев хватает, метанол мог попасть в бутылки хоть где. Отравились-то пока только в одном микрорайоне Иркутска. Но понятно, что это была партия, не меньше.

Следы прошлого массового отравления контрафактом в Красноярске, напомню, привели в Подмосковье.

Прокуратура организовала обход квартир жертв, их знакомых и родственников. И — потенциальных жертв. Полицейские ходят по улицам Баумана, Ярославского, Севастопольской, Пионерской, заглядывают в подвалы и теплотрассы, где уже начались новогодние корпоративы. Целей две: ищут трупы, тех, кто в коме, а также предупреждают граждан, пребывающих пока в неведении.

Так это всегда и бывает, не впервой. Разница только в том, что сейчас ГУ МЧС региона произвело массовую рассылку смс с просьбой воздержаться «от употребления спиртосодержащих жидкостей, приобретенных в несанкционированных торговых точках», а раньше при подобных обстоятельствах по улицам ездили машины с громкоговорителями. Как, например, летом 1997 года на правобережье Красноярска. Тогда от метанола, разлитого в водочные бутылки, погибли, по официальным данным, 22 человека, 12 стали инвалидами. Народная арифметика другая: только ослепло в те дни около сотни, около 70 умерло в течение года. На самом деле все данные приблизительные: дело было в трущобах. Кто посчитает всех по подвалам да чердакам? Кто хватится — многие их обитатели растеряли к своему смертному часу все социальные связи?

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Год назад тоже в выходные, тоже от метанола, только разлитого в бутылки «Jack Daniels» и распространяемого через интернет, одномоментно умерли 11 красноярцев, 27 остались калеками. Тот «Jack Daniels» продолжал собирать в Красноярске жатву и потом: например, в апреле с.г. умерли от него 14-летняя девушка и 44-летний мужчина.

Сейчас, значит, «Боярышник». А до этого был «Трояр», очиститель ванн (90-процентный этиловый спирт). СЖМТ («смесь жидкая многокомпонентная техническая денатурированная»). Средство бытовой химии «Чистый» («технарь», разбавленный до 75 градусов). «Росинка». «Парфюмерная жидкость Канская». Препарат «Люкс», те же 75 градусов, «для мойки и чистки стекол автомобилей, оконных стекол, зеркал». (В Красноярском крае и Иркутской области было особенное множество смесей и препаратов — здесь концентрировалось какое-то дикое количество биохимзаводов и гидролизных производств. Но уже давно почти всё закрыто-заколочено.) Был такой «Нитхинол». Потом — всевозможные «фанфурики»: 100 мл аптечной настойки за 20-25 рублей. Много чего было. И есть. И, видимо, будет, аминь.

Как известно, на днях вице-премьер Александр Хлопонин, курирующий оборот алкоголя, поручил Минфину подготовить поправки в законодательство для введения акцизов на спиртосодержащую косметическую продукцию и лекарственные средства (за исключением жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов). Знакомо, все эти меры мы уже проходили и эффект их известен. Вопроса — пить или не пить? — для определенной и довольно внушительной массы сограждан не может стоять в принципе, пить они будут, но поскольку стеснены в средствах, отправятся искать что доступней. Спрос родит предложение.

Во избежание путаницы обращу внимание: тот «Боярышник», каким ориентировочно потравились в Иркутске, это жидкость, разлитая по пластиковым чекушкам (250 мл). А Хлопонин вел речь о «боярышниках» и прочих настойках горького перца, дуба и т.д. объемом не более 100 мл — именно они пока не являются подакцизной продукцией.

Тем не менее в понедельник Дмитрий Медведев потребовал обратить внимание на «бизнес, по сути направленный на вытеснение нормального алкоголя из оборота. Суррогатная продукция часто продается под видом лекарственных средств, продается через автоматы». «Это полное безобразие, и очевидно, что этому нужно положить конец - просто запретить оборот такого рода препаратов», — заявил премьер.

