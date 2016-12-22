Конфликт в спецшколе «Шанс». Что случилось?

Вечером 20 декабря «источник в правоохранительных органах» сообщил СМИ, что в спецшколе закрытого типа «Шанс» вспыхнул бунт воспитанников: возмущенные проведенным обыском, они забаррикадировались в школе и потребовали смены руководства.

Воспитатели школы вызвали полицию, и бунт был остановлен, но буквально сразу же в СМИ появились первые сообщения, где говорилось, что «спецприемник захвачен», что произошел «бунт в детской колонии», после чего соцсети заволновались.

В среду утром в школу приехал уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. Он рассказал «Новой газете», что в «Шансе» не происходит ничего радикального, на что бы жаловались воспитанники. Инцидент во вторник произошел после того, как в школе прошла очередная проверка вещей воспитанников, и после этого, по словам детей, оказалась помятой фотография умершей мамы одного из них, где-то валялась земля и цветы из горшка, в котором, вероятно, тоже что-то искали…

«Ребят возмутил не факт обыска — это стандартная для таких заведений процедура, — а то, что он был проведен, по их мнению, пренебрежительно по отношению к ним, — говорит Бунимович. — Проверка была проведена после жалоб учителей: по их словам, дети снимали что-то в школе на телефон, в то время как телефоны в «Шансе» запрещены — и, кстати, в процессе обыска его так и не нашли. Кроме того, они накануне днем подрались друг с другом — видимо, это повысило градус нервозности. Вечером они заперлись в комнате, длилось это недолго, по их словам, минут пятнадцать. Представители администрации, следуя инструкции, нажали тревожную кнопку, приехала полиция, к моменту их появления инцидент уже был исчерпан, двери открыты, порядок восстановлен, воспитанники помылись и пошли спать. Никаких разрушений, драк, пожара не было. Я пытался с ними говорить о том, что наказание — это одно, а унижение человеческого достоинства — совершенно другое, и мы обсуждали, как цивилизованно реагировать на унижение — в частности, вспомнили, что у них в коридоре висит телефон соцзащиты, мой телефон».

Уполномоченный по правам ребенка в Москве заявил, что его этот инцидент расстроил по нескольким причинам. «Во-первых, школа «Шанс» и ей подобные — это наши попытки что-то противопоставить обычной пеницитарной системе. В них более щадящий режим — ученики ходят на каток, на хоккей, и там другая атмосфера, нежели в колонии. Во-вторых, здесь еще хороша полиция, которая ничего особенно не сделала — просто приехала и уехала, но «слила» информацию в СМИ. Получается, что если бы администрация нарушила инструкцию и не стала бы обращаться в полицию, никто бы ничего не знал, а теперь все стоят на ушах. А такие эксцессы в этих школах бывают, просто мы о них обычно не узнаем. Администрация поступила совершенно правильно, ведь там могло случиться что угодно — и драка, и членовредительство, тем более что это не первый этаж, — но получается, что если бы они не нажали эту кнопку, никто бы ничего не знал. Надеюсь, что это не помешает им поступить так же в следующий раз».

В школе «Шанс» проживают 14 воспитанников, которые попали в нее по решению суда, когда все органы, надзирающие за совершеннолетними, исчерпали прочие возможности воздействовать на малолетних нарушителей, но не сочли необходимым помещать их в колонию. Дети живут в школе, где к ним применяются «принудительные воспитательные меры» в связи с тем, что за ними числятся многочисленные правонарушения; среднее образование они получают в обычной общеобразовательной школе.