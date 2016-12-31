Шестой докфест «Новой газеты». Программа показов
Ежегодный праздничный фестиваль актуального документального кино пройдет с 4 по 13 января 2017 года на нашем сайте
Фото: ТАСС
Лариса Малюковаобозреватель «Новой»
Формат фестиваля простой: Один день — один фильм. Каждая картина будет доступна только в свой день, посмотреть фильм можно будет с 0:00—23:59 по московскому времени.
Наш скромный смотр постепенно завоевывает репутацию. На отбор нынешнего фестиваля авторы прислали десятки работ. Спасибо за доверие!
Удалось собрать разнообразную, и как мне кажется, интересную программу. Авторы этих фильмов, в отличие от большинства создателей игрового кино, не прячутся от вызовов действительности. Не озираются на призывы и команды начальства.
Фильмы затрагивают болевые точки нашей жизни. Но это не публицистика. На катастрофу на Саяно-Шушенской ГЭС, на положение гастарбайтеров, на железобетонность «призывной системы», на судьбу воюющих на востоке Украины и страдающих от этой войны, на суррогатное материнство — смотрим через оптику личной точки зрения, разочарований и надежд обыкновенных людей. Через их жизни мчатся поезда политики и экономики, курьерские карьеры чиновников.
Это разговор по существу, о смыслах, о выборе, о способности сосуществовать со своим временем. Которое не выбирают… даже если очень хочется.
Предлагаем нашим читателям возможность наверстать упущенное. Во время зимних каникул посмотреть заметные современные картины.
Не только увидеть, но и обсудить фильмы вместе с авторами, которые будут внимательно читать ваши отзывы в комментариях на страницах докфеста. Высказывайтесь, спорьте, поддержите режиссеров и продюсеров, которые в нынешние непростые времена продолжают делать актуальное неигровое кино.
Призываем вас делиться своими впечатлениями, мыслями, вопросами. Ваше мнение, безусловно, важно для авторов фильмов, которые наше телевидение не привечает. И в итоговом обзорном материале мы обязательно учтем вашу точку зрения.
Программа VI Докфеста «Новой газеты»
- «Доктор Лиза» Елены Погребижской и «Без швов» Юлии Бобковой
- «Катастрофа» Алины Рудницкой
- «Чужая работа» Дениса Шабаева
- «Убеждения» Татьяны Чистовой
- «Хата с краю» Юлии Вишневецкой
- «Татьяна и ее дети» Елены Ласкари
- «Наум Коржавин. Время дано…» Павла Мирзоева
- «Ладан-навигатор» Александра Куприна
- «Меня укусила акула» Максима Кобзева
- «Выбор» Беаты Бубенец
На открытии нашего мини-фестиваля показываем две картины о докторе Лизе. 2009-го года фильм мастера Елены Погребижской и работа выпускницы мастерской Сергея Мирошниченко Юлии Бобковой 2016-го. За эти семь многое изменилось, война перемешалась с миром. Насколько переменились мы?
О фильмах
4 января
«Доктор Лиза»2009
Сценарий: Елена Погребижская
Режиссер: Максим Орлов
Продюсер: Оксана Барковская
Картина, удостоенная в 2009-ом премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший документальный фильм». Рассказывает о непростых буднях женщины, помогающей больным людям, в том числе тем, от кого многие уже отвернулись. Тем, кому так хочется жить... Автор задается самым распространенным вопросом: зачем успешная женщина с семьей и детьми, живет в постоянной человеческой трагедии?
«Без швов»2016
Режиссер: Юлия Бобкова
Операторы: Елизавета Сперанская, Роман Чайкин, Андрей Ананин , Мария Мельник, Лотос Парк
Композитор: Антон Христенко
Студенческая работа выпускницы ВГИКа. В последние годы Елизавета Глинка часто ездила на юго-восток Украины, помогая больным и людям, оставшимся без крова. Деятельность Елизаветы Глинки в последние годы подвергалась нещадной критике. Ставили в вину ее поездки на Донбасс. Посещения украинских арестантов. Публично благодарила Кремль за помощь…Она переживала по поводу этих нападок, но продолжала оказывать «справедливую помощь»
5 января
«Катастрофа»2016
Правообладатели: «317-ФИЛЬМ», ООО «Студия «Фишка-фильм»
Автор идеи: Леонид Никитинский
Режиссер: Алина Рудницкая
Сценарий, монтаж: Сергей Винокуров
Оператор: Сергей Винокуров, Юрий Гауцель
Звук: Алексей Антонов
Музыка: Александр Зарипов
Редактор: Ирина Васильева
Исполнительный продюсер: Александр Радов
Генеральный продюсер: Леонид Никитинский
Трагический инцидент на Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 году привёл к гибели 75 человек. Эта катастрофа техногенного характера выявила ряд проблем самого разного характера, которые в будущем могут послужить причиной новых трагедий.
