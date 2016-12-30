«России нужны переговоры, чтобы начать вывод войск»

Россия, Иран и Турция объявили о перемирии в Сирии между Асадом и вооруженными группировками оппозиции. При этом МИД России сейчас называет договороспособными те группировки, которые раньше причислял к террористическим. Еще известно, что на запрещенное «Исламское государство» перемирие не распространяется. Что это все означает для региона, мировой дипломатии и, главное, зачем это надо России — объясняет эксперт, директор центра анализа ближневосточных конфликтов института США и Канады РАН, политолог Александр Шумилин.

Александр Шумилин директор центра анализа ближневосточных конфликтов института США и Канады РАН

— Нынешние договоренности о перемирии в Сирии принципиально отличаются от ранее заявленных. Здесь озвучен и другой формат, и иной состав участников. Это перемирие организовано странами — непосредственными участниками боевых действий на территории Сирии. В ситуации, когда Сирия и Иран находятся в сильных позициях в военном отношении и пытаются навязать свое видение шагов к урегулированию конфликта.

То есть возник дисбаланс в пользу Асада и его союзников.

Эти договоренности не могут оказаться успешными без участия стран и игроков другой стороны — оппозиции Асада — арабских монархий персидского залива, равно как и стран Запада, Соединенных Штатов Америки, да и ООН.

Россия в этой ситуации — самый заинтересованный игрок. Ей необходимо срочно изобразить процесс умиротворения с переходом в переговорное русло с целью начала вывода войск с территории Сирии.

Путин не может выводить войска без начала переговорного процесса, а оно пока даже не просматривается. Это важное условие сокращения военного присутствия в Сирии.

Отношение российских властей к «группировкам умеренной оппозиции» не сильно изменилось, вопреки звучащим заявлениям. Они делают основной аспект на ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусру» (террористические организации, запрещенные в РФ) как на главных террористических группировках, но также приплюсовывают и другие, попутно меняя к ним отношение на противоположное и наоборот. Но те организации, которые входят в список ООН как террористические, как раньше, так и сейчас, естественно, остаются вне договоренностей. И в ситуации с ними разобраться достаточно трудно.

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Официальная реакция Запада и США в отношении договоренностей о перемирии, конечно, не может не быть положительной. В действительности же она — спокойно-отстраненная, все ждут, к каким последствиям они приведут, что из этого может получиться. Главное: никто не хочет вмешиваться. Ждут, возможно, действий со стороны Америки — главного игрока на Западе, но страна сейчас недееспособна.

Путин, вероятно, рассчитывает, что сирийские договоренности станут орудием для налаживания отношений с Трампом. Трамп, может, тоже рассчитывает на это. Но главный вопрос сейчас — кто такой Трамп и что от него ждать?

Все сейчас рассматривается как поле потенциального согласия, а как сложится на самом деле — увидим.