Торг перед Рождеством

На российском рынке в первые дни нового 2017 года рост практически по всем показателям: нефть, а за ней и рубль уверенно подскочили в цене. А «рублевый» индекс ММВБ достиг нового исторического рекорда — в 2260,17 пунктов. «Новая газета» поговорила с экономическими экспертами о фундаментальных причинах роста российской валюты и процветания на московской бирже и узнала, есть ли здесь все-таки место кратковременному эффекту «новогодних каникул».

Олег Шибанов доцент кафедры финансов в Российской экономической школе

— Фундаментальные факторы, которые бы влияли на рост и рубля, и нефти почти отсутствуют. Если посмотреть на то, что происходит с рублем, необходимо, в первую очередь, смотреть на то, что происходит с нефтью. Основная история в этом году завязана на сокращении ее добычи. Если посмотреть, что происходит с добычей ОПЕК, — например, на то, насколько быстро они смогут сократить эту добычу, то возникают большие сомнения, что это произойдёт резко. Это, скорее, будет длинная история. Некоторые страны уже анонсировали, что они начинают сокращать. Но это все словесные интервенции. Пока реально не сокращено, это не считается. Например, Россия в 2016 году показала очередные пики добычи. И говорить, что мы начали активно участвовать в сокращении, еще слишком смело.

Есть небольшой временный дисбаланс между спросом и предложением. Предложение пока очень большое, и все ожидают, что оно будет сокращаться, поэтому цена медленно поднимается. И этот рост может все каникулы продлиться.

Другое дело, что, например, рубль в районе 63-х, выглядит обоснованно. А если он спустится ниже 60, — это будет любопытно. Это тоже зависит, естественно, от нефти.

А про ММВБ — забавная история, конечно. У ММВБ же исторический пик роста. Ходят слухи, что иностранные фонды, учитывая все запреты, которые им выставляют американские и европейские правительства, приходят на российский рынок. Разными путями. Надо быть аккуратным, чтобы не дали по рукам за такое поведение. Это вполне может быть не нашей местной историей, здесь факт просто в том, что в наш с виду стабильный рынок пришли иностранные деньги.

Никита Кричевский специалист в области государственного управления экономикой и финансов

— На мой взгляд, демонстрируемый рост — следствие спекуляции. Больше ничего. Есть люди, которые финансово заинтересованы во внезапном росте. Они его спешно надувают, это называется «бычий тренд».

Я думаю, что при первых негативных новостях с нефтяного рынка, мы увидим, как цены резко упадут. Не знаю, насколько скоро этот рост завершится, у них это одному Богу известно.

Но однозначно можно быть уверенным, что затем последует резкий скачок вниз.

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Михаил Крутихин специалист по нефтегазовому рынку

— Прежде всего, мы видим нервную реакцию участников так называемого бумажного рынка нефти. Рынка, где торгуют фьючерсными контрактами, а не того рынка, где торгуют физическими объемами нефти.

Поскольку мы до сих пор видим, что предложение превышает спрос, давление должно быть сверху вниз, а не наоборот, не должна вроде бы падать цена. Но такие новости, как внезапное объявление Кувейтом о том, что он будет выполнять обязательства по сокращению добычи на 130 тысяч баррелей в сутки — очень много значат. Эти новости, даже не подкрепляясь реальными факторами, на рынок действуют серьёзно.

Такие колебания нефти нужно ожидать ещё не раз. Рынок будут поддерживать такими словесными интервенциями. Трудно сказать сколько, но через месяц-другой, когда рынок поймёт, что нефти на рынке не становится меньше (а становится только больше), цены качнутся в другую сторону. И в среднем мы увидим то же самое, что и в нынешнем году, то есть примерно 45 долларов за баррель.

Тимур Нигматуллин финансовый аналитик ФК «Финам»

— В первую очередь, все зависит от роста цены на нефть. Даже сейчас, с учётом укрепления доллара в корзине мировых валют, цены на нефть все равно растут. Если бы доллар не укреплялся, они бы росли ещё больше.

Видимо, это связано с ожиданиями того, что страны ОПЕК будут сокращать добычу, и этот процесс будет длиться до полугода. На этом фоне сырье и дорожает. Думаю, что цены могут подняться до 65 долларов за баррель. Это тот уровень, на котором находится себестоимость трудноизвлекаемых запасов нефти.

Влияет на это и новостной фон. Я не жду плавного восходящего тренда. Думаю, это будет «волатильный год». Очевидно, цены будут меняться в очень широком диапазоне.