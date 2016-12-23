Путин берет инициативу в свои руки и сам выбирает вопрос.
Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Онлайн
«Новая газета»редакция
О неразвитых областях экономики: высокие технологии
«Наша экономика, считают эксперты, невосприимчива к высоким достижениям. Но это не совсем там». Смысл в том, считает Путин, что было логичнее в России вкладываться в промышленность, потому что это более прибыльно. Но правительство работает в направлении развитиях сферы высоких технологий.
В сфере IT технологий, например, давно действует льготный режим, и «это дает о себе знать». Несколько лет назад экспорт высоких технологий был почти нулевой, а вот сейчас мы экспортируем продукты высоких технологий на 7 млрд.
Перед правительством поставлена задача трансформировать успехи в оборонке в гражданские секторы. «Есть основания полагать, что мы будем лидерами по многим направлениям. Мы должны вписаться в общемировой тренд перехода к технологической революции».
О сельхозмашиностроении
Темпы роста хорошие, говорит Путин: «Это одна из отраслей, которая вытягивает и промышленные показатели, и показатели ВВП». Но, рассчитывает президент, эта отрасль будет жить не на субсидиях государства, а на естественном спросе.
Правительство планирует в следующем году продолжить субсидирование по отдельным отраслям. В новом году предусмотрено выделение 7,5 млрд рублей в целом на промышленность, 216 млрд — на сельское хозяйство.
В этом году модерирует пресс-конференцию Песков. В прошлом президент часто сам выбирал, кому из журналистов дать слово.
Об экономической ситуации в стране
За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП в стране, говорит Путин. За счет чего происходит рост, задается вопросом президент. Из-за роста в машиностроении, в легкой перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве (все это Путин перечислял и во время ежегодного послания Федеральному собранию).
Самый лучший показатель у нас был в 2011 году — 6,1, а в этом году у нас будет уверенно меньше 6. Скорее всего это будет в районе 5,5. Рекордно низкий уровень инфляции. Дает все основания полагать, что в ближайшее время мы можем выйти на параметры 5 и далее — 4% инфляции. Дефицит бюджета у нас в прошлом году был 2,6. В этом году будет чуть повыше («я потом скажу, почему»). Будет 3,7 в этом году, говорит Путин. Эту величину он называет «приемлемой».
Радует президента снижение оттока капитала. В 2015 году он составил 57 млрд, а в этом году будет 16-17 млрд.
Но и проблемы тоже есть, признает президент. «У нас упали реально располагаемые доходы населения, что само себе не очень хорошо, но еще ведет к снижению потребительского спроса и в итоге отражается на инвестициях. Но за последние месяцы мы наблюдаем пусть скромный, но рост реальной заработной платы», — заключает Путин.
Ну и положительную динамику в демографии отмечает президент (то есть естественный прирост). Хотя показатели рождаемости упали.
Путин заходит в зал, садится на место. И неожиданно говорит, что «не будет выступать с пространным монологом», а сразу перейти к вопросам.
Ну все, начинаем. Пришел Песков, попросил всех отключить телефоны.
Экс-посол США в России Майкл Макфол рассчитывает, что кто-то из журналистов задаст Путину вопрос о запрете для Макфола въезжать в страну.
Обычно Путин начинает пресс-конференцию со статистических цифр. Но сейчас журналисты обсуждают, что президент наверняка сделает заявление об обстоятельствах убийства посла Карлова. Возможно, будет минута молчания.
Перенос
Изначально пресс-конференция должна была пройти в четверг, 22 декабря, но ее пришлось перенести: в этот день прошло прощание с Андреем Карловым — послом России в Турции, которого убили 19 декабря в Анкаре.
Если людей в Берлине убила германская миграционная политика, то российского посла — решение Кремля воевать в Сирии
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Или вот:
Разные вопросы волнуют журналистов:
Сколько будет длиться сама пресс-конференция, никто не знает. Обычно — около четырех часов. Рекорд Путин установил в 2008 году, когда отвечал на вопросы 4 часа 40 минут. А вот в прошлом году пресс-конференция длилась всего 3 часа 10 минут.
Рекордная явка
Добрый день! В очередной, 12-й раз, Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы журналистов. В этот раз рекорд побили сами представители СМИ: пресс-служба Кремля аккредитовала 1437 российских и иностранных журналистов — это больше, чем во все прошедшие годы (в 2015 было 1437, в 2014 — 1259).
Наш корреспондент тоже на месте.