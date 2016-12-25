Ту-154 Минобороны упал в Черное море. На борту — 84 пассажира и 8 членов экипажа. Онлайн

Пока никто так и не смог подтвердить, что Елизавета Глинка была на борту. Она числится в официальном списке Минобороны, но некоторые утверждают, что в Сирию Глинка не полетела, а вышла в Сочи, где самолет заправлялся.

А вот, что говорит источник ТАСС: «Доктор Лиза вчера в 23 часа была в аэропорту Чкаловский и говорила о том, что вылетает и будет утром в Латакии». Также он уточнил, что сегодня она должна посетить больницу Тишрин в центре Латакии, где была полгода назад.