В Анкаре застрелили посла России в Турции

Вооруженный мужчина выстрелил в российского посла Андрея Карлова во время открытия фотовыставки «Россия глазами турок» в Галерее современного искусства в Анкаре. Нападавший кричал: «Вы убиваете невинных. Мы не позволим вам это». Ранения, полученные Карловым, оказались очень тяжелыми, посол скончался в больнице.

Андрей Карлов родился в 1954 году. Он окончил МГИМО, а после — Дипломатическую академию МИД СССР. С 1976 года работал в посольствах КНДР и Южной Корее. С 2001 года по 2006 Карлов был послом России в КНДР. В июле 2013 года назначен послом России в Турции.

Нападавший

Нападавший — гражданин Турции 1994 года рождения Мерт Алтинташ. По информации турецких СМИ, с 2014 года он служил в спецназе страны. По информации HaberTurk, стрелок был уволен из полиции в рамках расследования попытки переворота в Турции, которая произошла в июле.

В здание галереи убийца посла вошел, представившись телохранителем Карлова. Выстрелив, он начал кричать на турецком и арабском языках: «Это за детей Алеппо. Никто не будет в безопасности, пока дети Алеппо не будут в безопасности. Я не уйду отсюда, вы заплатите за смерть. Вы свидетели, мы объявили джихад. Они ответят за убийства женщин. Я вышел на джихад ради Аллаха. Мы принесли байъат и вышли на джихад. Аллаху акбар. Не забывайте Алеппо, не забывайте Сирию. Пока сирийцы не будут в безопасности, вы тоже не будете. Всем назад».

Алтинташ вел перестрелку с полицией около десяти минут и был убит.

Турецкая полиция задержала мать и сестру Алтинташа. В его доме в провинции Айдын проходит обыск.

AP Photo/Burhan Ozbilici

Реакция

Президент России Владимир Путин назвал подлым убийство Андрея Карлова. Российский лидер выразил соболезнования семье дипломата, а также предложил МИД представить Карлова к госнаграде.

Путин провел совещание с главой МИД Сергеем Лавровым, главой ФСБ Александром Бортниковым и директором Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Владимиром Путиным после убийства посла в Турции Андрея Карлова. Разговор состоялся по инициативе турецкой стороны. Также Эрдоган выступил с видеообращением, в котором говорит, что убийство нацелено на то, чтобы испортить отношения между Россией и Турцией.

По словам госсекретаря США Джона Керри, Вашингтон готов оказать Москве и Анкаре помощь в расследовании покушения.

Представитель МИД Мария Захарова заявила, что российская сторона квалифицирует случившееся как теракт.

«Мы квалифицируем случившееся как террористический акт, находимся на связи с турецкими официальными лицами, от которых получили заверение в том, что будет проведено тщательное всестороннее расследование. Убийцы будут наказаны. Сегодня же этот вопрос будет поставлен перед членами СБ ООН», — сказала она.

В Турцию вылетел глава МИД России Сергей Лавров.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимиру Путину доложили об инциденте. «Президенту доложено о нападении на посла РФ в Турции. Информация проверяется, президент планирует заслушать доклад министерства иностранных дел и руководителей спецслужб», — подчеркнул он.

Издание Republic со ссылкой на источники сообщило, что Владимир Путин прерывал встречу с бизнесменами, чтобы по телефону разобраться в ситуации с нападением на посла.

Убийство российского посла осудил Евросоюз в лице главы европейской дипломатии Федерики Могерини, а также ООН в лице представителя генерального секретаря Стефана Дюжаррика и Госдепартамент США в лице руководителя пресс-службы Джона Кирби.

В постпредстве России при ОБСЕ покушение на посла России в Турции назвали «гнусным терактом».

Следственный комитент России возбудил уголовное дело по факту нападения на российского посла в Турции. «По факту нападения на российской посла в Турции Андрея Карлова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 360 УК России (нападение на представителя иностранного государства, пользующегося государственной защитой)», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Глава МВД Турции подтвердил, в результате стрельбы также пострадали три человека. По его словам, их жизни ничего не угрожает. Один из раненных уже покинул больницу.

Мнения

Тогрул Исмаил профессор Университета экономики и технологий торговой палаты и биржи Турции, Анкара

— Нападавший открыл огонь сзади, выстрелил сзади, выкрикивая на арабском языке, что это за Алеппо. Я уверен, что те, кто за этим стоит, хотели убить именно посла, именно фигуру данного масштаба. Такое демонстративное убийство посла — это провокация чистейшей воды, особенно учитывая контекст — Карлов убит перед самой встречей министров иностранных дел Турции, России и Ирана, в преддверии переговоров по Сирии. Также наш министр обороны (министр обороны Турции Фикри Ышик — ред.) должен был вылетать на днях в Москву. Сейчас, боюсь, все это под вопросом.

Потому что Россия, я считаю, так просто не сможет простить гибель своего посла. Боюсь, что силы, которые стоят за убийством, они в некоторой степени добились своего. Цель была — снова вернуть напряжение между нашими странами как было еще недавно (после инцидента с российским истребителем).

Убийство дерзкое и планировалось, полагаю, давно. Все случилось в центре столицы, в самом охраняемом районе, где находятся многие учреждения, посольство США. Это не сиюминутный теракт, тем более у нападавшего было при себе полицейское удостоверение. Сам он был, полагаю, смертником, знал, что будет уничтожен. Возможно, будет приостановка переговорного процесса по Сирии. Россия потребует серьезных объяснений происшествия.

Хочу принести мои глубокие соболезнования в связи с гибелью посла Карлова. Буквально два дня назад мы имели с ним встречу. Он был очень чуткий, профессиональный дипломат. Он обещал выступить у нас в университете, но вот видите как — не сложилось. Ужасная трагедия. Надеюсь, что руководство обеих стран найдет в себе силы преодолеть такую ситуацию и не скатится снова в кризис.

Амур Гаджиев кандидат исторических наук, научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока

— Во-первых, это грязное убийство произошло прямо накануне трехсторонних переговоров в Москве по Сирии между представителями военных и дипломатических ведомств России, Турции и Ирана. Некоторые игроки остались за бортом — в переформатированной Сирии кому-то просто не достанется места. Сразу в голову приходят США, западу это тоже не нравится. Сейчас мы наблюдаем стремительно российского-турецкое сближение с одной стороны и установление турецко-иранского контакта при российском посредничестве. Это дает России в рамках региона возможность увеличить своё влияние.

Да, стало известно — турок, возможно, представитель силовых структур. Но сейчас в Турции идет активная чистка в силовых и госструктурах после попытки государственного переворота, который удалось пресечь, в июле этого года. Чистки идут в отношении сторонников движения Хизмет, которым фактически руководят из Пенсильвании, со стороны богослова Фетхуллаха Гулена, за ним стоят западные спецслужбы. Вычищают проводников интересов запада. Со времен холодной войны США и НАТО продвигали в этом регионе своих сторонников. Говорить, что этот молодой парень мстил за кого-то чересчур примитивно. Посол как раз лицо, прилагающее дипломатические, мирные усилия. Вместо мести я вижу здесь руку Запада, который не хочет допустить сближения уровня стратегического партнерства. Думаю, переговоры все равно пройдут. Стало известно, что министр иностранных дел Турции уже вылетел в Москву. Те, кто планировал сорвать переговоры, своей цели не достигнут. У сторон есть понимание, что это нелёгкий путь, они были готовы к жертвам, в том числе таким