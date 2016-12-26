Нота трагедии

По дороге в охваченную войной Сирию, где уже культурным десантом высаживались Валерий Гергиев с симфоническим оркестром Мариинского театра, десятки артистов театра, кино и эстрады, погиб Ансамбль песни и пляски Российской армии имени А.В. Александрова.

Старенький «Ту» унес жизни 64 «александровцев» и главного военного дирижера России, художественный руководитель ансамбля Александрова генерал-лейтенант Валерий Халилов, возглавивший коллектив только в мае нынешнего года.

Первое выступление Ансамбля Александрова состоялось 12 октября 1928 года. Тогда в коллективе было всего 12 музыкантов. Организатором и первым музыкальным руководителем был профессор Московской консерватории, народный артист СССР, композитор, генерал-майор Александр Александров, возглавлявший ансамбль на протяжении 18 лет. Сегодня в ансамбле около 200 человек, в том числе 170 профессиональных артистов: солисты, оркестр, мужской хор и смешанная танцевальная группа.

В авиакатастрофе над Чёрным морем погибла фактически треть знаменитого коллектива и практически весь состав легендарного хора. Во всем мире Ансамбль Российской армии — один из самых узнаваемых отечественных брендов. У каждого человека чувство родины очень личное, которое, быть может, наилучшим образом выражается в наших любимых песнях. Месяц назад «александровцы» дали концерт в Большом театре, завершившийся «Прощанием славянки»…

В живых осталось лишь четверо артистов. Романа Валутова просто не пустили на борт самолета из-за просроченного зарубежного паспорта. А трем ведущим солистам разрешили не лететь в Сирию по семейным обстоятельствам. В Москве остались Вадим Ананьев, Валерий Гавва и Борис Дьяков. «Я в шоке. Погибли все — коллеги, друзья, крестный моего старшего сына…», — говорит Борис Дьяков.

В хоре работало много хороших певцов, те, кого ожидала и яркая эстрадная карьера, и слава оперных исполнителей. Но когда подходило время срочной службы в армии, они «призывались» в ансамбль Александрова и часто оставались на всю жизнь.

Несколько дней назад на своей страничке в соцсети Кирилл Ляшенко написал: «Ура! Скоро дембель…». Никто и подумать не мог, что эта фронтовая гастроль, которая должна была быть, что называется, поездкой «одним днем», чтобы поздравить российских военных на базе Хмеймим станет последней в их жизни.

Погибли бывший бэк-вокалист группы «Любэ» Евгений Насибулин, молодые, талантливые выпускники Московской, Санкт-Петербургской консерваторий, Хоровой Академии имени Свешникова… Люди, о которых так редко говорят персонифицировано.

Погиб и Антон Губанков — петербургский журналист, который был сначала министром культуры Петербурга, потом занимал аналогичную должность в правительстве Московской области. А в марте 2013 года он возглавил созданный Департамента культуры Миноборны. Конечно, со стороны Сергея Шойгу это было назначением дружбы. Но Губанков привнес в армию образцы настоящего высокого искусства. Даже у знаменитого Пасхального фестиваля Валерия Гергиева появилась «Армейская программа».

«Невероятная трагедия для нашей культуры. Прервалось что-то очень важное, великое, незаменимое. Когда и как оно будет восстановлено — неизвестно. Но он должен возродиться!», — сказал знаменитый дирижер Владимир Федосеев.

Валерия Халилова, конечно, знала самая широкая публика. Созданный им фестиваль военно-музыкального искусства «Спасская башня», который всегда проходил в начале сентября на Красной площади, любили миллионы. Но мало кто знает, что музыка, которая звучит на Могиле неизвестного солдата, когда возлагают цветы — это музыка Валерия Халилова. Он был не только военным дирижером. И в канун поездки в Сирию он просил сопрано Веру Кононову исполнить свое новое произведение. «Кто сказал, что надо бросить песни на войне?/ После боя сердце просит музыки вдвойне». И «александровцы» выступали во всех горячих точках.

Мария Бабалова, специально для «Новой»