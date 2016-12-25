Союз журналистов России окажет помощь семьям погибших в авиакатастрофе журналистов. «Конечно, мы будем помогать семьям погибших ребят, их детям. Говорить об этом тяжело, большая горечь утраты от того, что столько журналистов погибают при исполнении своего долга», — сообщил Интерфаксу глава союза Всеволод Богданов.
Ту-154 Минобороны упал в Черное море. На борту — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Онлайн
«Новая газета»редакция
Источник ТАСС также сообщает, что найдены тела четырех погибших.
Источник Интерфакса сообщает, что в акватории Черного моря нашли тела нескольких пассажиров. По его словам, речь идет о пяти-семи погибших. Опознать тела пока не смогли. Для этого понадобится генетическая экспертиза.
В поисковой операции задействованы четыре судна и пять вертолетов, сообщает Минобороны.
Опубликовано на сайте СПЧ (сейчас он недоступен):
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил передать дело о крушении Ту-154 в центральный аппарат СК.
На борту также были руководитель ансамбля имени Александрова Валерий Халилов и начальник управления культуры Минобороны Антон Губанков.
Доктор Лиза
Пока никто так и не смог подтвердить, что Елизавета Глинка была на борту. Она числится в официальном списке Минобороны, но некоторые утверждают, что в Сирию Глинка не полетела, а вышла в Сочи, где самолет заправлялся.
А вот, что говорит источник ТАСС: «Доктор Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии». Также он уточнил, что сегодня она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад.
Источник «Фонтанки» в министерстве утверждает, что в Чкаловском и Адлере ФСБ проверяет всех, кто подходил к самолету: «Работают по теракту».
Издание также дает дополнительную информацию: «Этот борт так называемый "почтовик". На борту не было военных грузов (оружие, боеприпасы). Большой объем груза — военные документы. Секретные».
Список
Официальный список тех, кто находился на борту, опубликован на сайте Минобороны. Имя доктора Лизы там есть.
Елизаветы Глинки не было на борту Ту-154, утверждает Интерфакс.
Версии
Источник Интерфакса говорит, что рассматриваются несколько версий падений самолета. В том числе, попадание птицы в двигатель. Собеседник агентства отметил, что недалеко от аэропорта Сочи находится станция перелетных птиц и орнитопарк. Также рассматриваются версии: технической неисправности, качества топлива.
Мэр Москвы выразил соболезнования семьям погибших:
Судя по всему, тот самый самолет. Фото сделал Евгений Толстов, звукооператор НТВ
До сих пор никто не знает, была ли на борту Доктор Лиза. По сведениям источников «Новой газеты», она тоже должна была полететь в Сирию, однако «Лайф» утверждает, что в последний момент она не смогла. Дмитрий Песков и глава СПЧ Михаил Федотов не знают, где она. Телефон Елизаветы Глинки недоступен.
НТВ
Трое журналистов НТВ также были на борту. «Среди погибших — наши коллеги: корреспондент НТВ Михаил Лужецкий, оператор Олег Пестов и звукооператор Евгений Толстов», — рассказали в эфире НТВ.
На экстренном заседании комиссии Сочи по чрезвычайным ситуациям принято решение о создании оперативного штаба. «Власти Сочи при необходимости готовы будут оказать всю необходимую помощь родственникам погибших», — сказал источник ТАСС.
Авиаэксперт Вадим Лукашевич в эфире «Дождя» отмечает, что у него вызывает недоумение категорическое отрицание Министерством обороны версии о теракте, поскольку «надо расматривать все гипотезы».
По данным РИА Новости, самолет упал на седьмой минуте полета.
Журналист Первого канала публикует фото коллег, находившихся в самолете:
Министерство обороны подтверждает: тело погибшего в авиакатастрофе найдено в 6 км от береговой линии Сочи, его подняли на борт спасательного судна.
Владимир Путин находится в постоянном контакте с министром обороны Сергеем Шойгу, сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.
«С самого начала президенту было доложено, что самолет ушел с радаров, сейчас работают экстренные службы, службы Минобороны, которому принадлежит самолет. Сейчас вся информация докладывается постоянно, по мере того, как появляются новые детали. Пока о чем-то говорить рано, президент ждет, когда полностью прояснится картина», — сказал Песков.
Найдено тело погибшего
На месте крушения найдено тело одного погибшего, сообщил ТАСС источник. Также обнаружены документы журналистов Первого канала.
92 человека
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков подтвердил, что на борту все-таки находились 84 пассажира и 8 членов экипажа.
По его словам, отданы все необходимые указания по организации поисково-спасательных мероприятий. В связи с крушением самолета Минобороны организовало горячую линию (телефон: 8-800-100-1886).
Ни одного плота
«К сожалению, более чем за час поисковых работ не удалось обнаружить ни одного плота. При этом найдено несколько обломков, разбросанных на расстоянии от 1,5 до 8 км от береговой линии», — цитирует Интерфакс источник в экстренных службах.
А вот телеканал «Россия 24» приводит уточненные данные: на борту находились 92 человека (84 пассажира и 8 членов экипажа), а не 91, как сообщалось ранее.
Список пассажиров
«Лайф» публикует полный список пассажиров самолета.
Председатель комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров исключил версию теракта. По его мнению, причиной может быть техническая неисправность или ошибка пилотирования.
«Версию теракта я исключаю полностью. Самолет Минобороны, воздушное пространство РФ, здесь не может быть такой версии», — сказал он.
Сообщение от главного редактора «Эха Москвы»:
Допросы
СК уже начал допрашивать людей, готовивших вылет борта в Сирию.
«Принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего. Изымается предполетная документация, проводятся допросы должностных лиц, руководивших полетом, технического персонала, готовившего самолет к вылету и осуществлявших его дозаправку», — сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.
На борту самолета были 68 музыкантов ансамбля имени Александрова, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы. Как и ранее в Минобороны, в экстренных службах подтвердили, что также на борту были девять журналистов, шесть сопровождающий и восемь членов экипажа.
По последней информации, на борту были трое сотрудников «Первого канала»: корреспондент Дмитрий Рунков, звукорежиссер Александр Сойдов и оператор Вадим Денисов. Имена представитель канала сообщила агентству ТАСС.
Также представитель телеканала «Звезда» подтверждает, что на борту были и их журналисты — три человека.
Уголовное дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту крушения Ту-154, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. Дело открыто по статье 351 УК — «нарушение правил безопасности полетов и подготовки к ним».
Источник Интерфакса считает, что шансов выжить у пассажиров и экипажа «практически не было».
Самолет упал
Министерство обороны подтвердило, что в Черном море найдены обломки самолета.
Как сообщили в Минобороны, министр Сергей Шойгу проводит экстренное совещание по видеоконференции с руководством вооруженных сил России по организации поисково-спасательных мероприятий.
«К поиску самолета привлечены все поисково-спасательные службы Минобороны России и других федеральных ведомств», — сообщили в ведомстве.
Военные, журналисты и артисты
На борту Ту-154 находились военнослужащие вооруженных сил России, а также артисты ансамбля им. Александрова, летевшие в Сирию поздравить там российскую авиагруппу на базе «Хмеймим», и девять журналистов.
Как сообщили «Новой газете» в Министерстве обороны, Ту-154 выполнял плановый перелет с аэродрома в городе Адлер. Он взлетел в 5:40 утра по московскому времени. После взлета пропала отметка с радиолокационных радаров самолета.
На борту — 83 пассажира и 8 членов экипажа.