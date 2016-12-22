Как началась Первая мировая война? «Рождественское перемирие»: что это?



Чем был опасен этот разрыв в историческом потоке событий?

Чем опасен в России казенный патриотизм?

Какова судьба «обычного человека» в Первой мировой?

Как война изменила мир?

Российский историк, доктор исторических наук, профессор и научный руководитель Российского государственного архива РФ Сергей Мироненко прочитал лекцию «Узоры и швы на ткани истории: «Рождественское перемирие» Первой мировой».

Писатель и журналист Борис Минаев презентует вторую часть своего романа «Мягкая ткань. Сукно». Книга посвящена событиям начала века, герои невольно оказываются втянуты в поток истории, Первая мировая круто ломает их судьбы.