Год без права перепечатки

Если у вас настенный календарь плохо гармонирует с обоями, не спешите менять обои — недолго осталось. Век календаря — календарный год. Нынешний протянет на день дольше прошлогоднего, но все равно он не вправе висеть больше одного срока подряд. Слово «подряд» тут вроде неуместно, но у нас и слова «не вправе» частенько оказываются не к месту.

Новенькие календари уже нетерпеливо переминаются с января на февраль. Их ассортимент отражает многообразие жизни, которая захлестнет нас в 2017-м. Понятно, с опережением бросается в глаза эротическая продукция. Где-то волейболистки разделись для календаря, где-то — библиотекарши, где-то — работницы кранового завода. Точнее, не где-то, а в Набережных Челнах разделись по производственной необходимости производительницы кранов козловых, консольных и мостовых — от рядовых сотрудниц до руководительниц отделов. Такие календари завод дарит своим озабоченным клиентам уже 10 лет, а поскольку время идет быстро, здешние дамы еле успевают одеваться между ежегодными съемками.

Примета времени — вольная борьба с коррупцией, и вот пресс-служба УМВД России по Магаданской области сообщает, что на Колыме полицейские дарят прохожим «календари на 2017 год с информацией о противодействии коррупции». На снимках прохожие улыбаются: ни за какую коррупцию дальше Колымы не сошлют.

Столь же вероятна, как и победа над коррупцией, победа наших футболистов на чемпионате мира. Эта предстоящая радость тоже отражена в календарях. В Самаре провели конкурс рисунков «Футбол глазами детей». Только один пятилетний мальчик нарисовал играющую в футбол сестренку, затронув волнующую более взрослых болельщиков тему женского футбола. «Остальные участники рисовали победу российской сборной на чемпионате мира по футболу 2018 года», — сообщил городской сайт 63.ru. Лучшие работы украсили специально выпущенный календарь на 2017 год. Жаль, чемпионат пройдет в 2018-м, когда победный календарь уже утратит силу.

Другой победный календарь, посвященный находящимся в Сирии российским военным, подготовлен при участии 12 сирийских девушек, студенток Российского университета дружбы народов. Пока благодарные девушки снялись для календаря на 2017-й, но наши воины, как видно, застряли в Сирии надолго, и не пришлось бы студенткам, как и крановщицам из Набережных Челнов, перефотографироваться несколько раз — вплоть до окончания университета.

Насчет перефотографирования. Недавно был опубликован рейтинг выживаемости наших губернаторов. Несколько глав регионов получили двойки, и предполагается, что их отстранят от должностей. Но, скорее всего, их, как школьников, за двойки оставят на второй год. А губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева следует оставить еще и потому, что он успел заказать за 660 тысяч бюджетных рублей календари на 2017 год со своими изображениями, а также со снимками, где он запечатлен с президентом России. И если сейчас заменить Куйвашева, то президенту придется срочно перефотографироваться с новым губернатором, а типография будет вынуждена впопыхах печатать новый тираж.