Единоросс — Красный нос

Вот еще одна сказка стала былью: Деда Мороза приняли в «Единую Россию». Татарстанское отделение партии объявило на своем сайте о новогодних мероприятиях для детей под названием «Дед Мороз — единоросс». Сказку жалко. А быль у нас такова, что нелепей она уже не сделается.

Протокольно мероприятия выглядели так: в Бугульме на празднике в городском Доме техники мэр Линар Закиров обратился к детишкам с задушевными словами: «Я очень рад, что сегодня ваши сокровенные желания исполнятся благодаря праздничной акции «Дед Мороз — единоросс» бугульминского отделения партии «Единая Россия», которую поддержали руководители и предприниматели нашего города».

В Алексеевском районе республики акция выглядела как прямая линия и телефон доверия одновременно и называлась: «Алло, Дед Мороз „Единой России“ слушает!» На официальном сайте муниципального образования подведен ее итог: «В течение двух часов ребята по телефону читали стихи, исполняли новогодние песни, рассказывали о своих желаниях… Первые 30 дозвонившихся детей получили сладкие призы от исполкома партии».

Получившие подарки дети, может, видели на картинках единорога, а единоросса вряд ли хорошо представляют. Хотелось бы посмотреть, как детская фантазия отразит в рисунках единоросса с красным носом и мешком от спонсоров.

Любопытно, что ни в том, ни в другом случае не упоминалась Снегурочка. Надо полагать, она вступила в «Молодую гвардию „Единой России“» и уехала повышать квалификацию на Селигер.

Татарстан — во всех отношениях передовой регион, но не станем приписывать ему честь вовлечения Деда Мороза в партийные ряды. Похоже, рекомендацию впавшему в детство старичку дали в Москве и партбилет ему вручили там же. И акция «Дед Мороз — единоросс» охватила уже целый ряд наших заснеженных регионов. Сообщения о ней поступают из Оренбургской, Амурской, Брянской, Самарской и других областей. Пользователи Сети уже вовсю реагируют на происходящее и пишут: «Дед Мороз — единоросс. Одни проблемы нам принес». Некоторые не скрывают брезгливости: «Даже КПСС до такого не опускалась».

С коммунистами понятно. Они делегировали детям «дедушку Ленина», и всякий другой дедушка под партийными знаменами сбивал бы ребятишек с толку. А у единороссов своего дедушки с добрым прищуром до сих пор не было. Да и просто с бородой у них вроде один Чилингаров.

Призванный на помощь партии сказочный персонаж пытается придать ей человеческое лицо, но одному Деду Морозу тут не справиться. А резервы еще есть. Почему бы не привлечь к затее партийную Василису Прекрасную? Да и Иванушка-дурачок-единоросс тоже был бы хорош. Детям наверняка понравится. А взрослым при необходимости объяснят, что он случайно прошел по списку.