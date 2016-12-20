Такси «Везет» на тот свет?

Этого инцидента со смертельным исходом можно было избежать. Таксист завез старика по другому адресу из-за ошибки навигатора. Диспетчеры службы такси на протяжении 12 часов отказывались дать родственникам и полиции номер машины и телефон водителя. За это время заблудившийся старый больной человек устал, лег и умер на снегу. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

«Если бы дрогнула душа — папа был бы жив»

77-летний Лев Гридюшко давно болел — рак гортани, ходил с палочкой, болезнь истощила организм. Он не любил мобильные телефоны, которые пыталась ему подсунуть дочь. С трудом попадал в кнопки и говорил: «Я устал, надоело мне эту землю коптить». Дочь, Наталья Кесеги, телепродюсер и управляющий в The Feodor Dostoevsky restaurant пыталась вернуть отцу смысл жизни: «Погоди! У тебя — четверо внуков!». Она оплачивала его поездки к врачам в Петербург из деревни Иннолово в Ломоносовском районе, где он жил со своей второй женой, сопровождала в походах по врачам.

15 декабря Наталья вызвала для отца в деревню такси «Везет» и встретила его в городе, чтобы вместе пойти на УЗИ. «Несмотря на слабость, он отказался от моей помощи — сам разделся, молодец, — улыбается дочь, — я его прямо там и сфотографировала — в поликлинике».

Лев Гридюшко. Фото из семейного архива

Потом женщина снова вызвала то же самое такси и позвонила жене — тете Лиде: «Выехал, ждите». В телефоне осталась sms от компании «Везет»: «За вами приехал синий хендай солярис, номер xxx». Уже потом Наталья с удивлением обнаружила, что ни телефона водителя, ни полного номера, по которому можно было бы пробить владельца такси, в смс нет.

Таксист Сергей, вбив адрес «Иннолово, Заречная, 16» в навигатор Яндекса, поехал по маршруту. О том, что навигатор ошибся, водитель узнал лишь на следующий день, когда вместе с полицейскими восстанавливал события вечера. Навигатор направил машину в соседнюю деревню Райкузи, где есть такая же улица.

Сергей рассказал корреспонденту «Новой», как они 20 минут кружили по поселку — пассажир не узнавал местности. «Он крутил головой: не то. Я спрашивал его, какой дом, какой забор, может, соседний дом? Старик отвечал, что его жена встречать должна. Но в том доме, который был указан в навигаторе, свет не горел. Потом он начал нервничать, как будто начал что-то узнавать и настоял, чтобы я выпустил его. По нему видно — человек самовольный, самостоятельный. Хотя я еще круг хотел сделать. Он сказал: «Все-все, здесь где-то». Расплатился — у него было 2 тысячи рублей. Я дал сдачу. Он пошел в сторону 16-го дома, хотя там свет не горел. Понимаете, я думал, у него есть телефон. Дочь, когда его сажала в такси, сказала — приедешь — позвони…»

«Я предполагаю, что так и было. По водителю видно, что он потрясен случившимся», — говорит дочь пострадавшего.

Ехать от поликлиники до Иннолово — около часа. Жена Лидия начала волноваться и позвонила дочери Льва Иосифовича через полтора: «Отец не приехал».

«У него был телефон, но он его с собой не брал, они старики — все такие», — объясняет дочь, почему отец остался без связи.

Сначала Наталья решила, что машина попала в пробку, но, посмотрев тот же навигатор, увидела: «все зеленое». Потом подумала: вдруг ДТП, и начала звонить в «Центр несчастных случаев»: «Я и представить себе не могла, что его высадят в другой деревне». Далее — безуспешные попытки связаться с водителем. Она позвонила диспетчерам, но те ссылались на внутренний распорядок «не давать телефоны водителей» и переправляли в службу качества услуг. Там требовали официальный запрос от полиции. Наталья связалась с отделами полиции трех районов: своего, папиного и тем, откуда его забирало такси. Но диспетчерская служба такси «Везет» отказывалась работать без официального запроса из МВД РФ.

