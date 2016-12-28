29 декабря в Центре фотографии имени братьев Люмьер состоится вечер памяти Андрея Тарковского

Он ушел из жизни ровно тридцать лет назад, 29 декабря 1986 года. В вечере участвуют люди, знавшие Тарковского и работавшие с ним: многолетний ассистент режиссера Марианна Чугунова, режиссер Евгений Цымбал, художник Нелли Фомина и др. Памятный вечер проходит в рамках культурной программы выставки «По следам «Жертвоприношения», которая состоит из фотографий и интервью, сделанных фотографом Викторией Ивлевой (Россия) и исследователем Уллой Тиллгрен (Швеция) летом этого года на острове Готланд в Швеции, где был снят последний фильм выдающегося режиссера.

Вход свободный. Для участия необходимо зарегистрироваться.

Подробную информацию о выставке и программе параллельных мероприятий можно найти на сайте www.lumiere.ru

Центр фотографии имени братьев Люмьер находится по адресу Болотная набережная 3, стр. 1