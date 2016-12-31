Шестой докфест «Новой газеты». Программа показов

Формат фестиваля простой: Один день — один фильм. Каждая картина будет доступна только в свой день, посмотреть фильм можно будет с 0:00—23:59 по московскому времени.

Наш скромный смотр постепенно завоевывает репутацию. На отбор нынешнего фестиваля авторы прислали десятки работ. Спасибо за доверие!

Удалось собрать разнообразную, и как мне кажется, интересную программу. Авторы этих фильмов, в отличие от большинства создателей игрового кино, не прячутся от вызовов действительности. Не озираются на призывы и команды начальства.

Фильмы затрагивают болевые точки нашей жизни. Но это не публицистика. На катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС, на положение гастарбайтеров, на железобетонность «призывной системы», на судьбу воюющих на востоке Украины и страдающих от этой войны, на суррогатное материнство — смотрим через оптику личной точки зрения, разочарований и надежд обыкновенных людей. Через их жизни мчатся поезда политики и экономики, курьерские карьеры чиновников.

Это разговор по существу, о смыслах, о выборе, о способности сосуществовать со своим временем. Которое не выбирают… даже если очень хочется.

Предлагаем нашим читателям возможность наверстать упущенное. Во время зимних каникул посмотреть заметные современные картины.

Не только увидеть, но и обсудить фильмы вместе с авторами, которые будут внимательно читать ваши отзывы в комментариях на страницах докфеста. Высказывайтесь, спорьте, поддержите режиссеров и продюсеров, которые в нынешние непростые времена продолжают делать актуальное неигровое кино.

Призываем вас делиться своими впечатлениями, мыслями, вопросами. Ваше мнение, безусловно, важно для авторов фильмов, которые наше телевидение не привечает. И в итоговом обзорном материале мы обязательно учтем вашу точку зрения.

Программа VI Докфеста «Новой газеты»

«Доктор Лиза» Елены Погребижской и «Без швов» Юлии Бобковой «Катастрофа» Алины Рудницкой «Чужая работа» Дениса Шабаева «Убеждения» Татьяны Чистовой «Хата с краю» Юлии Вишневецкой «Татьяна и ее дети» Елены Ласкари «Наум Коржавин. Время дано…» Павла Мирзоева «Ладан-навигатор» Александра Куприна «Меня укусила акула» Максима Кобзева «Выбор» Беаты Бубенец

На открытии нашего мини-фестиваля показываем две картины о докторе Лизе. 2009-го года фильм мастера Елены Погребижской и работа выпускницы мастерской Сергея Мирошниченко Юлии Бобковой 2016-го. За эти семь многое изменилось, война перемешалась с миром. Насколько переменились мы?

О фильмах

4 января «Доктор Лиза» 2009 Сценарий: Елена Погребижская

Режиссер: Максим Орлов

Продюсер: Оксана Барковская Картина, удостоенная в 2009-ом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший документальный фильм». Рассказывает о непростых буднях женщины, помогающей больным людям, в том числе тем, от кого многие уже отвернулись. Тем, кому так хочется жить... Автор задается самым распространенным вопросом: зачем успешная женщина с семьей и детьми, живет в постоянной человеческой трагедии? «Без швов» 2016 Режиссер: Юлия Бобкова

Операторы: Елизавета Сперанская, Роман Чайкин, Андрей Ананин , Мария Мельник, Лотос Парк

Композитор: Антон Христенко Студенческая работа выпускницы ВГИКа. В последние годы Елизавета Глинка часто ездила на юго-восток Украины, помогая больным и людям, оставшимся без крова. Деятельность Елизаветы Глинки в последние годы подвергалась нещадной критике. Ставили в вину ее поездки на Донбасс. Посещения украинских арестантов. Публично благодарила Кремль за помощь…Она переживала по поводу этих нападок, но продолжала оказывать «справедливую помощь»

5 января «Катастрофа» 2016 Правообладатели: «317-ФИЛЬМ», ООО «Студия «Фишка-фильм»

Автор идеи: Леонид Никитинский

Режиссер: Алина Рудницкая

Сценарий, монтаж: Сергей Винокуров

Оператор: Сергей Винокуров, Юрий Гауцель

Звук: Алексей Антонов

Музыка: Александр Зарипов

Редактор: Ирина Васильева

Исполнительный продюсер: Александр Радов

Генеральный продюсер: Леонид Никитинский Трагический инцидент на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году привёл к гибели 75 человек. Эта катастрофа техногенного характера выявила ряд проблем самого разного характера, которые в будущем могут послужить причиной новых трагедий.

