54-летний Валерий Голиков живет ощущением, что завтра война: «К войне подошли реально близенько… Щекотно аж!» Он готов запустить крылатые ракеты на Украину и повесить либералов. Свой девиз — «англосаксам смерть» — он повторяет почти в каждом посте в социальных сетях и выносит на фотографии. Поехав отдыхать почему-то не в Крым, а на Кипр, Голиков негодует: «Плюнуть негде! На танках сюда, на танках!»

На аккаунты Голикова в Facebook и ВКонтакте никто бы не обратил внимания (сегодня рунет кишит подобными откровениями), но в октябре патриот «зашел» на страницу ВКонтакте известного псковского политика, депутата областного Собрания и лидера местного «Яблока» Льва Шлосберга и написал: «Я готов отстрелить тебя лично». Впоследствии Голиков свое намерение подтвердил и даже оставил номер своего мобильного телефона.

Скриншот одного из постов Голикова

Друг и соратник Шлосберга, депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский написал заявление в Главное управление МВД по Петербургу с требованием возбудить уголовное дело по ст. 119 УК РФ «Угроза убийством». Спустя почти месяц ему ответил дознаватель 76-го отдела полиции Центрального района капитан Крылов: дела возбуждать никто не намерен. Якобы страница Голикова «заморожена администрацией сайта «ВКонтакте», а ответа на запрос об установлении личности лица, зарегистрировавшего страницу, получено не было. Сотрудники МВД, оказывается, проводили проверку «с целью установления личности лиц, а также установления фактов, изложенных заявителем», но «ответа до настоящего времени не поступило, в связи с чем установить достоверность или опровергнуть факты, изложенные в заявлении, не представляется возможным». По мнению полицейских, в записи Голикова «формально могут усматриваться признаки преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 119 УК РФ, однако объективного подтверждения в ходе проверки они не нашли, так как угрозы носили словесный характер и в данном факте отсутствует реальность осуществления угрозы, вследствие чего нельзя квалифицировать действия как преступные».

Если перевести с полицейского на русский, это значит, что Валерия Голикова, публично угрожавшего убить депутата Льва Шлосберга, полиция найти не смогла. И даже не смогла установить его личность.

Что до «словесного характера угроз» и отсутствия «реальности осуществления» — это классический случай реакции полиции на звонок: «Спасите, убивают!» — «Когда убьют, тогда и приходите». Угрозы носили «словесный характер»? А какой еще характер они могут носить? И из чего дознаватель делает уверенный вывод, что не было «реальности осуществления угрозы» в адрес Шлосберга?

Скриншот одного из постов Голикова

«Невозможно представить, чтобы аналогичную запись кто-то оставил на странице депутата-единоросса или разместил в сети угрозу в адрес губернатора или министра — и через несколько часов не было бы возбуждено уголовное дело, писавший не был бы найден и арестован, несмотря на «словесный характер» угрозы», — говорит Борис Вишневский. Достаточно вспомнить дело Александра Втулкина, который угрожал тогда еще губернатору Валентине Матвиенко. Он был пойман и приговорен к полутора годам колонии-поселения.

Но самое интересное в этой истории началось позже. Изучив ответ полицейских и пройдя по ID-номеру ВКонтакте, указанному в правоохранительной отписке, корреспондент «Новой» обнаружил не только не замороженную, как утверждают в УМВД, страницу Валерия Голикова, не только номер его телефона, который он не скрывает, но и указанные места работы (готовы всю информацию предоставить капитану Крылову).

Так вот, в графе «место работы» наш герой указывает два медицинских учреждения: наркореабилитационный центр № 5 и частную клинику «Медальянс». И там, и там он трудится психологом, в том числе семейным! Корреспондент «Новой» позвонил в обе клиники, чтобы записаться на прием к Голикову, который в свободное от работы время грозит убийством несимпатичным ему людям. Мы очень надеялись, что нам скажут, что такой человек у них не работает, но выяснилось, что, во-первых, работает, а во-вторых, принять нас не сможет, потому как уехал отдыхать на Кипр.

