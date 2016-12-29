«Ты понял, с кем имеешь дело?»

12 декабря Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении сотрудников полиции, превысивших свои служебные полномочия. За стандартной формулировкой скрывается настоящий триллер, развернувшийся в Нефтекамске за месяц до постановления. Утром праздничного дня — 10 ноября — в здание опорного пункта полиции №6 был доставлен Венер Мардамшин. На следующий день скорая увезла его в больницу — устранять последствия чужого застолья. За время, проведенное в компании сотрудников правоохранительных органов, 46-летней Венер получил сотрясение головного мозга, ушиб шейного отдела позвоночника, закрытый компрессионный перелом тела L1 позвонка, ушиб левой половины таза, ушиб обеих почек. Картину дополняют макрогематурия, множественные ушибы, кровоподтеки, ссадины и точечные раны мягких тканей головы, туловища, верхних и нижних конечностей…

Юрист и правозащитник Евгений Литвинов, к которому обратилась семья Мардамшина, уверен на 100 процентов — к его клиенту применялись пытки сотрудниками полиции. «С конца ноября мы сосредоточены на этом резонансном деле, опрошены очевидцы и свидетели произошедшего, получены все медицинские заключения о состоянии его здоровья. Все говорит о том, что это беспредел». В заявлении в Комитет по предотвращению пыток Мардамшин писал: «Избиение продолжалось, по моим ощущениям, около 2-х часов. В течение этого времени я кричал и просил прекратить. Но меня никто не слушал. Один из мужчин спросил у меня: «Ты понял, с кем ты имеешь дело?». Я просил проверить меня через полиграф, если я в чем-то подозреваюсь. Мужчина ответил, что я все это время проходил через его «полиграф». Так я понял, что под полиграфом он подразумевал пытки электротоком. Через час после избиений сотрудники полиции дали мне попить воды из стакана. Сами же все это время употребляли алкоголь в данном помещении, и периодически получали поздравления по телефону. Также предлагали выпить и мне. Я не отказывался, и выпил два стакана водки, так как хотел снять напряжение и унять боль любым способом, но после употребления меня сразу стошнило».

Но на пытках и длительном лечении после них история Мардамшина не закончилась. Спустя неделю после возбуждения уголовного дела в отношении сотрудников полиции, издевавшихся над Венером, он сам оказался под следствием. 20 декабря из оренбургского санатория его забрали полицейские, подозревая в совершении преступления прошлого года, которое они же безуспешно пытались «повесить» на него 10 ноября в опорном пункте №6. В тот же день и в то же время у подъезда собственного дома был задержан и ключевой свидетель полицейского «праздника», который видел избитого Мардамшина в полицейском участке.

«Ко всем плохим и положительным новостям по делу стараемся относиться сдержанно, — говорит Евгений Литвинов. — Изначально мы позитивно восприняли новость, когда Следственный комитет отреагировал на наши заявления и возбудил дело. Но столкнувшись с таким противодействием и скрытием следов преступления… Понимаем, что следствие нельзя оставлять без контроля ни на минуту».

Ключевой свидетель, после задержания и содержания в изоляторе, изменил свои первоначальные показания и скрылся с радаров. Для других свидетелей и очевидцев подготовлены ходатайства о государственной защите.

По решению Нефтекамского городского суда Мардамшин, так и не получивший должного лечения, содержался в ИВС отдела МВД Нефтекамска, в том же здании, где его еще недавно пытали, рядом с теми, кого он в этом обвиняет. 29 декабря Верховный суд Башкортостана отменил это решение, посчитав, что оснований для содержания под стражей Мардамшина нет. Двумя днями ранее по подозрению в превышении служебных полномочий в Нефтекамске был задержан начальник уголовного розыска. Сейчас он ожидает суда.