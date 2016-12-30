

29 декабря в Сербии перед домашним матчем тура баскетбольной Евролиги против российского ЦСКА болельщики сербского клуба «Црвена Звезда» почтили память погибших в результате крушения самолета Ту-154 Министерства обороны РФ. Фанаты исполнили сербскую народную песню Tamo daleko, которая была в репертуаре хора имени Александрова. «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе», — было написано на баннере, растянутом на трибуне.

Самолет Минобороны Ту-154 разбился утром 25 декабря в шести километрах от взлетно-посадочной полосы аэропорта Адлера в акватории Черного моря. На борту находились 92 человека: военнослужащие, артисты ансамбля имени Александрова, которые должны были сыграть праздничный концерт для российских военных, девять журналистов (среди которых сотрудники «Звезды», НТВ и Первого канала) и глава благотворительного фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка (доктор Лиза). Все они погибли.