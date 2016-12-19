Большая чистка

В Омской области произошло небывалое: редакция «районки» выразила несогласие не только с местной, но и с региональной властью, и не по мелочам, а по большому счету: в открытом письме президенту России и губернатору журналисты «Нашей иртышской правды» подвергли критике ее информационную политику властей.

В последнее время — с приходом нового начальника Главного управления по информационной политике (ГУИП) Станислава Сумарокова она сильно изменилась. Первым шагом нового куратора омских медиа стала замена пяти главредов районных газет. Формально это — не увольнение, с ними, говорит Сумароков, просто не продлили контракты на следующий год. «Все кадровые решения, — сказал он сайту БК 55, — были приняты, исходя из соответствия сотрудников новым компетенциям, их способности решать задачи, которые я ставлю сейчас».

В число тех, кто, по его мнению, некомпетентен, попала редактор газеты Большереченского района Евгения Острая. «За 4 года ее руководства, — пишут коллеги в упомянутом обращении, — объем розничных продаж «Нашей иртышской правды» увеличен в 4 раза. Каждый год коллектив в полном составе становится лауреатом областного конкурса журналистского мастерства», а сама Евгения — лауреат аналогичного конкурса всероссийского. В прошлом году большереченская «районка» получила диплом конкурса «10 лучших газет России».

Кроме того, это издание на 70% самоокупаемо. Выше этот показатель только у «Тарского Прииртышья», чей редактор Ирина Мезенина тоже не соответствует «новым компетенциям». В чем они заключаются, начальник ГУИП не пояснил. Но из его комментариев можно понять, что главная добродетель СМИ — лояльность: «Государственное издание должно адекватно отражать реальную обстановку. Нельзя все рисовать черным, есть ведь и другие краски. Людям требуются положительные ориентиры». Похоже, г-н Сумароков большереченской газеты не читал: разных красок в ней предостаточно.

Губернатор Виктор Назаров, вступая в эту должность 4,5 года назад, ставил перед омскими СМИ основные задачи несколько иначе: «нужно преодолеть пропасть между властью и населением», «только с помощью независимых СМИ власть может выстроить конструктивный диалог с обществом», «СМИ должны рассказывать правду, пусть даже горькую: искажения, политические заказы недопустимы» и пр.

Омские журналисты поверили губернатору и олицетворяемой им региональной власти на слово. «В список «некомпетентных», — пишут большереченцы, — Евгения Острая попала за методичное отстаивание прав граждан. В частности, за серию публикаций «Тепло ли детсадовцам, когда школа на замке?» — о том, как школы и детские сады района, переведенные на «пилотный» способ отопления — сырые дрова уже в марте 2015 года завершили отопительный сезон». Тогдашний начальник ГУИП Сергей Корабельников, прочитав в «районке» серию статей по этой теме, «обратился лично к Елене Острой с просьбой объехать все проблемные дома и дать заключение о реальном положении, что помогло избежать чрезвычайной ситуации. Губернатор Виктор Назаров сказал тогда главе района Василию Майстепанову «Ставить над людьми эксперименты нельзя!».

В итоге компетентный глава был в ноябре 2015 избран по новым правилам, то есть, по сути, назначен, а редактора «районки», попавшей в число лучших российских газет, лишили доверия.

Был назначен «по-тихому» новый глава и в Таре. Зав. отделом газеты «Тарское Прииртышье» Андрей Курников пишет ВКонтакте: «Слухи о возможной смене редактора пошли сразу после смены районной власти, то есть ещё с конца прошлого года. За прошедший год районное руководство было особо недовольно несколькими материалами: 1. Первой полосой от 26 ноября 2015. Передовица была отдана собаководам, решившим сделать первую в Таре дрессировочную площадку, а не новому главе, который вступил в должность. Материал о вступлении в должность вышел на третьей полосе. Заголовок «Собакам выделили место» кто-то принял на свой счёт. И это не шутка. 2. Передовица от 11 февраля 2016-го. Тут всё понятно: митинг тарчан по поводу роста тарифов, красные флаги — митинг был организован КПРФ. 3. Передовица от 28 июля 2016-го. Номер, вышедший накануне Дня города. Претензия — на первой полосе какие-то развалины. Для тех, кто не в курсе: это единственный в Таре деревянный дом с мезонином, построен в конце XIX века. Состояние, близкое к аварийному. 4. И — в том же номере — опрос уехавших тарчан об отношении к малой родине и мотивах поиска лучшей жизни».

По перечисленным причинам, считают тарские журналисты, руководство ГУИП отказалось пролонгировать контракт с главредом Ириной Мезениной.

По схожим мотивам отправляются в отставку руководители газет еще трех районов — Калачинского, Оконешниковского, Кормиловского.