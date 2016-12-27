Новая газета
История

«Как закладывались основания единой Европы»

Кафедра истории «Новой газеты» представляет лекцию Андрея Зубова

Фото: «Новая газета»

Сейчас редко вспоминают о том, как закладывались основания Европейского Союза. Порой думают, что высшей целью отцов основателей Европы — Робера Шумана, Конрада Аденауэра, Жана Моннэ, Альчидэ Де Гаспери, Джузеппе Доссети были интересы финансовые или, шире, экономические. Нет ничего дальше от истины.

Об этом — в лекции Андрея Зубова «Как закладывались основания единой Европы. От разоренной войной Европы к Европе единой и процветающей. 1945-1965 гг.»

Теги:
евросоюз, европа, история

Читайте также

Рейтинг@Mail.ru

К сожалению, браузер, которым вы пользуйтесь, устарел и не позволяет корректно отображать сайт. Пожалуйста, установите любой из современных браузеров, например:

Google ChromeFirefoxOpera