6 января «Чужая работа» 2015 Сценарий, режиссура, оператор: Денис Шабаев

Продюсер: Марина Разбежкина Фаррух — гастарбайтер. Вместе с отцом, матерью и братьями он живет в Новой Москве и берется за любую работу, которая может принести хотя бы небольшие деньги. Но не для этого он уехал из своего родного Таджикистана, оставив там молодую жену с маленькими детьми. Фаррух хочет стать актером, знаменитым актером…

7 января «Убеждения» 2016 Правообладатели: Ethnofund (Фонд этногеографических исследований), Impakt film

Автор сценария и режиссер: Татьяна Чистова

Оператор: Мария Фалилеева

Продюсеры: Мария Чупринская, Влад Кеткович, Мачик Хамела, Татьяна Чистов В 1987 Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, признающую отказ от воинской службы по убеждениям «законным проявлением свободы мысли, совести и религии». В России право на альтернативную гражданскую службу впервые было закреплено в Конституции 1993-го года. По закону, не только верующие могут отказаться от службы в вооруженных силах. Другие граждане вправе заявлять не о вере, а об убеждениях, несовместимых с военной службой: миротворческих, философских, морально-этических, политических и т. п. Альтернативнослужащие работают библиотекарями, санитарами, архивистами, рабочими в цирках и театрах и т. д. Звучит хорошо — мирный труд прекрасен! Но есть одно НО: в военкомате тебе нужно доказать, что твои убеждения таковыми являются. Решать, в чем именно ты искренне убежден, будет призывная комиссия… Попытка воспользоваться своим законным правом в России часто приводит к драматичному столкновению Личности и Системы, что бреет всех под одну гребенку и беспощадна к тем, кто выделяется из толпы.

8 января «Хата с краю» 2016 Производство: Юлия Вишневецкая

Автор сценария, режиссер, оператор, продюсер: Юлия Вишневецкая Сцены из жизни в прифронтовых поселках, на территориях, которые контролируются Украиной и «ДНР». Местные жители, крестьяне и шахтеры, дома которых были уничтожены во время артобстрелов, пытаются их восстановить и рассказывают о том, чем живут. «Хата с краю» журналистки Юлии Вишневецкой, которая работала над фильмом в Донецке и Светлодарске в 2015 году.

9 января «Татьяна и ее дети» 2016 Правообладатели: ООО «КиноАртель»

Автор сценария и режиссер: Елена Ласкари

Операторы: Полина Разина, Петр Соловьев

Продюсер: Евгений Кокусев Татьяна приехала из Молдавии в Рязанскую область в поисках лучшей жизни. У нее четверо сыновей, которых она растит без мужа. Но где-то по свету живут еще несколько десятков ее детей. «Дай бог, чтобы у них все было хорошо!» — размышляет героиня, которая снова в положении.

10 января «Наум Коржавин. Время Дано…» 2016 Автор сценария, режиссер, монтаж: Павел Мирзоев

Операторы: Анна Амплеева, Сергей Амирджанов

Композитор: Александр Маноцков

Звук: Анастасия Пасенчук

Продюсер: Леонид Перский Этот фильм сделан к девяностолетию замечательного поэта. Жизнь и судьба страны, жизнь и судьба Коржавина, его стихи, воспоминания, впечатления от жизни, его острое чувство правды, несправедливости, добра — всё переплетается и завязывается в тугой узел эпохи, которая, кажется, никогда не кончится.

11 января «Ладан-навигатор» 2016 Правообладатели: «ДСфильм плюс»

Автор сценария, режиссер, оператор: Александр Куприн

Продюсер: Светлана Дальская Большое православное путешествие монаха Закхея. Первая часть «МИР» 2011-2013: Первое послушание, данное монаху после пострига — создать лучший ладан, наладить его производство и продажу. Сбор лучших рецептов и ингредиентов приводит Закхея к необходимости посетить более 15 стран мира. В их числе Украина, Молдова, Греция, США, Франция. В этом путешествии он должен ощутить свое новое качество. А где путешествие — там и приключения. Вторая серия «ВОЙНА»2014-2015: Второе послушание Закхея — отвезти созданный им ладан на Донбасс. И распределить его по приходам. А также нужно отвезти 1500 нательных крестиков и раздать их ополченцам. Тысячи километров предстоит преодолеть монаху на автомобиле.

12 января «Меня укусила акула» 2016 Производство: Максим Кобзев

Автор сценария, режиссер, оператор, продюсер: Максим Кобзев C апреля 2014 года на востоке Украины продолжается военный конфликт. Тысячи россиян отправляются на войну в Донбасс. Официальный Киев называет их наемниками, Москва — добровольцами. В фильме Максима Кобзева все еще проще и сложнее. И страшнее: люди намеренно едут под пули из-за проблем в семейной жизни и общей неустроенности, но при этом не превращаются ли они сами в убийц?