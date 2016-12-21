Бокс с Ельцин-центром

Михалков прилетел в Екатеринбург в компании лучших людей смотреть бокс. Александр Поветкин должен был сражаться на ринге за звание чемпиона мира с канадцем Стиверном. Однако утром накануне сражения «Русский витязь» провалил допинг-тест, так что официальный поединок был отменен федерацией. Лучшие люди были вынуждены развлекать себя жалким зрелищем избиения Поветкиным француза Дюопа, которого, видимо, специально возят по мероприятиям на случай проблем у «витязя». Дюопа запланировано пал в шестом раунде, а публике было откровенно скучно. Публика даже не испытала надлежащей радости от русской победы.

Неунывающий Никита Сергеевич отправился для поднятия патриотического духа инспектировать Ельцин-центр, про который он прежде много говорил, но где никогда не был. Там он осмотрел экспозицию, посвященную первому президенту России, и нашел ее в высшей степени неудовлетворительной. Михалков на месте заявил, что музей отражает русскую историю необъективно, и он сам бы отразил ее иначе. В восьмиминутном мультфильме, посвященным русским поискам свободы, режиссер нашел немало пробелов. Например, там не был упомянут Александр III, без которого, понятное дело, никуда. Были Михалковым открыты и другие грехи — сумбурный и тавтологичный диалог Никиты Сергеевича с экскурсоводом опубликован екатеринбургским znak.com. Коротко говоря, музейщики рассказывали режиссеру, что людям хорошо бы задумываться о недавней российской истории. А задача музея среди прочего состоит в том, чтобы показать — свобода не была в нашем отечестве импортным продуктом, что она прямо здесь и выросла. Михалков все отрицал: похоже, думать не надо, нужно вызубрить единственно верную версию историю и ни в коем случае в ней не сомневаться. И уж тем более ни о какой свободе и вовсе не может быть речи — это чуждая нам ценность.

После возвращения с несостоявшегося бокса, Михалков продолжал размахивать руками. Его худшие опасения насчет Ельцин-центра подтвердились, и теперь он намерен бороться с этим вселенским злом — мемориалом поиску свободы в России — еще активнее. Пока у Михалкова нет собственной силовой структуры, хотя все уважаемые люди давно такими обзавелись. Поэтому воевать Никите Сергеевичу придется в сфере идеологии. Режиссер научит нас правильной истории родной страны, для чего, как уже говорилось, возведет свой собственный исторический центр под названием «Цитадель». Проект выглядит вполне фантастически, в духе архитектурных фантазий Манилова. Если верить описанию Михалкова, «Цитадель» будет чем-то вроде хайтек-барака, который объясняет простым людям, как воевали деды. Но суть не в этом — «Цитадель-центр» все равно существует пока даже не на бумаге, а просто в отдельно взятой голове нашего великого современника.

По последним кинокартинам Михалкова уже сейчас ясно, что режиссер мог бы сделать на месте музея Ельцина, если бы ему дали развернуться. Как историк Михалков высокой щепетильностью не отличается — потому что он художник, он так видит. Гениальное историческое полотно режиссера, по мотивам которого он собирается строить хайтек-барак и которое он сам пытался выдвигать на «Оскара», провалилось в прокате. Более того, фильм «Утомленные солнцем-2: Цитадель» вызвал в 2011 году глубокое недоумение публики и критики. В память врезалась сильная сцена атаки на цитадель 15 тысяч гражданских с черенками от лопат — в представлении Михалкова русская история выглядит именно так. И вот эти воображаемые черенки от лопат, военно-полевое фэнтези, а совсем не свободу, мы должны передать будущим поколениям. Для того, чтобы национальное самосознание не портилось.

Ельцин-центр, посвященный первому лидеру новой России, открывали второй и третий президенты страны. В социальных сетях много обсуждали фото, на котором Путин и Медведев позируют в троллейбусе из 1991 года — похожего на тот, который идет на восток в песне Цоя. Обоим, судя по всему, экспозиция музея тогда понравилась. Каждый, наверное, подумал о том, как будет выглядеть когда-нибудь наследие их правления — по действующему закону мемориальный центр полагается каждому руководителю российского государства.

И о том, придет ли туда Михалков.