​​​​​​​7 декабря минувшего года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) открыло уголовное производство по заявлениям народного депутата Александра Онищенко, который сам является фигурантом трех уголовных производств. Напомню: Онищенко публично сообщил об известных ему фактах подкупа депутатов Рады относительно голосования за отставку глав ГПУ и СБУ, а также за назначение нового Генпрокурора Юрия Луценко.

Открытие соответствующего дела подтвердил влиятельному еженедельнику «Зеркало недели» директор НАБУ Артем Сытник. «Конечно, часть из того, что он ( Онищенко, — О. М.) заявлял, не имеет, по моему мнению, криминальной подоплеки», — уточнил господин Сытник. — Но есть определенные заявления о том, что были конкретные подкупы за конкретные голосования. Об этом говорит лицо, принимавшее в этом участие. За время моей работы в НАБУ таких заявлений еще не было».

Глава НАБУ дал понять, что воспринимает откровения Онищенко как добровольное признание собственной вины в том числе.

«Он не просто говорит, что кто-то кого-то подкупает — такие заявления политиков мы ежедневно слышим, и они в определенной степени манипулятивные, чтобы исказить репутацию политического опонента. …Но тут сам депутат говорит, что принимал участие в процессах. Поэтому я бы назвал это, фактически, как явку с повинной, которая была озвучена в прямом эфире на телеканалах, к сожалению, и российских. И поэтому мы решили: раз есть такой нюанс, что это не просто заявление одной политической стороны, а это заявление конкретного лица, которое подтверждает свое участие в процессах покупа и передачи средств депутатам, то мы будем регистировать производство», — заключил собеседник издания.

Сытник уточнил: предаварительно производство квалифицировано по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере должностным лицом, занимающим особо ответственное положение.) Александру Онищенко предложено передать следствию аудио и видеозаписи, подтверждающие выдвинутые обвинения и дать более конкретные свидетельства по каждому из вопросов в рамках досудебного расследования.

Вчера, 4 января, адвокат Онищенко публично сообщил: по его, адвоката, заявлению о назначении Юрия Луценко Генпрокурором за взятку возбуждено уголовное дело.

Важная деталь: защищает депутата не кто-нибудь, а Ренат Кузьмин, заместитель Генпрокурора Украины в 2010-2013 годах, один из наиболее влиятельных и одиозных персонажей периода президентства Януковича. В свое время именно Ренат Кузьмин направил в суд уголовные дела против бывшего министра МВД Юрия Луценко и премьер-министра Украины Юлии Тимошенко. После Майдана Главное следственное управление Генпрокуратуры Украины начало досудебное расследование по факту организации им в 2010-м году незаконного задержания Юрия Луценко и давления на судью Печерского суда. Кузьмин был объявлен в розыск и на некоторое время исчез с телеэкранов, где уже успел «прописаться» как эксперт-юрист. Но в январе 2015-го Интерпол отказал украинской власти в международном розыске: в преследовании Рената Кузьмина усмотрели политическую подоплеку…

Теперь же противостояние по линии «Кузьмин — Луценко», в котором очевидны межличностные мотивы, продолжено на новом витке.

«Как сообщил детектив Главного подразделения детективов НАБУ Н. Полховская, по моему заявлению о назначении Луценко генпрокурором за взятку возбуждено уголовное дело», — написал Ренат Кузьмин на своей странице в фейсбуке. «Детективам НАБУ я обязательно передам оригинал письма Онищенко, где он признается в передаче депутатам взяток за назначение генпрокурора». (Слово «Генпрокурор» в тексте везде написано со строчной буквы, — О. М.) В подтверждение собственных слов Кузьмин опубликовал скан официального ответа, полученного им из НАБУ.

Однако в тексте этого письма, приведенного ниже, фамилия «Луценко» либо его нынешняя должность в контексте возбуждения уголовного дела вообще не упоминаются. Ответ содержит сведения, которые уже озвучил в интервью «Зеркалу недели» Артем Сытник. Кузьмин выдает желаемое за действительное?

письмО из Национального антикоррупионного бюро Украины. и его перевод с украинского Описание к изображению Адвокату Кузьмину Р.Р.

ул. Б. Хмельницкого, 44, а/я 53, 01030 В Первом отделе детективов Национального антикоррупционного бюро Украины рассмотрено заявление от 06.12.2016. Сообщаем , что на основании полученной информации детективами Национального бюро начато досудебное расследование в уголовном производстве, сведения о котором внесены в Единый реестр досудебных расследований 07.12.2016 по факту получения неустановленными лицами из числа народных депутатов Украины неправомерной выгоды с использованием полученной власти и служебного положення в интересах того, кто предоставил такую выгоду , по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст. 368 УК Украины. В ходе досудебного расследования данного уголовного производства будут проведены все необходимые следственные и процессуальные действия для выполнения заданий, определенных ст. 2 УПК Украины. Детектив Первого подразделения детективов

Главного подразделения детективов

Национального антикоррупционного бюро Украины

Н.М. Полховская