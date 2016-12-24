Ирина Десятниченко — молодая журналистка из Ростовской области, вовсю готовилась к замужеству. Но весной 2016 года, накануне свадьбы, у нее обнаружили рак.

— Изначально сказали — 2 стадия, и я начала жадно лечиться, соглашаясь на все. Но уже в июне стало ясно, что лекарства не работают, а стадия — 4б, — говорит Ирина. — Тогда я была раздавлена еще больше, чем когда узнала, что у меня рак. Я была уверена, что прошла полпути к выздоровлению. Я уже научилась с этим жить, вопросы: «За что? Почему я? Как я буду без волос?» — остались в прошлом. В голове осталось только одно — выжить.

Спустя 9 месяцев болезненного и сложного лечения выяснилось, что пациентов с таким диагнозом в России единицы, и достаточного опыта в лечении нейроэндокринного рака, тем более 4 стадии, в стране нет.

— Я уже прошла операцию, 9 химий, химиоэмболизацию, но болезнь не отступает. Я и мои родные очень устали. Мы мечтаем забыть это, как страшный сон! Пересмотреть лечение и найти пути спасения могут в клинике Фортис в Индии. Моя семья рядом со мной, но они уже исчерпали финансовые запасы. Поэтому моя надежда только на неравнодушных людей.

Ирина Десятниченко должна вылететь в Индию в понедельник, 26 декабря. Иначе — шансов практически нет. На лечение в клинике необходима крупная сумма денег 53 000 долларов — 3 311 460 рублей.

На сегодняшний день собрано 2 498 241,8 рублей

Остаток — 813 218,2

Вы можете помочь, перечислив деньги:

Сбербанк: 4276380071615566 на Десятниченко Ирину Валерьевну

Яндекс деньги: 410013698704331

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