6 января
«Чужая работа»2015
Сценарий, режиссура, оператор: Денис Шабаев
Продюсер: Марина Разбежкина
Фаррух — гастарбайтер. Вместе с отцом, матерью и братьями он живет в Новой Москве и берется за любую работу, которая может принести хотя бы небольшие деньги. Но не для этого он уехал из своего родного Таджикистана, оставив там молодую жену с маленькими детьми. Фаррух хочет стать актером, знаменитым актером…
7 января
«Убеждения»2016
Правообладатели: Ethnofund (Фонд этногеографических исследований), Impakt film
Автор сценария и режиссер: Татьяна Чистова
Оператор: Мария Фалилеева
Продюсеры: Мария Чупринская, Влад Кеткович, Мачик Хамела, Татьяна Чистов
В 1987 Комиссия ООН по правам человека приняла резолюцию, признающую отказ от воинской службы по убеждениям «законным проявлением свободы мысли, совести и религии». В России право на альтернативную гражданскую службу впервые было закреплено в Конституции 1993-го года.
По закону, не только верующие могут отказаться от службы в вооруженных силах. Другие граждане вправе заявлять не о вере, а об убеждениях, несовместимых с военной службой: миротворческих, философских, морально-этических, политических и т. п.
Альтернативнослужащие работают библиотекарями, санитарами, архивистами, рабочими в цирках и театрах и т. д.
Звучит хорошо — мирный труд прекрасен! Но есть одно НО: в военкомате тебе нужно доказать, что твои убеждения таковыми являются. Решать, в чем именно ты искренне убежден, будет призывная комиссия…
Попытка воспользоваться своим законным правом в России часто приводит к драматичному столкновению Личности и Системы, что бреет всех под одну гребенку и беспощадна к тем, кто выделяется из толпы.
8 января
«Хата с краю»2016
Производство: Юлия Вишневецкая
Автор сценария, режиссер, оператор, продюсер: Юлия Вишневецкая
Сцены из жизни в прифронтовых поселках, на территориях, которые контролируются Украиной и «ДНР». Местные жители, крестьяне и шахтеры, дома которых были уничтожены во время артобстрелов, пытаются их восстановить и рассказывают о том, чем живут. «Хата с краю» журналистки Юлии Вишневецкой, которая работала над фильмом в Донецке и Светлодарске в 2015 году.
9 января
«Татьяна и ее дети»2016
Правообладатели: ООО «КиноАртель»
Автор сценария и режиссер: Елена Ласкари
Операторы: Полина Разина, Петр Соловьев
Продюсер: Евгений Кокусев
Татьяна приехала из Молдавии в Рязанскую область в поисках лучшей жизни. У нее четверо сыновей, которых она растит без мужа. Но где-то по свету живут еще несколько десятков ее детей. «Дай бог, чтобы у них все было хорошо!» — размышляет героиня, которая снова в положении.
10 января
«Наум Коржавин. Время Дано…»2016
Автор сценария, режиссер, монтаж: Павел Мирзоев
Операторы: Анна Амплеева, Сергей Амирджанов
Композитор: Александр Маноцков
Звук: Анастасия Пасенчук
Продюсер: Леонид Перский
Этот фильм сделан к девяностолетию замечательного поэта. Жизнь и судьба страны, жизнь и судьба Коржавина, его стихи, воспоминания, впечатления от жизни, его острое чувство правды, несправедливости, добра — всё переплетается и завязывается в тугой узел эпохи, которая, кажется, никогда не кончится.
11 января
«Ладан-навигатор»2016
Правообладатели: «ДСфильм плюс»
Автор сценария, режиссер, оператор: Александр Куприн
Продюсер: Светлана Дальская
Большое православное путешествие монаха Закхея. Первая часть «МИР» 2011-2013: Первое послушание, данное монаху после пострига — создать лучший ладан, наладить его производство и продажу. Сбор лучших рецептов и ингредиентов приводит Закхея к необходимости посетить более 15 стран мира. В их числе Украина, Молдова, Греция, США, Франция. В этом путешествии он должен ощутить свое новое качество. А где путешествие — там и приключения.
Вторая серия «ВОЙНА»2014-2015: Второе послушание Закхея — отвезти созданный им ладан на Донбасс. И распределить его по приходам. А также нужно отвезти 1500 нательных крестиков и раздать их ополченцам. Тысячи километров предстоит преодолеть монаху на автомобиле.
12 января
«Меня укусила акула»2016
Производство: Максим Кобзев
Автор сценария, режиссер, оператор, продюсер: Максим Кобзев
C апреля 2014 года на востоке Украины продолжается военный конфликт. Тысячи россиян отправляются на войну в Донбасс. Официальный Киев называет их наемниками, Москва — добровольцами. В фильме Максима Кобзева все еще проще и сложнее. И страшнее: люди намеренно едут под пули из-за проблем в семейной жизни и общей неустроенности, но при этом не превращаются ли они сами в убийц?
13 января
«Выбор»2016
Правообладатели: Студия «Вертов. Реальное кино»
Автор сценария, режиссер: Беата Бубенец
Оператор: Александра Иванова
Продюсер: Наталья Манская, Виталий Манский
Россия. Август-сентябрь 2016 года. До выборов в Госдуму остается месяц. Главные герои фильма — мать четверых детей, параолимпиец, оппозиционная журналистка, девушка-филолог, молодой экономист и дальнобойщик — независимые кандидаты в депутаты. Что заставило каждого из них вступить в борьбу и чем живут эти мужчины и женщины накануне выборов — об этом кино.