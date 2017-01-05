«От больших данных к Большому Брату»



Современные государства приобретают все большее число инструментов сбора и анализа данных о каждом гражданине. Эти данные могут использоваться не только для повышения качества жизни каждого из нас, но и для того чтобы отслеживать каждого человека, каждое малое и крупное событие.

Но является ли это чем-то уникальным? Государства следуют той же канвой, что и все крупнейшие корпорации последних лет. Интернет-технологии позволяют монетизировать слежку за гражданами, как минимум, в части их потребительского поведения. Государства же являются «догоняющими игроками», использующими коммерческие наработки в своих целях.