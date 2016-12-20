Борьба до последнего актива

Томская медиагруппа ТВ-2 выиграла борьбу за один из последних «выживших» активов — развлекательную радиостанцию «Европа Плюс Томск». Рассматривая апелляцию Роскомнадзора, Девятый арбитражный суд Москвы четырежды переносил заседания (обычно решение принимается уже на первом), наконец, он согласился с решением суда первой инстанции в том, что отзыв лицензии у радиостанции был незаконным. Эта победа — важный шаг на пути к восстановлению работы всей медиагруппы, планомерное уничтожение которой шло с 2014 года.

Как закрывали лучшую телекомпанию страны

Томский независимый телеканал ТВ-2 начал вещание 15 мая 1991 года. А весной 2014 года, получив за все время своего существования 23 премии ТЭФИ и ТЭФИ-регион, был вынужден прекратить работу.

Эфир отключили якобы по техническим причинам. ОРТПЦ (Областной радиотелевизионный передающий центр), филиал Российской телевизионной и радиовещательной сети объявил, что произошла авария — сломался фидер (кабель, соединяющий передатчик с антенной).

Учредитель ТВ-2 Виктор Мучник утверждает, что аварии не было.

«Телеканал просто отключили. Мне это известно из четырех независимых источников», — рассказал он «Новой газете».

В июне, после поднявшегося шума в СМИ, эфир восстановили.

«Они полтора месяца держали нас без эфира, а мы терпеливо с ними переписывались, теряя рекламодателей и зрителей. 15 мая, в День рождения ТВ-2, Роскомнадзор уведомил нас, что намерен лишить нас лицензии, потому что мы не выходим в эфир. И тогда мы стали скандалить: митинги, пресса. Это и было названо “некорректным поведением”», — пояснил Мучник.

В 2014-м у ТВ-2 истекала лицензия. В конце года он подал заявку на выдачу новой. Роскомнадзор прислал уведомление о положительном решении. Следом РТРС без всяких технических причин расторгла договор с ТВ-2, сославшись на «неправильное поведение» во время отключения. После этого Роскомнадзор аннулировал только что продленную на очередные 10 лет лицензию на вещание, сообщив, что приказ ее выдать был «компьютерным сбоем».

Впоследствии все остальные медийные структуры «Томской Медиа Группы», частью которой был ТВ-2, также прекратили свое существование. У них либо были отозваны лицензии, либо они перешли в руки новых собственников под угрозой её отзыва.

В защиту канала проходили массовые по меркам полумиллионного Томска митинги горожан.

Руководство ТВ-2 считает, что за атакой стояли как местные, так и федеральные власти, которые действовали совместно. Суды с РТРС по поводу незаконного расторжения договора с нарушением антимонопольного законодательства проходили в закрытом режиме под предлогом того, что содержали государственную тайну.

Докажи, что не верблюд: 144 письма в посольства и одна анонимка

После закрытия телеканала ТВ-2 в 2014 году все попытки получить новую лицензию на вещание упирались в претензию Роскомнадзора к гражданству учредителя телекомпании — Виктора Мучника.

По закону о СМИ, учредителем не может быть иностранный гражданин, либо человек с двойным гражданством. Роскомнадзор фактически требовал у Мучника доказать, что он гражданин России — и только. По сути простой довод юридически оказалось до абсурдного сложно подтвердить.

На этом же основании не была продлена лицензия радиостанции «Европа Плюс Томск».

Справка из УФМС о российском гражданстве не произвела на Роскомнадзор впечатления — она якобы не опровергала наличия или отсутствия гражданства какой-то другой страны у Мучника. Но как должен выглядит «идеальный документ» и кто его должен Мучнику выписать — в ведомстве не поясняли.

В материалах дела есть разъясняющее письмо, которое Министерство иностранных дел направило в Роскомнадзор. В нем гражданам рекомендуется самостоятельно обращаться в посольства иностранных государств, чтобы доказать Роскомнадзору отсутствие у них гражданства этих стран.

