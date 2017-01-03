Спортивные итоги 2016 года

«Новая газета» уже в пятнадцатый раз составляет свой рейтинг спортивных достижений и скандалов года. Напоминаем, что в отличие от многих других подобных списков, в нашей табели о рангах отсутствуют два пункта: провалы и разочарования. Зачем лишний раз сыпать соль на чью-то рану? Зато у нас есть три другие графы — «Утрата года», «Антиперсона года» и «Прикол года». И, как ни странно, мы не отмечаем лучшего тренера. Не хотим никого обидеть.

СОБЫТИЕ ГОДА. РОССИЯ. Признания Слуцкого

После чемпионата Европы по футболу, где парни в майках с двуглавым орлом в очередной раз продемонстрировали полную импотенцию и «виртуозно» пролетели фанерой мимо славы, ничуть при этом не расстроившись, главный тренер бессовестной стаи Леонид Слуцкий сделал два небанальных заявления. Во-первых, честно сознался в том, что он и игроки выступили, как какашки. А во-вторых, назвал Россию нефутбольной страной. Безусловно, большого секрета Леонид Викторович, покинувший пост рулевого сборной, не открыл. Однако еще никогда все эти очевидно-невероятные признания, возбудившие общественность, не звучали из уст одного из предводителей миллионеров в бутсах.

МИРОВОЕ СОБЫТИЕ ГОДА Олимпиада в Рио

2 октября 2009 года на 121-й сессии МОК в Копенгагене крутые чиновники приняли решение впервые провести Игры в Южной Америке. Сама Бразилия тут же разделилась на два лагеря: одни не торопясь строили спортивные и прочие объекты, осваивая выделенные правительством 12 миллиардов долларов, другие — бастовали против пира во время чумы. …И пусть Пеле не смог зажечь олимпийский огонь, трубы в Олимпийской деревни текли, а допинговый шухер с россиянами еще старта перевернул все с ног на голову, праздник на берегу океана удался и на радость хозяев, до сих пор переживающих провал на мундиале, ознаменовался исторической победой Неймара и компании в футбольном турнире.

СКАНДАЛ ГОДА. РОССИЯ «Крестовский» долгострой

Стадион «Зенита» на Крестовском острове должен был открыться еще в 2008-м. Тогда ориентировочная стоимость стройки равнялась 7,2 млрд рублей. С тех пор она выросла в 6 раз, но новоселье до сих пор откладывается. За последние 12 месяцев количество безобразий, связанных с возведением сооружения, превзошло все мыслимые и не мыслимые границы. Урвать от государственных денег стремились и те, кто «отвечал» за систему освещения, и те, кто «монтировал» электронное оборудование. А еще были рейдерские захваты и забастовки людей в касках из-за задержки зарплат… Итог: делегаты ФИФА признали выкатное поле стадиона непригодным для международных матчей. «Шоу «Распил-Арена» продолжается…

МИРОВОЙ СКАНДАЛ ГОДА Русские и допинг Фильм немецкого журналиста Хайо Зеппельта «Секретный допинг: как Россия добивается побед» раскрыл тайны русской допинговой «кухни» и разоблачил отдельных «поваров», «официантов» и потребителей «пилюль». Что привело в дальнейшем к грандиозному расследованию МОК, докладам Макларена и суровым дисквалификациям с лишением завоеванных ранее наград известных и не очень атлетов. Ежу понятно: рыльца у многих русских спортсменов, врачей и чиновников разного уровня не только в безобидном мельдонии. Но вот вопрос: неужели иностранные звезды, частенько опережающие якобы обкормленных «витаминами» наших бегунов и гребцов, пьют на завтрак только вишневый сок с круассанами?

СПОРТСМЕН ГОДА. РОССИЯ Сергей Мозякин

35-летний нападающий магнитогорского «Металлурга» в поединке против минского «Динамо» забросил свою 429-ю шайбу в чемпионатах страны и превзошел снайперский рекорд Бориса Михайлова, который продержался почти 36 лет и грозился остаться вечным. Легендарный Борис Петрович назвал Мозякина, работающего всегда исключительно на команду, великим. И искренне порадовался за последователя, пожелав ему не останавливаться на достигнутом. А сам бомбардир, забивающий не руками, а сердцем, скромно прокомментировал не рядовое событие одной фразой: «Все достижения посвящаю семье и не люблю загадывать».

СПОРТСМЕН ГОДА. МИР Эд Уитлок

Этот канадец не считает себя профессионалом. Однако после различных травм он вернулся к бегу в 40 лет и с тех пор восхищает мир бесподобной неугомонностью, меняя представления людей о старении. За сезон он переписал 7 (!) мировых рекордов в своей возрастной категории. И их стоит перечислить: 1500 м в помещениях — 6:38.87, миля — 7:18.55, 3000 м в помещениях — 13.41.96, 5 км — 24:03.99, 10 км — 51:07.53, полумарафон — 1:50.47, марафон — 3:56.33. И это в 85 (!) лет. Говорят, даже у Усейна Болта снесло крышу от цифр пенсионера из Онтарио, который утверждает, что его сила — в ежедневных тренировках, сладком чае и бутербродах с земляничном джемом.

