Последние императоры. Спецпроект



предисловие от редакции

Проект, посвященный 25-летней годовщине окончания страны под названием «Союз Советских Социалистических Республик», мы задумывали как сугубо фотографический, в нем мало слов.

25 молодых фотографов со всего бывшего советского пространства получили задание: отыскать человека, родившегося в тот самый год, и рассказать о нем в контексте близкого ему «места силы» Советского Союза.

Новосибирский Академгородок, туркменские хлопковые плантации, бескрайние поля Кубани, чернобыльский реактор — ​эти точки на карте страны были известны каждому советскому человеку. Все вместе они и составляли смысл СССР. Что стало с ними теперь? Что думают о колоссальном проекте «Советский Союз» люди, выросшие за его временными границами? Как они соотносят себя с пространством, на котором некогда простиралась самая большая страна в мире?

Нашим героям мы задали примерно один и тот же набор вопросов. Собрав ответы, мы получили вполне точный портрет первого постсоветского поколения. Открылись удивительные штуки. Среди участников нашего проекта немало тех, кто не говорит по-русски (во всяком случае, так, как говорили их родители), — ​однако, рассказывая про Советский Союз, они часто повторяют максиму про тогдашнюю «дружбу народов». Многие из них учились за рубежом, открыли для себя мир — ​но в качестве базового элемента комфорта в наших опросниках они чаще всего упоминают воду. Простую водопроводную воду, которая нужна для жизни.

Не будучи советскими людьми, они носят в себе советский ген — ​знак общего прошлого.

Но этот проект — ​про будущее. Которое, даже когда речь идет о близких, все же у каждого свое.