Скриншот одного из постов Голикова

Мы все равно поехали в наркореабилитационный центр № 5 на Садовой улице. В разговоре с коллегами Голикова выяснилось, что на службе Голиков — милейший человек и своими инфернальными фантазиями не делится. Сотрудницы реабилитационного центра описали психолога как человека неконфликтного, который угощает их домашними пирогами. Поверить, что Голиков кого-то грозился убить, милые женщины не смогли, но стали гадать, что же произошло: страницу взломали или, может быть, журналист что-то напутал? Сошлись они на том, что «неизвестному» псковскому депутату нужен пиар, вот он и подключил прессу, а их блестящего психолога решил использовать в своих политиканских интересах. На всякий случай «Новая» уточнила у известного психотерапевта, врача высшей квалификационной категории Льва Щеглова, слышал ли он о Валерии Голикове и знает ли о нем петербургское научное сообщество? Лев Моисеевич развел руками: никогда не слышал.

Заведующий реабилитационным центром № 5 Владимир Шинтяпин к интернет-активности своего сотрудника сперва отнесся легкомысленно: «Что я могу сделать, если он пишет это в свободное время?» Но, услышав, что депутат Вишневский жаловался на Голикова в полицию, Шинтяпин задумался и пообещал поговорить с психологом, когда тот вернется из отпуска: мол, нельзя порочить наркодиспансер. То есть готовность психолога Голикова «лично отстрелить» депутата Шлосберга не является причиной для его отстранения от работы. Голикова просто попросят смягчить формулировки.

К слову, по данным рекрутингового агентства Head Hunter, 76% российских работодателей просматривают аккаунты в соцсетях тех, кто приходит устраиваться к ним на работу. Можно спорить, насколько это корректно, но попади в эти 76% директор наркодиспансера № 5, за душевное здоровье его пациентов было бы спокойнее.

Сам Валерий Голиков в разговоре с «Новой» отнекиваться от своей писанины не стал: «За Шлосберга я попросил извинить меня в тех же сетях». Действительно, спустя три дня после угрозы Голиков принес извинения со странной формулировкой: «Глупая ситуация получилась, приношу извинения. Думаю, разрешится совсем скоро все само и всякий найдет свое место. Еще раз извините». Правда, извинения эти были принесены не Шлосбергу, а некоему Виктору Лизовенко, который одернул Голикова так: «Встану на защиту Льва Марковича, попробуй меня отстрели, командира военной разведки, младшего сержанта ВДВ 104-го полка, сынок …. !»

Но и после этого Голиков продолжал строчить из пулемета не только ВКонтакте, но в фейсбуке. Статья уже была готова к печати, когда психолог поделился ощущениями от отдыха в Европе: «Раньше видел фашистов только в кино. Потом появилась украина, как … копия. А здесь, — в гребаном евросоюзе, в любом ресторане, я их вижу каждый день. Вежливые такие, суки, на палочках, с таблеточками, жалкие, улыбаются. У меня Одно только желание: Убивать их всех! Отсиделись в штабах, недобитки и теперь путешествуют, твари. Эх, мой Дед! Сегодня убью одного из них». (Авторская орфография сохранена).

Ссылку на эту публикацию мы обязательно отправим товарищам Шинтяпину (в диспансер) и Крылову (в 76-й отдел полиции). Первому — чтобы поговорил со своим врачом по душам, второму — чтобы проверил высказывания на предмет нарушения знаменитой 282-й статьи. И адрес, чтобы проще было искать, дадим.

Сергей Сатановский, «Новая в Санкт-Петербурге»

P.S. Данный материал (и особенно его иллюстративный ряд) является официальным сообщением о нарушении законодательства РФ. Просим правоохранительные органы провести проверку публикаций на странице Валерия Голикова в социальной сети «ВКонтакте» и Facebook на предмет возбуждения ненависти или вражды. Скриншоты постов г-на Голикова нотариально заверены.