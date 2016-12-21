«Речники» не поделили поселок

Поселок «Речник» на берегу Москвы-реки, ставший когда-то яблоком раздора между владельцами приусадебных участков и столичными властями, снова оказался в центре скандала. Только теперь его жители жалуются не на самоуправство чиновников, а на рейдерские захваты и собственное руководство. Громкая история, начавшаяся в нулевых с коллективных протестов, завершается в наши дни взаимными обвинениями, обидами и угрозами в адрес вчерашних соседей.

Во вторник 13 декабря возле собственного дома в Строгино был жестоко избит участник инициативной группы поселка «Речник» Олег Карпов. По свидетельству соратников Олега, нападавший успел сказать лишь загадочное: «Мы вас всех сломаем через колено!» — после чего ударил активиста по голове тяжелым предметом и нанес удары по лицу. Сейчас пострадавший — у него сломан нос и разбита глазная обрита — в тяжелом состоянии дожидается операции в одной из городских больниц.

Соседи по несчастью убеждены, что за нападением стоит действующее правление непризнанного поселения, и признаются, что причиной конфликта, стали неурегулированные вовремя имущественные отношения, обострившиеся в отсутствии у поселения официального статуса и аппетиты руководства СНП. По их словам, за несколько дней до происшествия, охрана «садового некоммерческого товарищества» уже угрожала другому активисту Сергею Бобышеву расправой.

А началось все так. В 2010 году, поселок, построенный в заповедной зоне на берегу Москвы-реки еще в 50-х, попытались снести столичные власти. История вызвала широкий резонанс в СМИ. В итоге конфликт удалось заморозить только после вмешательства в дело президента страны Дмитрия Медведева. Но документы поселению, ранее признанному столичными властями «не существующим», за годы прошедшие с конфликта оформить так и не удалось.

На пресс-конференции, состоявшейся 20 декабря, инициативная группа садового товарищества обратилась к Дмитрию Анатольевичу повторно, чтобы найти управу на собственного председателя: «В поселке происходят поджоги домов, избивают несогласных, отнимают участки у простых людей» — пишут они в обращении, называя правление не иначе “рейдерами, захватившими поселок”. Впрочем, у руководства поселения есть собственная версия событий.

Новая метла

«В 2013 году, после того как участок в поселке купил некий Дмитрий Егоров, бойкий молодой человек, он смог объяснить старому правлению и членам СНП, что он как представитель новой формации, обладает связями и опытом работы с недвижимостью, которые позволят ему добиться надлежащей регистрации поселения и нормального статуса, — рассказывает один из жителей поселка Василий Максимов. — Но очень скоро ему удалось взять всю власть в свои руки. Поскольку никаких бумаг, устанавливающих права на собственность и границы между участками, кроме внутренних документов товарищества, не существует — по сути это советского образца садовые книжки и неофициальные планы участков — он стал единоличным посредником при любых сделках купли-продажи, и распорядителем всех земель, принадлежащих товариществу».

Дело в том, что по уставу «Речника» дачи хоть и закреплены за членами СНП, единственным их формальным владельцем считается само «садовое некоммерческое товарищество». Например, чужак не может просто так купить участок у его хозяина, а обязан сперва вступить в “партнерство”, заплатив вступительный взнос в количестве 15-ти тысяч рублей за каждую сотку, и лишь потом может рассчитаться с продавцом за землю.

В разговоре с «Новой газетой» Дмитрий Егоров отметил, что купил участок в «Речнике» в 2006 году, в правление входит с 2009 года, а в 2013 году стал председателем. При этом, по его словам, Василий Максмиов вообще не является жителем поселка и членом СНП «Речник».

Сомнительная собственность

Принять нового члена или нет — решает общее собрание. Оно же решает вопросы наследования и перепродажи земли между членами. Но не самостоятельно, а с подачи руководства, формирующего повестку такого заседания.

«Когда владелец соседнего с моим участка, Сутырин, умер, в правление пришли его родственники, с просьбой переоформить этот участок на них. На это Егоров ответил, что если у них нет документов, позволяющих вступить в право наследства, то участок отдать им он не может. Вот только документов таких быть не может! В итоге участок оказался продан третьим лицам самим председателем, узурпировавшим власть в кооперативе», — подчеркивает Василий.

Через некоторое время с похожими проблемами столкнулся тесть Максимова Евгений Кривуля, пожилой конструктор-авиатор и наследник одного из первых жильцов товарищества.

