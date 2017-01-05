Вопросы патриарху

Телеканал «Царьград», принадлежащий Константину Малофееву, продолжает публиковать новые версии «рейтинга русофобов». Поиск врагов превратился в веселую рождественскую игру — теперь рейтинг обновляется в ежедневном режиме. Развернут целый тотализатор, кого нужно ненавидеть больше именно сегодня. Например, сообщается, что по состоянию на 4 января «народ главным образом сфокусировался на внутренних русофобах, а среди иностранцев-ненавистников России» максимальный рейтинг составил всего 2%». Леонид Гозман, один из людей, упомянутых в списке Малофеева, публикует открытое письмо святейшему патриарху всея Руси Кириллу.

Ваше Святейшество!

Пользуясь привилегией личного знакомства с Вашим Святейшеством, хотел бы задать Вам вопрос, который мне представляется весьма важным.

Речь об акции, организованной телеканалом «Царьград» Он позиционирует себя как православный. В передачах канала более, чем комплиментарно, освещается деятельность Русской Православной Церкви, всегда положительно характеризуется как Ваше служение, так и лично Вы. Даже ток-шоу на канале организуются непосредственно под ликом Спасителя, а в гримерные комнаты вместо обычных для этих помещений иллюстрированных журналов кладется Библия.

Несколько недель назад «Царьград» обратился к своим зрителям с предложением назвать людей, которых они считают самыми опасными русофобами 2016 года. Аналогичная задача была поставлена перед группой экспертов в составе Проханова, Дугина, Делягина, Ивашова, Милонова, Коротченко и ряда других. 24 декабря, в день, когда люди, принадлежащие к западному христианству, в том числе и ряд наших с Вами сограждан, отмечают приход в мир Спасителя, канал опубликовал список из ста человек — ненавистников России.

В этом списке разные люди. Есть американские и европейские политики, есть украинцы. Но в основном, это, конечно, россияне. В списке есть и моя фамилия. Среди этих ста — люди разного социального положения и разных взглядов, объединяют их всего две вещи. Во-первых, их позиция не нравится руководству, части зрителей и экспертам канала «Царьград». Во-вторых, ни я, никто другой из попавших в этот список, даже критикуя политику руководства страны или положение дел в России, не нарушал законов Российской Федерации.

Ваше Святейшество! Вы, конечно, понимаете, что публикация такого списка, фактически, является призывом к расправе. Особенно печально, что с учетом позиционирования канала, этот призыв может восприниматься как подкрепленный авторитетом РПЦ и Вашим личным авторитетом.

Не могли ли бы Вы, Ваше Святейшество, дать публичную оценку организованной каналом «Царьград» акции? Ваши слова были бы важны не только для Вашей паствы, но и для очень многих граждан России.

С искренним уважением,

Леонид Гозман.