В это время в Иннолово отца уже искали полицейские, родственники и соседи.

Наталья Кесеги сохранила хронологию своих звонков: «Вот в 20.32 — звонок от «папы» — его жена сообщила, что он не доехал. Вот я звоню в «такси везет» — меня послали. В 20:36 звоню второй раз: «Девочки, вы не поняли, у меня — реальная проблема, помогите»! Они меня направляют в службу качества. Звоню туда: «Девушки, помогите». Нет. Потом его жене: «У меня — катастрофа, диспетчеры не помогают». Потом в «службу спасения». И так до конца…

Официальный запрос от полиции поступил в компанию «Везет» утром 16 декабря. «Им сразу прислали номер водителя. Нормальный парень, примчался тут же, и мы с ним, с полицейскими и с внуком, поехали искать отца в Райкузи», — говорит Наташа.

Тогда и выяснилась роковая ошибка навигатора. Водитель Сергей понял, что отвез пассажира не по адресу. Он показал, где его высадил, и в какую сторону дедушка пошел. Но поиски ни к чему не привели. А вечером житель деревни Райкузи обнаружил около своего забора тело замерзшего старика.

Место, где нашли тело

«Он вышел из такси, но уйти далеко не смог — плохо ходил. Вот так обошел дом, — Наталья рисует маршрут отца прямо на столике в кафе. — Тут огород уже был чужой. Так он вдоль забора пошел, и у деревьев прилег. Прямо на снегу…», — опускает глаза дочь.

«Я в ту ночь работал. Если бы кто-то из диспетчеров по-человечески откликнулся и позвонил мне — поиски закончились бы гораздо раньше. Я бы сразу приехал, — уверяет Сергей. — Но и дед был такой… он ведь мог зайти в любой дом, постучаться, но не попросил помощи — об этом мне полицейские рассказали».

«Если бы вот хоть у одного из диспетчеров, с кем я говорила, во время этих восьми звонков, плюс трех из милиции, дрогнула душа, и они прислали бы номер водителя, водитель бы сразу приехал и папа был бы жив… Я пять лет пользуюсь Такси «Везет» — у меня вип-карта постоянного клиента и никаких нареканий. С человеческой точки зрения, это — какой-то бред. Я не могу это объяснить. Как? Я даже скорбеть не могу — у меня чувство ужаса и шока от происходящего сильнее, чем чувство скорби».

Наталья Кесеги старается относиться ко всему как к божьему промыслу: «Почему Господь выбрал меня? Журналиста с 10-летним опытом работы? Потому что простой человек вряд ли достучался бы до них. Если бы кто-то другой был на моем месте — эта история бы заглохла».

Сейчас адвокат Натальи готовит документы для суда.

«Папулечка, ты скоро умрешь»

«За 10 дней до этой истории у нас была потрясающая встреча с отцом. Мы ходили к онкологу, и стало понятно, что он скоро умрет. Тогда я села перед ним на коленки, — Наталья улыбается, как улыбалась тогда, глядя на отца снизу вверх. — И сказала: «Папулечка, ты скоро умрешь, ты понимаешь это?» Он ответил: «Да, конечно». Я попросила, чтобы, когда он будет умирать, звал Иисуса Христа, чтобы он защитил и забрал его к себе. Для меня это очень важно — знать, что он у Христа за пазухой. Я сказала, что каждую неделю по субботам бываю в церкви, и попросила его послать мне какой-то знак. Не поверите — панихида была в субботу. И я свечку держала, а она раз и погасла, я снова зажигаю, а она гаснет. Я мысленно киваю: «Все, пап, поняла». Понимаете? Ужаса у меня нет — я ожидала, что с ним это случится. И об этом мы говорили на нашей предпоследней встрече».

