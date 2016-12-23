Владимир Путин отвечает на вопросы журналистов. Онлайн

За ноябрь мы наблюдаем небольшой рост ВВП в стране, говорит Путин. За счет чего происходит рост, задается вопросом президент. Из-за роста в машиностроении, в легкой перерабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве (все это Путин перечислял и во время ежегодного послания Федеральному собранию).

Самый лучший показатель у нас был в 2011 году — 6,1, а в этом году у нас будет уверенно меньше 6. Скорее всего это будет в районе 5,5. Рекордно низкий уровень инфляции. Дает все основания полагать, что в ближайшее время мы можем выйти на параметры 5 и далее — 4% инфляции. Дефицит бюджета у нас в прошлом году был 2,6. В этом году будет чуть повыше («я потом скажу, почему»). Будет 3,7 в этом году, говорит Путин. Эту величину он называет «приемлемой».

Радует президента снижение оттока капитала. В 2015 году он составил 57 млрд, а в этом году будет 16-17 млрд.

Но и проблемы тоже есть, признает президент. «У нас упали реально располагаемые доходы населения, что само себе не очень хорошо, но еще ведет к снижению потребительского спроса и в итоге отражается на инвестициях. Но за последние месяцы мы наблюдаем пусть скромный, но рост реальной заработной платы», — заключает Путин.

Ну и положительную динамику в демографии отмечает президент (то есть естественный прирост). Хотя показатели рождаемости упали.