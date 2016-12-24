Антивандальное покрытие

Группа думских депутатов — Станислав Говорухин, Иосиф Кобзон, Сергей Боярский и другие, — внесла в парламент проект изменений в КоАП в части «защиты произведений литературы и искусства от вандализма». Предлагается дополнить Кодекс статьями 20.35 «Публичное осквернение публично демонстрируемых произведений» и 20.36 «Воспрепятствование публичной демонстрации произведения во время проведения театрально-зрелищного, культурно-просветительного или зрелищно-развлекательного мероприятия, публичному показу фильма».

Если проект будет принят, то за «умышленное публичное осквернение публично демонстрируемых произведений либо их порча или уничтожение, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния» можно будет получить штраф до 50 тысяч рублей, или обязательные работы до 120 часов. При рецидиве штраф может вырасти до 100 тысяч рублей, а срок работ — до 200 часов. Аналогичные наказания можно будет получить за «воспрепятствование», при этом максимум наказания — если нарушение привело к приостановлению или прекращению мероприятия или показу фильма.

Авторы закона указывают в пояснительной записке, что величина штрафов ими установлена по аналогии с нормами КоАП, направленными на «защиту религиозной или богослужебной литературы, предметов религиозного почитания, знаков или эмблем мировоззренческой символики и атрибутики от умышленного публичного осквернения, порчи или уничтожения».

Откуда взялся проект?

С одной стороны, агрессивные (и, чаще всего безнаказанные) нападения перманентно оскорбленных в своих чувствах «православных активистов» или ряженых «казаков» на выставки, спектакли и киносеансы с целью их сорвать стали уже не исключением, а правилом.

В пояснительной записке приводятся примеры: происшествия на выставке работ фотографа Джока Стерджеса в Центре фотографии имени братьев Люмьер, на выставке «Скульптуры, которых мы не видим» в Манеже, на выставке студентов и выпускников Московской школы фотографии и мультимедиа имени Родченко, на спектакле «Идеальный муж» МХТ имени Чехова». В общей сложности, за три года оказались сорваны несколько десятков выступлений в самых разных городах России, при этом субъекты перечисленных явно противоправных действий не были привлечены к ответственности, напротив — участники агрессивных действий в отношении произведений искусства бравировали совершенными поступками, действиями, которые являются в обычном понимании вандализмом.

«Желание активистов различных организаций подменить собой органы государственной власти в определении допустимости того или иного демонстрируемого произведения наносит непоправимый ущерб общественному порядку и общественной нравственности», — отмечают авторы проекта, ссылаясь на статью 44 Конституции, которая «гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества». А также — на статью 31 Основ законодательства Российской Федерации о культуре, устанавливающую что органы власти « не вмешиваются в творческую деятельность граждан и их объединений, государственных и негосударственных организаций культуры за исключением случаев, когда такая деятельность ведет к пропаганде войны, насилия и жестокости, расовой, национальной, религиозной, классовой и иной исключительности или нетерпимости, порнографии».

Все это, безусловно, верно — но было известно задолго до появления законопроекта: хулиганы, увешанные крестами, погонами и лампасами, громили выставки и срывали спектакли, отделываясь (как печально известный Дмитрий Энтео-Цорионов) символическими наказаниями. Но тут 2 декабря на совместном заседании Совета по культуре и искусству и Совета по русскому языку выступил Владимир Путин, и заявил: «Принцип свободы творчества считаю абсолютно незыблемым... Любые хулиганские выходки, попытки сорвать спектакль, выставку абсолютно недопустимы и должны пресекаться по всей строгости закона». И тут же появился указанный законопроект. Президент сказал «надо» — Дума ответила «есть!».

Перевод с президентского на русский: монополию за запреты спектаклей и выставок имеет только государство, оно и запретит, что надо.

А всякие там энтео с асфальтовыми «казаками» пусть не смеют заниматься самодеятельностью.

Поможет ли этот проект? Возможно, но немного: думается (эксперты пока разделяют эту точку зрения) без уголовной ответственности за погромы выставок и срывы спектаклей не обойтись — штрафы погромщиков не напугают. Впрочем, авторы проекта во главе с Говорухиным обещают инициировать изменения и в Уголовный кодекс.