Наталья готовилась к смерти отца заранее и успела свозить его в монастырь на исповедь: «Эта болезнь, наверное, была для того, чтобы он немножко пересмотрел свои взгляды. Он же такой — дитя советской эпохи… Я — его копия — у меня тут, — Наталья показывает на подбородок — даже ямочка — его. Был брат, но погиб, поэтому всю любовь свою отец направил на меня. У нас была эта связь — дочки и папы. Отец меня на руках носил. Сядет в свой автобус, на руки меня посадит. Он 50 лет провел за рулем».

По рассказам дочери, папа родился в Белоруссии. Во время войны мальчишкой прятался от фашистов в землянках с партизанами. «Я была уверена, что он не замерзнет, на нем еще куртка такая теплая — кожаная на овчине, он ее сам лично сшил. Я не сомневалась: он пересидит мороз. Надо просто его найти…»

19 декабря выяснилось, что Наталья права. Ее отец не замерз, как предполагали изначально. В морге, куда привезли тело Льва Иосифовича, сделали предварительное заключение: Лев Гридюшко умер не от переохлаждения, а от сердечного приступа. «У него разорвалось сердце от страха, что он остался один, — Наталья смотрит в одну точку. — Ему уже было тяжело жить. Я просила его каждый раз: «Давай до весны подождем, а зиму вместе переживем».

По Наталье видно — она устала. Перед интервью попросила дать ей пять минут — выпить чай с лимоном: «Похороны — 20 декабря. Но я-то знаю, что он сейчас рядом с нами сидит, видит, что я делаю».

19 декабря ГСУ СК РФ по Ленобласти возбудило уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Как сообщил «Новой» водитель Сергей, такси «Везет» предоставило ему адвоката.

Справка «Новой» По объяснениям экспертов, сегодня на российском рынке такси работают две группы игроков: таксомоторные компании с собственными автопарками (не более 1000 на всю страну) и агрегаторы услуг такси. Последние заключают договоры с таксопарками или с частными водителями, зарегистрированными как ИП. По данным Rusbase, «Такси ВЕЗЕТ» — среди агрегаторов услуг один из лидеров. На его долю приходится 1,6 млн перевозок в сутки в 93 годах России. На сайте компании сразу оговариваются условия перевозки: «Везёт» (ООО «Софт Плюс») безвозмездно оказывает заказчику информационные услуги и при этом не является фрахтовщиком, перевозчиком, экспедитором или иным участником гражданских правоотношений, кроме как посредником, бесплатно передающим заказ и называющим рекомендованную стоимость услуги такси, которая формируется исходя из тарифов, установленных перевозчиками (фрахтовщиками), оказывающими Заказчику услуги такси… Диспетчерская служба «ВЕЗЁТ» не несет перед заказчиком материальной либо иной ответственности за действия или бездействие третьего лица — перевозчика (фрахтовщика), в случае, если такси перевозчика не прибыло на заказ или прибыло на заказ позже времени, рекомендованного заказчиком, либо перевозка заказчика сопровождалась обстоятельствами, которые привели или могли привести к материальному или иному ущербу». По данным СПАРК, ООО «Софт Плюс» создано в 2015 году. Заявленная численность персонала — до 5 человек. Единственным владельцем ООО «Софт Плюс» (доля — 100%) в СПАРК числится Светлана Полыгалова. Руководитель компании — Марат Урванцев. В 2016 году в Арбитражном суде ООО «ПОС МЕДИА МАРКЕТ» взыскало с ООО «Софт Плюс» 690 тыс руб за «ненадлежащее исполнение обязательств по оплате оказанных истцом (ООО «ПОС МЕДИА МАРКЕТ») услуг».

P.S. Руководство компании такси «Везёт» (ООО «Софт Плюс») обещает прокомментировать ситуацию в ближайшее время.

Анастасия Гавриэлова,

Нина Петлянова