«Воспользовавшись тем, что я стал болеть и редко бывать на даче они, совсем недавно, огородили мой участок с небольшим щитовым домиком собственным забором и повесили свой замок. Об этом мне сообщили соседи. Мы вызывали наряд милиции, но те ответили, что «мы не знаем кто здесь у вас собственник, а стало быть, правонарушения нет!» В итоге мой участок, расположенный у самой воды — лакомое место! — у меня просто отняли и присоединили к отнятому у семьи Сутырина», — рассказывает пожилой мужчина.

«Слева от нас еще два участка, они тоже примыкают к воде, крайний как раз принадлежит Олегу Карпову, одному из лидеров протеста против этого беспредела», — подчеркивает Кривуля.

Пустое место

«Сейчас люди покупают участки, но их права собственности никто никак не регистрирует, делается запись в «амбарной книге» и выдается книжка, то есть, по сути, они бесправны. Все это делает возможным любые злоупотребления, поэтому мы и обращаемся к властям с просьбой разрешить нам регистрацию, которой мы добиваемся уже 10 лет, и защитить наше имущество», — подводит итог другой активист Алексей Ермилов. Пока официально поселок считается несуществующим, защитить имущественные права его жильцов не представляется возможным, подчеркивает Ермилов.

Впрочем, руководства поселка, согласившееся прокомментировать «Новой» прозвучавшие на пресс-конференции обвинения, утверждает, что к нападениям на активистов отношения не имеет. Дмитрий Егоров отмечает, что с подобными ситуациями сталкивались не только представители «оппозиции». Так, в августе 2004 года было возбуждено уголовное дело в связи с нападением на экс-председателя «Речника» Андрея Артеменко. В 2015 году дело было прекращено по амнистии, сейчас это решение обжаловано в прокуратуру Москвы.

Участок Кривули отобрали у нерадивого хозяина по праву, утверждает Егоров: «Евгений в течение 10 лет не платил взносы, и не появлялся на участке. Домик сгнил, крыша провалилась, на участке возникла помойка. 28 июня 2014 года мы его предупредили об исключении из числа членов. Сейчас участок пустует, есть ли новый забор я не в курсе».

Причину бунта Егоров видит в корыстных мотивах самих «бунтовщиков»: «Правление в моем лице отказывается помогать в оформлении участков, которые они сторговали у бабушек за бесценок, и пытаются их кому-то продать, я запрещаю такие махинации», — настаивает председатель. Охрана действительно предупреждала «самых буйных», но только после того, как сам председатель, получил СМС с угрозами в адрес собственной жены и детей, говорит Егоров. И дает понять, что за угрозами, равно как и за недавними поджогами (в поселке сгорело несколько построек) по его убеждению могут стоять недовольные «односельчане», которые «пользуясь своей безнаказанностью, раскачивают лодку».

Алексей Ермилов, организовавший пресс-конференцию, по мнению Егорова, и вовсе не имеет право представлять «Речник», потому что “не является членом правления”. «Он с многочисленными нарушениями, вместе со своим отцом Александром Ермиловым, проживает почти на 50 сотках, значительную часть которых получил за счет территории бывшего футбольного поля, — вдается Егоров в детали. — В 2003 году, заключив с правлением СНП «Речник» соглашение, по которому они должны были сделать для поселка систему электроснабжения с подстанциями, кабелями, они получили эту землю, но так и не выполнили обязательства».

Без бумажки

Остальных активистов, часть из которых сама состояла в правлении до Егорова, председатель называет «смутьянами», на пустом месте раскалывающими поселок. «Часть из них являются фигурантами уголовного дела по факту попытки присвоения общественных денег со счета «Речника». У нас идет нормальная работа с органами власти: муниципальными, московскими, федеральными, по оформлению земельно-правовых отношениях, делается концепция благоустройства, которая будет представлена в следующем году на «урбанистическом форуме», — утверждает мужчина.

Ермилов с соратниками убежден, пока Дмитрий Егоров остается в правлении, ни о какой легализации речи быть не может: «Если поселок получит статус — председатель лишится собственной власти, и возможности распоряжаться землей».

«Единственный выход — нормально оформить эту землю, размежевать все и внести в кадастр, прописать права собственности», — подводит итог исключенный из числа «речников» Кривуля. К властям инициативная группа обратилась с единственной просьбой: оформить наконец документы на землю. «Как только люди получат возможность приватизировать землю, самозваное руководство, которое мы даже теперь сместить теперь не можем, потеряет возможность распоряжаться участками по собственному усмотрению», — подчеркивает инженер.