СПОРТСМЕНКА ГОДА. РОССИЯ Ольга Забелинская Она прилетела в Бразилию на свой страх и риск, захватив двухколесного друга просто на всякий случай. Но, дождавшись положительного вердикта (Международный союз велосипедистов дисквалификацию в последний момент отменил), измученная психологически мать троих детей, которую в силу возраста и других причин не причисляли к фаворитам, сотворила настоящую сенсацию. В гонке с раздельным стартом в проливной дождь Ольга уступила именитой американке Кристин Армстронг всего пять секунд. «Это серебро с золотым отливом», — точно подметил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

СПОРТСМЕНКА ГОДА. МИР Евгения Медведева Очаровательная школьница из Москвы на своих дебютных взрослых турнирах — чемпионатах Европы и мира — поразила публику недетским катанием и железными нервами. И даже судьи, которые в Бостоне «настраивались» отдать золото Грейси Голд, были сражены наповал произвольной программой Жени, установившей новый рекорд (150,10). А в декабре ученица Этери Тутберидзе в финале «Гран-при» улучшила еще один мировой результат — в коротком номере (79,21), и покорила Марсель. Таким образом, она выиграла все главные старты сезона, превратившись в первую на планете одиночницу, кому удалось победить на взрослом форуме сразу же после триумфа на юниорском.

КОМАНДА ГОДА. РОССИЯ Женская сборная по гандболу

Русские принцессы, в успех которых мало кто верил, перебросав в финале француженок, впервые в истории поднялись на высшую ступень олимпийского пьедестала. А все потому, что у этого сплоченного коллектива на первом месте стояла работа, а не премиальные. Жаль, нельзя поименно назвать всех обаятельных чемпионок, вскруживших всем голову. Но отметить харизматичного наставника Евгения Трефилова, отдавшего гандболу полжизни и напутствовавшего своих учениц по методу Николая Карполя, необходимо. Это тот случай, когда вклад внешне сурового коуча в общий успех нельзя выразить в пресловутых процентах.

КОМАНДА ГОДА. МИР Сборная Исландии по футболу Ее рассматривали как поставщика очков для соперников по группе. Но аутсайдер, приехавший в Париж не ради красот Лувра, посрамил скептиков и букмекеров. Подопечные Ларса Лагербека реально бились за свою переживающую не лучшие времена страну, в каждом матче удивляя противников стойкостью и волей к победе. В 1\8 финала огонь потомков викингов, за майками которых коллекционеры развернули настоящую охоту, сжег английскую контору. За этим зрелищем по телевидению и в интернете наблюдали 99,8 (!) процента граждан Исландии. «Они играли в искренний футбол на 120 процентов своих возможностей», — сказал про «наших парней» Александр Мостовой.

УТРАТА ГОДА Леонид Жаботинский

Эра великого штангиста длилась с 1964-го по 1968-й год и вместила в себя огромное количество рекордов, победы на чемпионатах мира, Европы, на двух Олимпийских играх. «Тот, кто не видел поединка Власова и Жаботинского, не видел Олимпиады» — так написала японская газета после турнира, в котором Леонид Иванович перехитрил Юрия Петровича. В Мехико добродушный весельчак уже не имел себе равных, опередив серебряного призера в сумме троеборья на 17,5 кг. Завершив карьеру, он тренировал сборную Вооруженных сил, был военным советником на Мадагаскаре, работал в Московском институте предпринимательства и права. 14 января он умер в Запорожье. Ему было 77 лет…

АНТИПЕРСОНА ГОДА Сэр Филип Крэйвен

Президент Международного паралимпийского комитета не допустил российских спортсменов с ограниченными возможностями к участию в главных стартах четырехлетия, объяснив это решение так: «Антидопинговая система в стране является коррумпированной, поэтому даже чистые атлеты не могут выступить в соревнованиях под эгидой IPC». И ужас не столько в абсурдности вердикта (почему ни в чем не виноватые люди должны отвечать за грехи государства?), сколько в том, что на инвалидов (простите за это чудовищное слово) поднял руку бывший спортсмен, передвигающийся 50 лет в кресле на двух колесах… Хочется сказать только одно: сэры так себя не ведут.

ПЕРСОНА ГОДА Зухра Немати

На церемонии открытия ей было доверено катить флаг своей страны. И это был не пиар-ход со стороны исламской республики, а дань уважения необыкновенно отважной женщине, преподавшей потрясающий урок мужества. Прикованная к инвалидной коляске иранка, паралимпийская чемпионка Лондона-2012, сумела сотворить невозможное: отобраться в Рио и на классические Игры. В истории такого вида, как стрельба из лука, подобное не удавалось еще никому. И пусть соревнования на «Самбадроме» закончились не так, как хотела облаченная в хиджаб удивительная Робин Гудша (она вылетела в первом раунде), своим примером она воодушевила на подвиги не одну тысячу людей во всем мире.