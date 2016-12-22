Судный день для гражданина Пятницкого

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил мой иск о защите чести и достоинства к бывшему заместителю председателя ОНК Москвы (ныне рядовому члену ОНК Москвы) Павлу Пятницкому («Новая газета» неоднократно писала о Пятницком, который, по данным родственников заключенных и самих заключенных, вымогал у них деньги).

Пятницкий неоднократно оскорблял и угрожал мне в соцсетях (и в официальной рассылке ОНК Москвы). Спустя время, как нашкодивший пацан, он свои словесные изыски трусливо удалил из общего доступа и настоятельно потребовал от тех, кто разместил в сети его видеозаписи с оскорблениями в мой адрес, также удалить их. Объяснял это тем, что у него, мол, есть предложения о работе от силовых структур, и поэтому он собирается воспользоваться «законом о забвении» и обратиться в Роскомнадзор с требованием удалить из интернета компрометирующую его информацию.

Однако опоздал гражданин Пятницкий. Слово не воробей… Нотариусом были официально зафиксированы все оскорбления в мой адрес.

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Пятницкий, два раза не явившись суд, на этот раз все-таки прибыл на заседание. По словам адвоката Андрея Рахмиловича, представляющего мои интересы, в суде он вел себя нагло и вновь высказывал оскорбления в мой адрес, в том числе используя лексику, запрещенную тем же Роскомнадзором.

Судья даже вынуждена была одернуть его: «Вы понимаете, где вы находитесь?»

«Суд удовлетворил наш иск к Пятницкому, признал, что его высказывания недопустимы, что они унижают достоинство истицы. Суд признал его поведение незаконным. Это гражданское правонарушение. Его действия судом признаны противоправными», — сказал мне Андрей Рахмилович.

Вообще-то Пятницкий из того разряда «отважных» мужчин, кто оскорбляет исключительно женщин. А оскорбить женщину легко: она ведь не может физически дать обидчику достойную сдачу. Вот на это и рассчитывают такие деятели, как Пятницкий. Не зря же он много лет подвизался в ЛДПР и одно время был даже одним из приближенных Жириновского, руководил приемной ЛДПР.

А уж как Жириновский оскорблял и избивал женщин, такого не позволял себе ни один публичный политик! Вот только некоторые из примеров: Жириновский прямо в зале заседаний Госдумы таскал за волосы и душил депутата Госдумы Евгению Тишковскую; рядом с Красной площадью охрана Жириновского избила, а сам он силой затолкал к себе в машину тележурналистку МТК; в стенах Госдумы призывал своих охранников «жестко насиловать» беременную журналистку МИА «Россия сегодня»… (Не хочу называть имен коллег, понимаю, как им мерзко об этом вспоминать.)

Меня Жириновский тоже оскорблял. С трибуны Государственной Думы. Это было в декабре 1996 года, когда я работала на НТВ. Тогда я подала иск в суд, аналогичный нынешнему иску против Пятницкого — о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Жириновский на заседания суда не являлся, звонил и угрожал судье… Тем не менее судебное решение было вынесено в мою пользу с взысканием компенсации морального вреда в размере 5 тысяч долларов в рублевом эквиваленте. Жириновский подал апелляцию в Мосгорсуд, в которой сообщил, что он «малооплачиваемый гражданин России», поэтому не может выплатить мне столь значительную для него сумму. Мосгорсуд вошел в трудное материальное положение депутата Жириновского и снизил сумму компенсации морального вреда до двух с половиной тысяч долларов. Эти деньги в течение нескольких месяцев удерживались из депутатской зарплаты Жириновского. Кстати, моим адвокатом тогда был тоже Андрей Рахмилович.

Верный последователь разнузданности своего бывшего шефа Павел Пятницкий также не единожды набрасывался на женщин. В 2006-м, будучи еще помощником Жириновского, он напал на фотокорреспондента газеты «Взгляд» Эвелину Гигуль, которая снимала публичное мероприятие другой партии, проходившее недалеко от центрального офиса ЛДПР в Луковом переулке. Схватив девушку за волосы (достойный ученик!), Пятницкий затащил ее во двор офиса своей партии, при этом оскорблял и пытался отобрать фотоаппарат. Несмотря на обращение президента Фонда защиты гласности Алексея Симонова в Генпрокуратуру, уголовное дело против Пятницкого так и не возбудили.

В 2011 году в коридоре между приемной ЛДПР и Советом Федерации Пятницкий, бывший тогда руководителем приемной, абсолютно немотивированно накинулся с кулаками на Галину Тюрникову, которая пришла по своим делам вовсе даже не в ЛДПР, а в Совет Федерации.

Эту отвратительную историю (полный неадекват — с оскорблениями, угрозами и даже рукоприкладством) рассказала мне сама Галина Тюрникова (есть запись ее рассказа). Показала ответ из прокуратуры Москвы, сообщавшей, что ее заявление направлено в Тверскую прокуратуру Москвы, где дело благополучно заглохло, до сих пор никаких ответов… Впрочем, все это случилось в феврале, а в мае Пятницкого в ЛДПР уже не было.

В 2014 году Пятницкий, будучи заместителем председателя ОНК Москвы, в рассылке ОНК мерзко и гадко оскорблял члена ОНК Москвы Диляру Тасбулатову и угрожал всему составу комиссии. Я четырежды обращалась в Общественную палату РФ с заявлениями о нарушении Пятницким Кодекса этики члена ОНК и о недопустимости подобного поведения зампредом ОНК Москвы. Но Общественная палата мне так ни разу и не ответила, хотя по закону обязана отвечать. А к Пятницкому Общественная палата так никаких мер и не предприняла, из ОНК не исключила, а в этом году вновь назначила его членом ОНК Москвы.

Ну и в заключение. В ближайшее время в том же Дорогомиловском суде будет рассматриваться иск моей коллеги по ОНК Москвы прошлого созыва, старейшего члена комиссии Лидии Борисовны Дубиковой к Павлу Пятницкому о защите чести и достоинства и компенсации морального вреда, причиненного унижением. Абсолютно уверена, что Лидия Борисовна также выиграет процесс против Пятницкого.