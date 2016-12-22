«Агенты госдепа» готовят бросок на Москву

Краснодарские крестьяне добились своей цели: Путин публично пообещал включить представителей «бунтовщиков» в комиссию, работающую на Кубани. Но… за обещанием президента ничего не последовало.

В декабре на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека профессор Высшей школы экономики Илья Шаблинский напомнил президенту России о резонансной протестной акции аграриев — августовском тракторном марше с участием представителей 17 районов Кубани. В конце лета фермеры отправились в Москву, чтобы встретиться с главой государства и рассказать ему о «беспределе в регионе»: крупные агрохолдинги в связке с местными судами и чиновниками отнимают у людей землю, лишают их возможности заниматься сельским хозяйством. Дальше Ростовской области трактористов не пустили: задержали, обвинив в нарушении Закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», погрузили в автозаки, судили в закрытом режиме, дали им по 5—10 суток ареста, оштрафовали.

После этого фермеры несколько раз приезжали в столицу — обращались в администрацию президента РФ, были в Минсельхозе и Госдуме РФ, беседовали с уполномоченным по правам человека в России Татьяной Москальковой и председателем Совета по правам человека при президенте РФ Михаилом Федотовым. Однако до декабря 2016 года федеральные чиновники не реагировали на коллективные письма, петиции, жалобы жителей Краснодарского края, а самих крестьян с августа по декабрь прессинговали сотрудники центра «Э».

Вопрос Ильи Шаблинского о кубанских фермерах президент России не дослушал — перебил: «Я за то, чтобы все соблюдали закон. У нас есть разные подходы к тому, как развивать сельское хозяйство. Есть мнение, что фермеры не нужны, что нужно все сосредоточить на крупных предприятиях, которые дают товарную продукцию в большом объеме с существенным ростом производительности труда; они и только они накормят страну. Есть те, кто считает, что фермеры имеют свое право на существование. Я к ним тоже отношусь, ко второй категории <…>. Они заслуживают того, чтобы государство их поддерживало. Это тоже малый и средний бизнес, только на селе, и это занятость, это семьи на селе и так далее. Вопрос в том, чтобы все соблюдали закон: и малые предприниматели, и большие компании. Но там, насколько я понимаю, непростая юридическая ситуация. Я поручил Генеральной прокуратуре провести объективный анализ и соответствующим образом повлиять на спорную ситуацию».

Президент пообещал «придать комиссии дополнительный импульс» и включить в ее состав четырех фермеров.

«Никуда нас до сих пор не включили, — сообщил «Новой» один из участников августовской акции, фермер Алексей Волченко. — После Совета аграриев пригласили в Москву. Мы собрали деньги, поехали. Надеялись пообщаться с председателем СовФеда Валентиной Матвиенко и с первым замом руководителя администрации президента Сергеем Кириенко. Три дня проторчали в столице, звонили чиновникам, но никто нас не принял. Стали искать помощи у Татьяны Москальковой и Михаила Федотова. Она послала нас к своим подчиненным, потому что некогда Татьяне Николаевне. Федотов сказал, что болеет. Как провел с нами встречу в сентябре, на которой правозащитники собирались создать межведомственную группу для проверки жалоб кубанских фермеров, так сразу и заболел».

Главы кубанских КФХ (крестьянские (фермерские) хозяйства) поделились свежими новостями. Два фермера в Новопокровском и Кавказском районах после тракторного марша выиграли суд — вернули свою землю. И на этом победы закончились — у большинства сельчан процессы затягиваются.

«Подаешь апелляционную жалобу — ждешь 2 месяца, — объясняет фермер Николай Маслов. — Кассация — еще 2 месяца. Тянут время».

«У Андрея Зеленского в Красноармейском районе — вы о нем писали летом — недавно отняли по суду все постройки. То он не мог пасти своих коров, 2 года скот стоял в загоне, потому что здешний «князек» самовольно занял пастбища и перекрыл к ним выходы. Теперь и загон отобрали… Любови Никишовой в Новокубанском районе поменяли меру пресечения, — продолжает Алексей Волченко. — Помните ее историю? Она обвиняла Росреестр в махинациях с землей. Летом к ней ворвались двое мужиков-провокаторов, избили ее. Никишова взяла топор, чтобы припугнуть нападавших, — они засняли это на видео и обратились в полицию. Сначала женщину посадили под домашний арест, а на днях оформили подписку о невыезде. Обвиняют по 119-й статье Уголовного кодекса РФ (угроза убийством) и 306-й (заведомо ложный донос). Ей грозит немалый срок. Никаких улучшений после марша не наступило, но народ сплотился, поддержка стала заметнее».

«Земляки нас зауважали после всего, что мы пережили, — признается фермер Нина Карпенко. — Останавливают на улице: «Ты настоящий мужик, Нина!» Людям надоело бояться и молчать. 15 декабря в Ставрополе был съезд глав крестьянских хозяйств из-за скандального краевого «закона жирных котов» («О некоторых вопросах регулирования земельных отношений». — А.Б.). Документ увеличивает минимальный размер земельного участка для аренды с 30 до 2500 гектаров. Это означает, что пострадают фермеры с меньшими площадями — потеряют право самостоятельно обрабатывать землю. Похожие законы проталкиваются в других регионах и в Госдуме. На съезд приехали 1200 человек. Из Тулы, Ростова, Дагестана. С Кубани более 40 глав фермерских хозяйств».

Для односельчан участники августовского тракторного марша — герои, для жителей соседних станиц — возмутители спокойствия. Пока фермеры ездили в Москву, писали обращения в различные инстанции, их коллеги в одном из районов Краснодарского края «по-тихому разруливали» собственные проблемы с землей: собрали 1,5 миллиона рублей на взятку судье, чтобы тот вынес решение в их пользу. Судья… взял деньги и вынес решение в пользу агрохолдинга.

Для центра «Э», полиции, кубанских СМИ «ходоки за правдой» — ни много ни мало «агенты госдепа, американские шпионы, наносящие ущерб интересам государства».

В ноябре фермеров звали в Москву представители российской оппозиции. Они отказались: «Примкнем к «пятой колонне» — нас вообще в крае затравят. Сами будем биться. Если комиссия не наведет в сёлах порядок, снова заведем машины. Власть хочет, чтобы весной был новый тракторный марш? Будет! В марте. Но до него проведем всероссийский съезд фермеров».

«Честно вам скажу: до марша я плохо думал о людях. Считал их диванными сидельцами, — говорит юрист Сергей Земцов, оштрафованный за участие в летней акции и единственный, кто пытался доказать, что решение суда о привлечении фермеров к административной ответственности было незаконным. — За год поменял отношение. Люди проснулись, борются за себя, за землю, потому что хотят жить. Просто СМИ об этом не рассказывают».