Главе МВФ списали «халатность» на сумму 404 млн евро

В понедельник, 19 декабря, Суд правосудия (французской) Республики признал 60-летнию Кристин Лагард в виновной в халатности, допущенной на посту министра экономики и финансов Франции. «Халатность» привела к тому, что государство заплатило французскому миллиардеру Бернару Тапи «незаконную компенсацию» в размере 404 миллиона евро.

По этому обвинению нынешней руководительнице Международного валютного фонда (с 2011 года) Кристин Лагард грозило до 1 года тюрьмы и до 15 тысяч евро штрафа.

Обвинение было напрямую привязано к т.н. делу «Адидас — Лионский кредит», которое продолжается с 1993 года, когда французский миллиардер Бернар Тапи решил продать принадлежавшую ему немецкую компанию по производству спортивной экипировки. Формальным поводом для продажи стало поступившее Тапи от Миттерана предложение стать министром по делам городского развития.

Сделку по продаже «Адидаса» Тапи поручил филиалу государственного банка «Лионский кредит», с которым постоянно работал. Банк продал компанию за 2,085 миллиардов франков (около 315 млн евро), а затем перепродал за 4,4 млрд (700 млн евро). Тапи назвал это мошенничеством и в 1995 году обратился в суд. В сентябре 2005 года апелляционный суд Парижа присудил ему компенсацию в 135 миллионов евро — деньги должен был выплатить созданный государством т.н. «Консорциум по реализации» (CDR), занимавшийся пассивами «Лионского кредита». Но Кассационный суд Франции отменил это решение.

Позднее «Консорциум по реализации» (который французские СМИ назовут «финансовой помойкой», где бесследно пропадали бюджетные миллионы) и миллиардер Тапи продолжили спор в частном арбитражном суде. Хотя «Консорциум» мог и не идти в частный арбитраж.

«Добро» на продолжение спора в частном арбитраже в октябре 2007 года дало министерство экономики и финансов, возглавляемое тогда Кристин Лагард. Именно этот факт, а также то, что в дальнейшем министерство не стало оспаривать решение арбитража, и ставилось ей в вину.

В июле 2008 года арбитраж присудил выплатить Бернару Тапи компенсацию в размере 404 миллионов евро, но министерство экономики не предприняло даже формальной попытки спасти бюджетные деньги.

И только в 2016 году Кассационный суд Франции принял решение о том, что Тапи должен вернуть их в казну (впрочем, 45 млн, выплаченных «за моральный ущерб», вернуть уже не удастся).

Теперь сам миллиардер и еще пять человек — включая Пьера Эступа (одного из судей того самого частного арбитража и давнего знакомого Тапи), Стефана Ришара (главу кабинета Лагард в минэкономики) и Жан-Франсуа Рокки (бывшего президента того самого «Консорциума по реализации») — проходят по делу о «мошенничестве в составе организованной группы».

Если говорить просто, то следователи полагают, что вся история с обращением в частный арбитраж и бездействием министерства экономики явилась образцом «частно-государственного» коррупционного партнерства. Осуществленного благодаря «халатности», проявленной Кристин Лагард.

Дело против Лагард открыли в 2013 году: ей тогда пришлось пережить 15-часовые допросы, а у нее дома и на рабочем месте прошли обыски.

В 2016 году дело дошло до Суда правосудия республики, состоящего из трех судей и двенадцати парламентариев и разбирающего обвинения, связанные с деятельностью членов правительства.

Процесс, начавшийся 10 декабря, завершился в здании парижского дворца правосудия спустя десять дней. Во время процесса 60-летняя Лагард напирала на то, что глава ее кабинета в минфине Стефан Ришар не предоставил ей достаточной информации о сути спора между Тапи и государством.

Государственный обвинитель Жан-Клод Марен (т.н. генеральный прокурор при кассационном суде) тоже попросил суд оправдать Лагард, говоря о том, что вменяемое ей обвинение «может быть политической ошибкой, но не уголовным преступлением». Обвинитель напомнил, что даже если Лагард формально и отвечает за пассивность министерства в арбитражном споре с миллиардером Тапи, то по сути — нет, так как решение было принято «на уровне высшего руководства страны» еще до ее прихода на пост министра. Решение, как предполагают следователи, мог принять «серый кардинал» времен правления Саркози — тогдашний глава администрации французского президента (и позднее — глава МВД) Клод Геан.

«Сговор» с Тапи, как заявил в суде по делу Лагард гособвинитель, произошел «с согласия» («молчаливого или деятельного») президента страны Николя Саркози.

Вместе с которым, к слову, Клод Геан проходит по нескольким обвинениям — в том числе по делу о т.н. «ливийском финансировании». Следователи подозревают, что ливийский диктатор Муаммар Каддафи давал деньги на президентскую кампанию Саркози.

Что касается Лагард, то несмотря на признание судом ее вины, она была освобождена от ответственности — «ввиду» ее высокой «международной репутации» и «заслуг, проявленных в борьбе с финансовым кризисом» 2008 года.

Обвинение также не будет занесено в ее «досье криминалистического учета» — т.е. юридически она не будет считаться осужденной.

Сама Лагард, бравшая в МВФ отпуск для участия в суде, сегодня на вынесение приговора не пришла.