Хлопонин ответил, что подготовлены поправки в закон, учтены «все вопросы, связанные с пищевыми, непищевыми добавками, с питьевыми лосьонами. Вся эта продукция будет вестись под четким учетом и контролем через систему ЕГАИС (единую государственную автоматизированную информационную систему — ред.) и не будет иметь возможность поступать в нелегальный оборот. Если это медицинская продукция, то она будет выписываться по рецепту. Если нет, то облагаться полным рублем и ценовой фактор не будет иметь никакого значения».

И еще об одной путанице, давней и устоявшейся. Вошло в традицию смешивать две проблемы, два явления, совершенно различных и разнонаправленных. Да, этими многочисленными стеклоочистителями и «концентратами для принятия ванн» тоже травятся, но все-таки не сразу, не одномоментно и не массово. И есть другой конкретный вопрос: кто и зачем добавляет в то, что пьют сограждане, пусть в откровенный «шмурдяк», яд — метанол?

Вопрос для многих центральный: кто нас травит? На него никто вам не ответит — ни прокуратура, ни телевидение, ни Медведев с Хлопониным, ни СК с МЧС. Разве только «инженеры человеческих душ». Вот цитата из произведения новосибирского писателя Юрия Бригадира:

«Итак, советское время. Нитхинол выпускается только на основе этилового спирта. Его пьют. Быть может, некоторые моют им стекла, но только некоторые. Остальные, повторяю — пьют.

Потом одна гнида из министерства легкой промышленности разрабатывает новый ГОСТ. Даже два. И нитхинол выпускают в еще двух видах. На основе изопропилового и метилового спиртов.

В одинаковых упаковках.

В тех самых пластиковых бутылях.

Отчего в каждом городе, куда приходят составы с товаром, мрут люди. Либо сразу (от метанола). Либо не сразу (от изопропанола).

Оно конечно, для социума эти люди значат мало. Но очень много они значат для самих себя, а еще больше — для Господа Бога.

Потому как милость Его для всех и для каждого, и ее никто не отменял и отменить не может».

У «Боярышника», каким предположительно отравились иркутяне, на этикетке значится не ГОСТ — ТУ, и в этих ТУ прописан «спирт этиловый». Ну почему же не найтись гниде, которая наплюет на ТУ? Но где ее искать, на каком этапе производства и доставки продукта к потребителю? Бизнесу вообще-то это невыгодно, как ни крути. По ошибке? Или это борьба за рынок и происки конкурентов?

А если борьба за рынок, то между кем и кем? Нелегалы бьются с фальсификаторами или это атака легального сегмента против тех, у кого продукция в 5 раз дешевле?

Показательны гуляющие по сибирским городам версии. Вот краткий пересказ: предыдущее отравление в Красноярске произошло на фоне усилий Хлопонина, направленных на расширение действия ЕГАИС, проще говоря, на усиление госконтроля над алкообротом. И то ЧП укрепило позицию Хлопонина. Нынешнее отравление вновь будто приурочено к его попыткам навести порядок на рынке. Когда Хлопонин работал в Красноярском крае губернатором, от него на контроль алкопотоков сели очень серьезные люди, за их плечами — спецслужбы, ГРУ. Когда Хлопонин ушел из края на повышение, они остались. Ну и что им стоит, спрашивают местные конспирологи, организовать вот такую диверсию?

На диверсии эти случаи действительно похожи. Но никого из конспирологов не смущает, что подобные отравления метанолом были не так давно и в Пензенской области, и в Оренбуржье.

Да и за границей были. Там, правда, не подделывают средства для чистки ванн.

Та страна, где одни богоносцы фальсифицируют даже «Боярышник», а другие его пьют, поскольку, даже работая, получают столько, что не могут себе позволить водку, — это, видимо, какая-то другая Россия, не та, которую показывают в телевизоре, которая называет себя великой и претендует на полюс силы в многополярном мире.