В сентябре 2016 года Мучник разослал в посольства разных государств 144 письма с просьбой подтвердить, что не является их гражданином. Он подчеркнул, что «находится в здравом уме и трезвой памяти», и пояснил, что на такой шаг его вынудили пойти «действия российских контролирующих инстанций». Первые письма с ответом пришли из Эстонии, Испании, Нигерии и Аргентины.

Суд переносил заседания по просьбе Роскомнадзора четыре раза, хотя заседания апелляционного суда обычно не переносят больше одного. Юристы ТВ-2 были уверены, что ведомство тянет время, стараясь придумать новые поводы для отмены решения суда первой инстанции — и усмотрели в этом пристрастность суда, поскольку тот готов соглашаться с новыми и новыми отговорками Роскомнадзор. Юрист «ТВ-2».

Кравченко подчеркивает: «У суда не должно быть задачи стимулировать сторону найти какие-то еще новые дополнительные основания. А суд это делает, и делает последовательно».

На предпоследнем заседании неожиданно стали известны новые обстоятельства дела, которых не было даже на суде первой инстанции. Роскомнадзор объяснил, почему решил, что у учредителя медиагруппы Виктора Мучника есть двойное гражданство. Ведомство сослалось на обращение некоего Евгения Винника, поступившее на электронную почту ведомства.

«Мы не знаем ничего, кроме фамилии и адреса электронной почты этого человека. Автор письма пишет, что раз Мучник часто ездит заграницу, то у него есть двойное гражданство», — прокомментировал юрист.

На вопрос, почему обращение Винника не появлялось в деле ранее, представители Роскомнадзора ответили, что сотрудники ведомства просто не передали письмо друг другу.

«За границей мне, конечно, бывать случалось, — говорит Мучник. — Но, думаю, гораздо реже, чем руководителям федеральных медиа. Предлагаю официально Роскомнадзору заняться проверкой гражданства Олега Добродеева (гендиректор ВГТРК), Константина Эрнста (гендиректор Первого канала), Дмитрия Киселева (гендиректор агентства «Россия сегодня»), а также г-жи Маргариты Симоньян (главный редактор RT)».

На заключительном заседании суд не стал приобщать письмо гражданина к делу.

«Государственная услуга должна иметь предсказуемый результат»

20 декабря состоялось заключительное заседание по делу радиостанции. Суд, наконец, вынес решение. Роскомнадзор вновь попытался затянуть процесс, заявив сразу два ходатайства — об очередном переносе заседания и о перерыве. Роскомнадзор просил время, чтобы разобраться, какова процедура проверки отсутствия двойного гражданства. Для этого он хотел направить запросы в МИД, в Совет по правам человека, в аппарат правительства и другие органы госвласти. Суд в обоих случаях отказал.

«Данное дело мы рассматриваем не о получении новой лицензии, а о продлении действующей. Если Роскомнадзор подозревает у Мучника наличие второго гражданства, то он был обязан в момент появления таких сомнений аннулировать действующую лицензию», — сообщил суду Кравченко. Юрист добавил: — Государственная услуга, которую предоставляет Роскомнадзор, должна иметь предсказуемый результат, иначе никакой бизнес не сможет существовать».

Сейчас у томской медиагруппы остался, помимо радиостанции «Европа Плюс Томск, еще один «работающий» актив — агентство новостей. Пока это все, на что хватает средств и возможностей. Но это — вопрос времени.

«Мы будем добиваться, опираясь на это решение суда, выдачи нам лицензии и на кабельное вещание, — прокомментировал Мучник решение суда. — У меня нет иллюзий, что все это будет просто. Но мы намерены и далее действовать в судебном порядке против РКН, добиваясь восстановления справедливости и наказания для тех, кто совершил противозаконные действия».

В ближайшее время медиагруппа подаст иск Роскомнадзору за причиненный ущерб, добавил глава ТВ-2.